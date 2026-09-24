Syrische Gefangene, ehemalige Regimeoffiziere und sensible Geheimdienste bringen Beirut in Verlegenheit

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Der Besuch der sechs syrischen Minister in Beirut ließ die brisantesten Probleme zwischen den beiden Ländern sorgfältig beiseite. Hinter den Diskussionen über Investitionen, LKW, Schiene und Energie führt Damaskus eine weitere Liste von Anwendungen. Es geht um syrische Gefangene im Libanon und ehemalige Offiziere des früheren Regimes, die sich angeblich auf libanesischem Territorium befinden. Nach Informationen, die in den Kreisen gesammelt wurden, die an den Kontakten zwischen den beiden Hauptstädten beteiligt waren, sollen die syrischen Behörden vor allem durch die ihrer Meinung nach langsame Behandlung dieser beiden Fälle durch Beirut irritiert sein.

Die Wahl wäre bewusst gewesen: Die Wirtschaftsdelegation, die nach Beirut kommt, hat nicht die Aufgabe, diese Akten zu öffnen. Ihre Behandlung wäre dem syrischen außenpolitischen Team vorbehalten. Diese Trennung ermöglicht es Damaskus, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Libanon zu entwickeln, ohne jeden Schritt zur sofortigen Beilegung von Sicherheitsstreitigkeiten öffentlich zu konditionieren.

Aber es bedeutet nicht, dass diese Streitigkeiten verschwunden sind.

Die Akte der Gefangenen steht bereits unter bilateraler Aufsicht. Die der ehemaligen Offiziere ist viel undurchsichtiger. Die vorliegenden Informationen gehen sogar so weit, dass sie sich auf spezifische Informationen beziehen, die den libanesischen Behörden zu bestimmten gesuchten Männern, ihren Aufenthaltsorten und ihren Bewegungen übermittelt wurden. Sie beziehen sich auch auf Informationen westlicher Geheimdienste.

Diese Behauptungen beruhen auf ungenannten Quellen und können daher nicht als gerichtliche Feststellungen dargestellt werden. Sie erlauben uns jedoch zu verstehen, warum Damaskus der Ansicht ist, dass Beirut jetzt genug Elemente zum Handeln hat.

Eine zweite Phase der Übergabe von Sträflingen verzögert sich

Der erste Grund für die syrische Unzufriedenheit betrifft die Umsetzung eines Sicherheitsabkommens zwischen den beiden Ländern über die Überstellung verurteilter Personen.

Ein erster Schritt hat bereits einen Präzedenzfall geschaffen. Die in den letzten Monaten veröffentlichten Informationen weisen auf die Übertragung im Juli 2026 von68 syrische gefangenevom Rumieh-Gefängnis nach Syrien. Diese Männer waren von der libanesischen Justiz verurteilt worden und ihre Kapitulation war Teil eines bilateralen Abkommens.

Diese Zahl ist wichtig, weil sie zeigt, dass sich das Dossier nicht mehr in der Phase der politischen Diskussionen befindet.

Ein Mechanismus wurde eingerichtet und eine erste Operation hat stattgefunden.

Genau das erklärt die gegenwärtige Ungeduld von Damaskus. Nach vorliegenden Informationen werfen die syrischen Behörden Libanon vor, die zweite Phase der Operation ohne hinreichende Begründung verzögert zu haben.

Es geht also nicht nur um das individuelle Schicksal der Gefangenen. Es beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit einer bereits begonnenen Verpflichtung.

Für die syrischen Behörden wäre die Logik einfach: Wenn die beiden Regierungen ein Abkommen unterzeichneten und wenn eine erste Gruppe von Gefangenen übergeben werden könnte, warum bewegt sich die zweite Phase nicht im gleichen Tempo?

Auf libanesischer Seite ist die Situation zwangsläufig komplexer. Die betroffenen Personen wurden im Rahmen des libanesischen Justizsystems verurteilt. Jeder Erlass muss daher den festgelegten rechtlichen Bedingungen entsprechen und kann nicht auf die Übermittlung einer Liste zwischen zwei Verwaltungen reduziert werden.

Die verfügbaren Dokumente erlauben es nicht, genau zu bestimmen, wie viele Personen von dieser zweiten Phase betroffen wären, oder die genauen administrativen oder gerichtlichen Gründe für ihre Verzögerung. Es wäre daher riskant, die Blockade einer einzigen Institution zuzuschreiben.

Andererseits wird die syrische Unzufriedenheit hinter den Kulissen als real dargestellt.

Der Präzedenzfall der 68 Insassen veränderte die Art der Akte

Der Juli-Transfer veränderte auch die politische Wahrnehmung des Themas.

Lange Zeit wurde die Akte der im Libanon inhaftierten Syrer in einer viel breiteren Reihe von Gefängnisfragen, den Folgen des Krieges in Syrien, Terrorismus, Sicherheit und der massiven Präsenz syrischer Staatsangehöriger auf libanesischem Territorium behandelt.

Das bilaterale Abkommen führte eine andere Logik ein: die Verurteilten zu unterscheiden, die überstellt werden könnten, und ihre Kapitulation an den syrischen Staat in einem offiziellen Rahmen zu organisieren.

Diese Entwicklung ermöglicht es beiden Ländern, eine umfassende und politisch unmögliche Lösung für alle Gefängnisfälle zu vermeiden. Es ermöglicht, Kategorie für Kategorie voranzukommen.

Aber es schafft auch eine Verpflichtung zur Weiterverfolgung.

Ein erster dramatischer Rabatt, gefolgt von einer langen Wartezeit, kann von Damaskus als politische Verlangsamung und nicht als einfache administrative Schwierigkeit interpretiert werden.

In diesem Zusammenhang erhält der syrische Ministerbesuch eine besondere Dimension. Wirtschaftsführer kamen, um über Zusammenarbeit zu sprechen, ohne dieses Thema in ihre offiziellen Treffen aufzunehmen. Damaskus scheint also verhindern zu wollen, dass die Akte der Gefangenen sofort Handels- und Infrastrukturprojekte blockiert.

Diese Methode kann jedoch nicht unbegrenzt funktionieren, wenn Sicherheitsdateien eingefroren bleiben.

Wo sind die ehemaligen Offiziere des vorherigen Regimes?

Der zweite Fall ist noch sensibler.

Die neuen syrischen Behörden versuchen, ehemalige Offiziere und Beamte zu identifizieren, die mit dem früheren Regime in Verbindung stehen und Berichten zufolge nach dem Machtwechsel in Damaskus Zuflucht im Libanon gefunden haben.

Aus den gesammelten Informationen geht hervor, dass die syrischen Behörden ihren libanesischen Amtskollegen detaillierte Informationen über einige dieser Personen zur Verfügung gestellt haben.

Es wären nicht nur Namen.

Die übermittelten Informationen umfassen auch:orte der anwesenheit, ihrereiseartenund, für einige, über ihre angeblichen aktivitäten oder projekte aus libanesischem territorium.

Diese Aussage muss mit Vorsicht behandelt werden. Es gibt keine vollständige gerichtliche Aufzeichnung, um die Verantwortung für die von den verfügbaren Informationen betroffenen Personen öffentlich festzulegen. Daher ist es nicht möglich, eine von Damaskus gemeldete Person in einen verurteilten Flüchtling oder eine etablierte Verschwörung zu verwandeln.

Aber die Genauigkeit der erwähnten Informationen erklärt die syrische Ungeduld.

Damaskus würde in Betracht ziehen, dass der Libanon sich nicht mehr nur auf mangelnde Informationen verlassen kann, um seine Besorgnis zu erklären.

Berichten zufolge lieferten auch westliche Dienste Informationen

Eines der sensibelsten Elemente betrifft die Herkunft der Informationen.

Den gleichen Quellen zufolge erhielten die libanesischen Behörden nicht nur Informationen aus Damaskus. Berichten zufolge haben westliche Geheimdienste auch Informationen über ehemalige Offiziere des früheren Regimes im Libanon bereitgestellt.

Diese Informationen betrafen auch ihre Standorte und Bewegungen.

Die Bedeutung dessen liegt auf der Hand.

Wenn die Geheimdienste nur von der neuen syrischen Macht kommen würden, könnte Beirut besonders vorsichtig auf Anfragen ehemaliger politischer oder militärischer Gegner von Damaskus reagieren. Die angebliche Intervention westlicher Dienste würde dem Fall andererseits eine andere Dimension verleihen.

Es würde immer noch nicht ausreichen, gerichtliche Beweise zu erbringen. Intelligenz ist kein Urteil.

Aber es würde den Druck auf die libanesischen Dienste erhöhen, die erhaltenen Informationen zu überprüfen.

Quellen beziehen sich auch auf Daten darüber, was einige dieser Männer aus dem Libanon vorbereiten würden. Auch hier gibt es keine ausreichend fundierten Details, um diese Projekte als feststehende Fakten zu beschreiben. Vorsicht ist geboten, zumal die Anklage wegen Organisation von Aktivitäten gegen einen Nachbarstaat erhebliche politische und gerichtliche Folgen haben kann.

Die wichtige Tatsache ist daher anderswo: Damaskus glaubt, dass es Beirut ein hinreichend präzises Thema übermittelt hat, um auf eine Antwort zu warten.

Warum Libanon nicht einfach eine syrische Liste führen kann

Die Ungeduld von Damaskus steht jedoch vor einer grundlegenden Einschränkung.

Der Libanon kann eine von einer ausländischen Regierung übermittelte Liste nicht als automatischen Haftbefehl behandeln.

Die Anwesenheit eines ehemaligen syrischen Offiziers auf libanesischem Territorium ist an sich keine Straftat. Auch seine frühere Mitgliedschaft in den Institutionen des früheren Regimes rechtfertigt seine Verhaftung oder Kapitulation nicht.

Es ist notwendig zu bestimmen, was ihm vorgeworfen wird, die mögliche Existenz von Gerichtsverfahren und den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen der Libanon eingreifen kann.

Diese Unterscheidung ist wesentlich in einer Beziehung, die jetzt auf dem Grundsatz der gegenseitigen Achtung der Souveränität aufgebaut werden soll.

Das neue Syrien behauptet, mit den Praktiken des alten Systems im Umgang mit dem Libanon brechen zu wollen. Beirut kann daher nicht akzeptieren, dass die Sicherheitszusammenarbeit eine Logik reproduzieren sollte, nach der Anträge aus Damaskus ausgeführt werden, ohne durch libanesische Institutionen zu gehen.

Hier wird der Fall politisch sensibel.

Libanon will mit dem neuen syrischen Staat kooperieren. Sie will jedoch nicht den Eindruck erwecken, ein Raum zu werden, in dem die syrischen Behörden ihre Gegner direkt verfolgen können.

Die Grenze verwandelt das syrische Problem in ein libanesisches Problem

Die Empfindlichkeit der Datei kommt auch aus der Geographie.

Libanon und Syrien teilen eine lange Grenze, mit offiziellen Passagen, aber auch eine alte Geschichte von Sekundärstraßen und Verkehr. Menschenbewegungen zwischen den beiden Ländern lassen sich nur schwer von Sicherheitsfragen vollständig trennen.

Die neuen syrischen Behörden legen großen Wert auf die Konsolidierung ihrer internen Kontrolle. In diesem Zusammenhang wird die mögliche Präsenz ehemaliger Militärkader im Libanon, die in der Lage sind, Netzwerke in Syrien zu unterhalten, in Damaskus natürlich als potenzielle Bedrohung empfunden.

Für Beirut ist das Problem anders.

Der Libanon muss verhindern, dass sein Territorium für die Vorbereitung von Operationen gegen ein Nachbarland genutzt wird. Gleichzeitig muss er jedoch sicherstellen, dass jede Aktion seiner Dienste auf seinem eigenen Recht beruht.

Diese enge Linie müssen die libanesischen Behörden beibehalten.

Das Problem wird noch sensibler, wenn manche Menschen lokale Netzwerke, Schutzmaßnahmen oder finanzielle Mittel haben, um sich ruhig zu bewegen.

Die verfügbaren Informationen ermöglichen es nicht, die betroffenen Personen öffentlich zu identifizieren oder ihre Zahl zu bestimmen. Diese Abwesenheit verbietet jede Verallgemeinerung des Ausmaßes des Phänomens.

Damaskus wollte seine wirtschaftliche Offensive nicht vergiften

Die Entscheidung, diese Akten nicht der Delegation von sechs Ministern anzuvertrauen, ist wahrscheinlich das aufschlussreichste politische Element.

Damaskus hätte einen solch großen Besuch nutzen können, um Beirut unter öffentlichen Druck zu setzen.

Sie tat es nicht.

Die Minister diskutierten über Handel, Investitionen, Verkehr, Landwirtschaft, Gesundheit und Infrastruktur. Sicherheitsaufzeichnungen wurden auf einem separaten kanal hinterlassen.

Diese Methode ermöglicht es Syrien, seine Beziehungen zum Libanon zu teilen.

Auf der einen Seite können beide Länder versuchen, Transitgebühren zu senken, die Schiene zu stärken, die Nutzung der Energieinfrastruktur zu studieren und Investoren anzuziehen.

Auf der anderen Seite setzen politische und Sicherheitsteams die Diskussionen über Gefangene und ehemalige Beamte des früheren Regimes fort.

Diese Trennung schützt die wirtschaftliche Annäherung.

Es zeigt auch, dass die neuen syrischen Behörden nicht wollen, dass die gesamte bilaterale Beziehung ein Gefangener von Sicherheitsfragen bleibt.

Aber die Trennung hat ihre Grenzen. Wenn Damaskus der Ansicht ist, dass die bereits unterzeichneten Sicherheitsverpflichtungen nicht erfüllt werden, wird diese Frustration unweigerlich andere Gebiete kontaminieren.

Die alten Streitigkeiten kommen in einer völlig neuen Form zurück

Das Paradoxon ist auffällig.

Seit Jahrzehnten werden die libanesisch-syrischen Beziehungen vom Sicherheitsgewicht von Damaskus im Libanon dominiert. Heute kehrt Syrien zurück und bittet den libanesischen Staat, mit ihm in Sicherheitsfragen seines eigenen Territoriums zusammenzuarbeiten.

Die Beziehung wurde daher in ihrer Form umgekehrt.

Damaskus hat nicht mehr die Instrumente, die es einst im Libanon besaß. Sie sollte Informationen übermitteln, sich um Zusammenarbeit bemühen und auf eine Antwort der libanesischen Institutionen warten.

Dies erklärt die Bedeutung der Verarbeitung dieser Dateien.

Die Art und Weise, wie Beirut auf syrische Forderungen reagiert, wird ein Test für die neuen Beziehungen zwischen Staat und Staat sein.

Zu wenig Kooperation wird syrische Vorwürfe der Langsamkeit und des schlechten Willens anheizen. Eine Zusammenarbeit ohne rechtliche Garantien würde die Erinnerung des Libanon an ein unausgewogenes Verhältnis zu Damaskus wecken.

Dazwischen gibt es einen institutionellen Weg: von den libanesischen Diensten verifizierte Informationen, dokumentierte Gerichtsakten und die Umsetzung bilateraler Abkommen in Übereinstimmung mit festgelegten Verfahren.

Zwei Dateien, zwei Schwierigkeitsgrade

Gefangene und ehemalige Offiziere sollten nicht verwirrt werden.

Im ersten Fall gibt es eine Vereinbarung, verurteilte Personen und einen konkreten Präzedenzfall mit der Übergabe von 68 Gefangenen. Das Problem ist die Umsetzung der zweiten Phase und ihr Zeitplan.

In der zweiten beschreiben die verfügbaren Informationen im Wesentlichen Intelligenzarbeit. Berichten zufolge identifizierte Damaskus Personen, übermittelte Orte und lieferte Informationen über ihre Bewegungen. Westliche Dienste hätten zusätzliche Informationen geliefert.

Diese Angelegenheit muss jedoch noch in eine für jeden Betroffenen nutzbare Rechtsgrundlage umgewandelt werden, wenn eine Zwangsmaßnahme in Betracht gezogen wird.

Deshalb ist die zweite Datei möglicherweise viel länger zu begleichen.

Es wirft auch die Frage auf, dass die wirtschaftlichen Beziehungen nicht für immer umgangen werden können: Was wird der Libanon tun, wenn Damaskus formell Anträge auf Männer stellt, von denen es behauptet, dass sie sie von libanesischem Territorium auf Aktivitäten gegen die neuen syrischen Behörden vorbereiten?

Die verfügbaren Dokumente liefern noch keine Antwort.

Sie erlauben uns jedoch zu verstehen, was hinter der wirtschaftlichen Fassade der Annäherung geschieht. Während Minister öffentlich über Züge, Häfen, Öl und Investitionen diskutieren, findet ein weiterer Dialog hinter verschlossenen Türen statt. Es umfasst Männer, Gefängnisse, Geheimdienste und die Fähigkeit zweier Nachbarstaaten, eine Sicherheitszusammenarbeit aufzubauen, die die Praktiken ihrer gemeinsamen Vergangenheit nicht wiederholt.

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