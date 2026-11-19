Die Koalition kündigt materielle Schäden an Riad an, nachdem den Huthis am Donnerstag, dem 19. November, eine Raketendrohung zugeschrieben wurde. Eine Warnung warnte die Bewohner vor Sonnenaufgang. Die Bewertung bleibt vorläufig: Die Behörden identifizieren den Schaden, ohne die betroffenen Standorte anzugeben oder in ihrer Erklärung eine menschliche Bewertung vorzunehmen.

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Die von Saudi-Arabien geführte Koalition kündigt materielle Schäden an Riad an, nachdem am Donnerstag, dem 19. November 2026, eine Houthis-Rakete drohte. Sein Sprecher legte eine vorläufige Einschätzung vor, während die Behörden den Schaden registrierten. Eine Warnung wurde den Bewohnern vor Sonnenaufgang geschickt.

In Riad wird der Schaden noch bewertet

General Turki al-Maliki, Sprecher der jemenitischen Regierungsunterstützungskoalition, behauptet, dass seine Streitkräfte eine Raketenbedrohung für die saudische Hauptstadt angesprochen haben. Er schreibt den Schuss den Huthis zu. Seine Erklärung, die von der offiziellen saudischen Agentur um 0544 Ortszeit herausgegeben wurde, erwähnt den Verlust von Trümmern und Sachschäden.

Der Text gibt keine genaue Höhe oder Lage des Schadens an. Es hat keinen menschlichen Rekord. An dieser Stelle ist es daher aufgrund der fehlenden Zahlen zu den Opfern nicht möglich festzustellen, dass es keine Verletzungen gegeben hat. In der Erklärung wird auch nicht das Modell des Flugkörpers oder der möglicherweise beteiligten Anlage angegeben.

Eine Warnung an die Bewohner vor der militärischen Ankündigung

Nach saudischen Presseberichten schickte der Zivilschutz um 0442 Stunden Riadzeit eine Warnung an die Telefone, um eine Luftbedrohung zu melden. Ein kraftvolles Geräusch war wenige Minuten später zu hören. Eine zweite Botschaft verkündete dann das Ende der Gefahr.

Zeugen berichten auch, dass sie eine große Explosion in der Hauptstadt gehört haben. Diese Beobachtungen dokumentieren den Vorfall, identifizieren den Autor jedoch nicht an sich. Die Zuteilung an die Houthis bleibt die des saudischen Militärsprechers. Das Ende der Warnung stellt auch keine endgültige Bewertung des Schadens dar.

Ein neuer Vorfall nach Operationen im Jemen

Am Vortag behauptete die Koalition, 60 Huthies-Militärziele im Jemen, einschließlich Raketen- und Drohnen-bezogener Einrichtungen, zerstört zu haben. Die angekündigte Zerstörung sei nicht unabhängig bestätigt worden. Diese Episode folgte auf hetzerische Behauptungen gegen die saudische Ölinfrastruktur, deren materielle Konsequenzen ebenfalls noch zu ermitteln waren.

Die an diesem Donnerstag veröffentlichte Pressemitteilung verbindet den Vorfall in Riad nicht mit einer bestimmten Öl- oder Flughafeninfrastruktur. Es ist auch nicht möglich, frühere Angriffe auf das Kapital zu assimilieren. Die Behörden müssen noch das Ausmaß des nach dieser neuen Warnung identifizierten Schadens angeben.

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