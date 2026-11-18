5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Unverzichtbar in fünf Minuten

Die Mitternachtszeitung in Beirut, Donnerstag, 19. November 2026. Europäische Mission im Libanon, Süd, Konsultation in Baabda, Libanesische Zentralbank, französischer Sozialhaushalt, Siedlungsprodukte und europäisches Sanktionsbüro. Fotos von Archiven ausdrücklich legitimiert, ohne Bilder der genannten Operationen. Erzählung generiert von IA : Vivienne, français de France. Credits : François el Bacha / Libnanews ; Archives Libnanews ; Reichstag, Gravitatas, 16. Oktober 2026, CC0; Palais du Luxembourg, Dinkum, 29. August 2010, CC0.

https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-19-november-2026-minute/

Sehen Sie sich das Originalvideo auf YouTube an

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews