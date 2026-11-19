Eine polnische Untersuchung schrieb Russland ein Provokationsprojekt in der Nähe von Kaliningrad zu, das darauf abzielte, Kiew zu belasten. Warschau bestätigt eine vorbeugende Operation, veröffentlicht aber nicht die Elemente des angeblichen Szenarios. Offizielle Aussagen und anonyme Quellen erlauben es nicht, einen Angriff als Tatsache darzustellen.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Russland bereitete angeblich eine Operation unter falscher Flagge nahe der polnisch-kaliningradischen Grenze vor, um der Ukraine die Verantwortung zu übertragen. Dieser Vorwurf, der am 18. November von einer polnischen Tageszeitung auf der Grundlage anonymer Quellen veröffentlicht wurde, stellt keine Bestätigung eines Angriffs dar. Warschau bestätigt eine Präventivoperation gegen eine russische Bedrohung; Die Details des Szenarios, Kiew zu belasten, bleiben unbewiesen.

Die Untersuchung der polnischen Tageszeitung stellt die angeblichen Vorbereitungen auf das Scharnier von Oktober und November 2026. Seine Quellen beschreiben ein Projekt, das viele Opfer verursachen und die Unterstützung für die Ukraine schwächen könnte.

Kaliningrad: Anklage unter falscher Flagge

Der Begriff « Fake Flag » bezieht sich hier auf eine Aktion, deren Autoren versuchen, ihre Verantwortung zu verschleiern, indem sie einen anderen Akteur beschuldigen. Laut dem gemeldeten Szenario wäre das Ziel gewesen, Kiew für einen mörderischen Vorfall im Grenzgebiet verantwortlich zu machen und die Meinung gegen die Hilfe an die Ukraine zurückzugeben.

Dieses Motiv bleibt den Quellen der Zeitung zugeschrieben. Die zugänglichen Elemente erlauben keine unabhängige Überprüfung der Befehlskette, der Absichten der russischen Beamten oder des Fortschritts des Projekts. Sie erlauben auch keine Opferbewertung: Die Geschichte bezieht sich auf eine Operation, die als verhindert dargestellt wird, nicht auf einen ausgeführten Angriff.

Was Warschau am 3. November angekündigt hatte

Ein Teil des Kontextes wird jedoch von der polnischen Regierung dokumentiert. In seinem Bericht vom 3. November meldete das Kanzleramt von Donald Tusk eine nach Mitternacht eingegangene Warnung über beunruhigende Bewegungen an der polnisch-russischen Grenze. Der Premierminister stellt fest, dass die Mobilisierung von Dienstleistungen eine mögliche Provokation verhindert hat.

Das gleiche Dokument besagt, dass Warschau Warnungen von seinen eigenen Diensten und verbündeten Partnern erhalten hat. Es beschreibt ein System von Polizei, Grenzschutz, Anti-Terror- und Militäreinheiten im Nordosten des Landes. In der Mitteilung wird festgestellt, dass die Behörden den Grenzschutz gestärkt haben. Es geht nicht um einen geplanten Angriff, der die Ukraine beschuldigen soll.

Eine ministerielle Bestätigung des begrenzten Umfangs

Am 18. November bestätigte Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz in Jarosław, dass die polnischen Dienste von einer russischen Provokation in der Nähe von Kaliningrad wussten und reagiert hatten. Diese Erklärung unterstützt formal die Existenz einer präventiven Operation.

Sie veröffentlichen jedoch nicht die Elemente für die Festlegung jedes Details der Gebühr unter falscher Flagge. Der Minister verwies auch allgemeiner auf Sabotagedrohungen und die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen.

Der Koordinator für Sonderdienste, Tomasz Siemoniak, hatte in seiner täglichen Reaktion eine zurückhaltendere Formulierung angenommen. Nach den entsprechenden Berichten seiner Bemerkungen erklärte er, dass die ergriffenen Maßnahmen als Reaktion auf eine als real angesehene Bedrohung seien, während er sich weigerte, das spezifische Projekt eines Angriffs auf viele Opfer zu bestätigen. Er verwies auf Beschränkungen der Offenlegung operativer Informationen.

Kritische Elemente bleiben außerhalb der Public Domain

Der Plan, die Ukraine zu kriminalisieren, basiert auf den Informationen, die den anonymen Gesprächspartnern der Tageszeitung zugeschrieben werden. In den eingesehenen Dokumenten wurden keine von dieser Komponente unabhängigen öffentlichen Beweise identifiziert.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung identifizierte Libnanews auch keine offizielle russische Antwort auf die Untersuchung vom 18. November.

Illustration: Kaliningrad, 25. Juni 2013. Aleksander Kaasik / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; Version herausgegeben von Polymagou, Komposition Libnanews unter der gleichen Lizenz. Dieses Archivfoto stellt die angebliche Operation nicht dar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews