Syrien: Die Nationalität der Mutter bleibt in der Debatte

Die Übermittlung der Nationalität an die Kinder syrischer Mütter kommt in der Debatte nach den Erklärungen von Hind Kabawat in Genf zurück. Das Ministerium für soziale Angelegenheiten erklärte am 8. November, dass der Vorschlag noch in Prüfung sei und einen legislativen Weg einschlagen sollte. Das derzeitige Gesetz begünstigt die väterliche Filiation, mit einer begrenzten mütterlichen Ausnahme. Das Verständnis der Reform erfordert eine Unterscheidung zwischen den Rechten der Kinder, denen der Ehegatten und den Bedingungen für einen noch nicht angenommenen Text.

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Kann eine syrische Mutter ihre Nationalität an ihre Kinder weitergeben, wenn ihr Vater ein Ausländer ist? Das Thema tritt nach den Erklärungen des Ministers für Soziales und Arbeit, Hind Kabawat, am 4. November in Genf in den Vordergrund. Aber eine politische Ankündigung allein schafft kein Personenstandsrecht. Die Abteilung stellte am 8. November 2026 klar, dass der Vorschlag noch geprüft wird.

Die Frage geht über die symbolische Anerkennung der Mutterschaft hinaus. Es umfasst die Regel, die ein Kind rechtlich an einen Staat bindet, die Bedingungen für eine solche Anerkennung und Gleichheit zwischen den Eltern. Um den Umfang der Debatte zu verstehen, müssen drei Ebenen getrennt werden: das bestehende Gesetz, die Arbeit der Regierung und die Forderungen der Verteidigerinnen.

Eine Übertragung, die hauptsächlich auf dem Vater basiert

Das Gesetzesdekret 276 von 1969 stellt die väterliche Filiation in den Mittelpunkt des Systems. In Artikel 3 wird unter anderem das Kind, das einem syrischen Vater innerhalb und außerhalb des Landes geboren wurde, als syrisch anerkannt. Die Situation einer syrischen Mutter, die mit einem Ausländer verheiratet ist, profitiert nicht von einer gleichwertigen allgemeinen Regel.

Es wäre jedoch falsch zu sagen, dass die Mutter niemals ihre Nationalität übermittelt. Insbesondere sieht das Gesetz den Fall eines Kindes vor, das in Syrien von einer syrischen Mutter geboren wurde, wenn die Abstammung ihres Vaters nicht gesetzlich festgelegt ist. Diese Ausnahme ist kein allgemeines Recht für alle Kinder syrischer Mütter: Sie hängt vom Geburtsort und dem rechtlichen Status des Vaters ab.

Diese Unterscheidung erklärt, warum die Debatte nicht auf das Vorhandensein des Wortes « Mutter » im Gesetz reduziert werden kann. Eine Ausnahme entspricht einer bestimmten Situation; eine gleichberechtigte Regelung würde es beiden Elternteilen ermöglichen, ihre Staatsangehörigkeit unter vergleichbaren Bedingungen zu übermitteln. Es ist die Kluft zwischen diesen beiden Mechanismen, die die aktuelle Diskussion strukturiert.

Eine Kommission, noch kein verabschiedetes Gesetz

In seiner Klarstellung vom 8. November erinnert das Ministerium daran, dass mit Beschluss 556 vom 29. April 2026 eine Regierungskommission eingesetzt wurde. Unter dem Vorsitz des stellvertretenden Innenministers gehören Justiz, Soziales, religiöse Angelegenheiten, das Generalsekretariat der Präsidentschaft und der Staatsrat.

Die Abteilung beschreibt weiter eine Vorschlagsarbeit. Der Mechanismus muss einem legislativen Weg folgen, der die parlamentarische Überprüfung und Genehmigung und dann die Phasen der Bekanntmachung und Veröffentlichung umfasst. Das Kommuniqué enthält keinen angenommenen endgültigen Text oder das Datum des Inkrafttretens. Sie erlaubt es daher nicht, die Reform als ein bereits geltendes neues Gesetz darzustellen.

Für eine betroffene Familie ist der Unterschied entscheidend: Die angekündigten Absichten ersetzen nicht die Bedingungen eines bestehenden Textes. Die Kategorien der Begünstigten, die Begründungen, mögliche Ausschlüsse und Verwaltungsverfahren müssen festgelegt werden, bevor konkrete Erläuterungen zur Einreichung eines Reformantrags gegeben werden können.

Geforderte Gleichstellung geht über eine zusätzliche Ausnahme hinaus

Sawsan Zakzak, Mitglied des Sekretariats der Syrischen Frauenliga, verteidigt eine offene Übertragung an die Kinder syrischer Mütter, ob im Land oder im Ausland geboren. Sein Standpunkt betrifft die Rechtsgleichheit, nicht nur die Erweiterung einiger Ausnahmeregelungen.

Diese Behauptung wirft auch die Frage nach den Bedingungen für künftige Reformen auf. Eine Bestimmung, die bestimmte Mütter oder Kinder abdecken würde, aber andere ausschließen würde, würde nicht unbedingt auf diese Gleichstellungsanfrage eingehen. Der genaue Umfang sollte im endgültigen Text gelesen und nicht aus aufeinanderfolgenden Erklärungen abgeleitet werden.

Die Journalistin Nesrine Alaaeddine besteht auf der Trennung zwischen den Rechten des Kindes und dem Weg ihrer Eltern. Die Mitgliedschaft oder Wahl eines Vaters darf ihrer Ansicht nach nicht die Rechte seines Kindes bestimmen. Dies ist eine Position in der Debatte, keine Bestimmung, die angenommen würde.

Verwechseln Sie Kinder und Ehepartner nicht

Der Anwalt Rami Jalbout unterscheidet die Nationalität von Kindern von der Einbürgerung des ausländischen Ehepartners. Die Gewährung eines Rechts auf ein Kind durch eine Mutter bedeutet nicht automatisch, dem Vater dasselbe Recht zu gewähren. Die Verwechslung der beiden Fragen verwischt die Lektüre der Vorschläge und ihre Folgen.

In diesem Stadium ist der zu überwachende Punkt daher genau: die Veröffentlichung eines Textes, um die derzeitige Regelung mit dem vorgeschlagenen Mechanismus zu vergleichen. Die politische Debatte ist offen; die offizielle Klarstellung ermöglicht es noch nicht, anzukündigen, dass die Übertragung der Staatsangehörigkeit durch Mütter zu einem allgemeinen Recht geworden ist.

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