Tripolis, Qleiat und die Schiene nach Syrien: Beginnt der Norden endlich einen echten Wirtschaftskorridor zu bilden?

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Veränderung liegt in der Gleichzeitigkeit von Projekten

Jahrelang wurden der Hafen von Tripolis, die Sonderwirtschaftszone, der Flughafen von Qleiat und die alte Eisenbahn nach Syrien gesondert erwähnt. Jeder hatte seinen eigenen Kalender, Versprechen, Studien und Verzögerungen. Im Jahr 2026 begann sich die Situation zu ändern. Zum ersten Mal seit langer Zeit schreiten diese vier Infrastrukturen gleichzeitig voran und werden nun von der Regierung als Elemente desselben Sets präsentiert.

Nawaf Salam selbst hat sich in seinen wirtschaftlichen Diskurs integriert. In New York zitierte der Premierminister den Hafen von Tripolis, die Sonderwirtschaftszone, den Flughafen von Qleiat, die Eisenbahn und die regionalen Verbindungsprojekte in der gleichen Reihenfolge. Einige Monate zuvor hatte der Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr, Fayez Rassamny, die gleiche Logik angenommen: Der Hafen, die Wirtschaftszone, der Flughafen und die Eisenbahnverbindung mit Syrien müssen als System und nicht als vier unabhängige Geräte funktionieren.

Diese Annäherung ist viel wichtiger als die Wiederbelebung einer bestimmten Website. Er entwarf eine geografische Strategie: den Nordlibanon zu einer Plattform zu machen, die das Mittelmeer mit Syrien und schließlich mit Märkten außerhalb Syriens verbindet.

Das Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen. Einige Infrastrukturen sind in Betrieb, andere sind dabei, wieder in Betrieb genommen zu werden, und andere befinden sich noch in der Untersuchungsphase. Aber eine Reihe von Entscheidungen, die zwischen Mai und September 2026 getroffen wurden, zeigen, dass wir über das Stadium der allgemeinen Erklärungen hinausgegangen sind. Die Frage ist nun, ob diese Projekte wirklich zusammengestellt werden können, bevor Schwierigkeiten, politische Rivalitäten und regionale Instabilität wieder aufgelöst werden.

Der Hafen hat bereits eine große Infrastruktur für viel mehr als den Nordmarkt

Der Hafen von Tripolis ist der natürliche Ausgangspunkt für dieses System. Sein Interesse liegt nicht nur in seiner geographischen Lage. Ein erheblicher Teil der Investitionen, die erforderlich sind, um die Skala zu ändern, wurde bereits in den vergangenen Jahren getätigt.

Der Entwicklungsplan des Hafens sieht ein Dock von etwa 1.050 Metern und Tiefen für große Containerträger vor. Sein Design bietet eine ultimative Kapazität von bis zu 1,6 Millionen Äquivalenten 20 Fuß, die Einheit zur Messung des Containerverkehrs. Große Flächen waren auch für Lager, Lagerhallen und Logistik reserviert.

Doch das aufschlussreichste Detail des Plans ist anderswo. Ein 50 Meter breiter Korridor war für vier zukünftige Eisenbahngleise reserviert. Für Bahncontainer ist eine spezifische Fläche von rund 15.000 Quadratmetern vorgesehen.

Die Schiene ist daher keine Idee, die 2026 in einen Hafen eingepfropft wurde, der ausschließlich für Lastkraftwagen konzipiert ist. Die Möglichkeit einer Bahnverbindung war bereits Teil seiner Entwicklungsarchitektur.

Genau das kann seine Funktion verändern. Ohne Eisenbahnhinterland bleibt Tripolis vor allem ein libanesischer Hafen. Mit einer Verbindung nach Syrien kann es ein Transithafen werden.

Der wirtschaftliche Unterschied ist beträchtlich.

Der libanesische Markt ist zu klein, um die Hafenkapazität allein zu rechtfertigen. Der Zugang zu Homs, Hama und längerfristig zu Handelsnetzen im Irak oder am Golf würde dem Hafen ein viel breiteres Hinterland geben.

Der reale potenzielle Markt liegt hinter der syrischen Grenze

Tripolis liegt nur wenige Dutzend Kilometer von Syrien entfernt. Diese Nähe war schon immer sein theoretischer Hauptvorteil gegenüber Beirut.

Eine in Tripolis angelandete Fracht kann nördlich von Syrien geleitet werden, ohne die Beyrouthin-Agglomeration zu überqueren und dann das gesamte libanesische Territorium. Für einige syrische Destinationen ist die Reise natürlich kürzer.

Aber die geografische Nähe reicht nicht aus. Ein Handelskorridor erfordert effiziente Straßen oder Schienen, schnelle Zollverfahren, Versicherungen, eine funktionierende Grenze und eine ausreichende Nachfrage auf der anderen Seite.

Deshalb ändert die Wiederaufnahme der Wirtschaftsbeziehungen mit Damaskus die Gleichung. Nawaf Salams Besuch in Syrien hat mehrere Fälle, einschließlich der Eisenbahnverbindung, reaktiviert. Im Mai unterzeichnete Fayez Rassamny die Spezifikationen für den Start der Machbarkeitsstudie für die Strecke zwischen Tripolis und Abboudieh.

Der libanesische Abschnitt umfasst etwa 35 bis 40 Kilometer. Die Route muss vom Hafen aus beginnen, das Wirtschaftssystem des Nordens durchqueren und die Grenze erreichen. Das mit den syrischen Behörden diskutierte Ziel ist es dann, diese Linie mit dem syrischen Netzwerk in Richtung Homs zu verbinden.

Dieser letzte Punkt ist von wesentlicher Bedeutung. Eine Eisenbahn, die in Abboudieh hält, hätte nur begrenztes Interesse. Der Wert des Projekts hängt von der Kontinuität über die Grenze hinaus ab.

Im September zogen Syrer und Libanesen zur Routeninspektion über

Das Eisenbahnprojekt durchlief einige Tage vor dem 23. September eine neue Phase. Eine syrische technische Delegation besuchte den Libanon, um mit ihren Kollegen die Route zwischen dem Hafen von Tripolis und der Grenze zu besprechen.

Die Gespräche konzentrierten sich auf die Verbindung des libanesischen Netzwerks mit dem syrischen Netzwerk über die Akkari-Station und dann nach Homs. Die Teams inspizierten die Route und identifizierten die technischen Hindernisse, die behoben werden müssen.

Beide Seiten vereinbarten, die technischen und wirtschaftlichen Studien fortzusetzen. In einem gemeinsamen Workshop sollten insbesondere Durchführbarkeit, Kosten, Finanzierungsquellen und Modalitäten der Durchführung untersucht werden.

Das bedeutet, dass es immer noch keinen endgültigen Haushalt gibt und keine vollständigen Eisenbahnarbeiten zugewiesen wurden. Daher wäre es verfrüht, den Zug Tripolis-Homs als gefördertes baufertiges Projekt zu präsentieren.

Aber die Natur des Falles hat sich geändert. Jahrzehntelang war die Renaissance der libanesischen Eisenbahn vor allem eine Frage des Diskurses. Im Jahr 2026 gab es eine Spezifikation, ein Untersuchungsverfahren, eine vorrangige Route und technische Gespräche mit dem Land, an das die Linie angeschlossen werden sollte.

Die Entscheidung, mit Tripolis anstatt mit einer vollständigen Rekonstruktion des libanesischen Schienennetzes zu beginnen, spiegelt eine wirtschaftliche Logik wider: Zuerst eine relativ kurze Frachtlinie mit einem natürlichen Kunden, dem Hafen, und einem identifizierbaren Outlet, Syrien, zu schaffen.

Die Weltbank betrachtete Tripolis bereits als Tor zu Syrien und Irak

Die Idee ist nicht neu. Internationale Arbeiten zur libanesischen Infrastruktur hatten bereits die Verbindung zwischen dem Hafen von Tripolis und der syrischen Grenze als eines der wenigen Eisenbahnprojekte mit relativ klarer wirtschaftlicher Rechtfertigung identifiziert.

Die Argumentation war bereits die eines Hinterlandes jenseits des Libanon. Tripolis könnte die Regionen Homs und Hama bedienen und dann möglicherweise in den Irak fließen.

Diese Perspektive erklärt, warum die syrische Frage untrennbar mit dem Projekt verbunden ist.

Der Hafen wird kein großes regionales Zentrum werden, nur weil seine Docks erweitert wurden. Er braucht Verkehr. Ein Teil dieses Verkehrs muss zwangsläufig von außerhalb des libanesischen Marktes kommen.

Der syrische Wiederaufbau kann diese Forderung erzeugen, aber er stellt keine automatische Garantie dar. Die syrischen Häfen von Latakia und Tartous existieren und werden auch versuchen, die Ströme zu erfassen. Türkische Straßen bieten eine weitere Zugangsroute nach Nordsyrien. Auch jordanische Häfen und regionale Landkorridore nehmen an diesem Wettbewerb teil.

Tripolis muss daher auf einigen Routen billiger, schneller oder zuverlässiger sein, um ein echtes syrisches Tor zu werden.

Die Sonderwirtschaftszone ist der Raum, der verhindern muss, dass Tripolis ein einfaches Transitdock wird

Wenn das Projekt nur aus dem Ausschiffen von Containern bestehen würde, bevor sie sofort nach Syrien geschickt würden, würden die lokalen Vorteile begrenzt bleiben. Der Hafen würde Einnahmen erhalten und der Verkehr würde Aktivität schaffen, aber ein Großteil des wirtschaftlichen Wertes würde Tripolis mit den Waren verlassen.

Die Sonderwirtschaftszone muss genau dieses Szenario vermeiden.

Rechtlich im Jahr 2008 gegründet, ist es seit Jahren weit von seinen ursprünglichen Ambitionen entfernt. Ihre Aufgabe ist es, industrielle, logistische und Exportaktivitäten innerhalb eines steuerlichen, zollrechtlichen und administrativen Rahmens zu begrüßen, der darauf abzielt, Investoren anzuziehen.

Das Projekt trat 2026 in eine konkretere Phase ein. Im September genehmigte der Ministerrat Studien über das Industrie- und Logistikzentrum der Region und ermächtigte seine Verwaltung, das Qualifizierungsverfahren zur Auswahl eines internationalen Entwicklers und Betreibers einzuleiten.

Diese Entscheidung ist wichtiger als eine neue Studie. Es ermöglicht uns, nach einem privaten Akteur zu suchen, der in der Lage ist, die Website zu entwickeln und zu betreiben.

Ziel ist es, ein internationales Verfahren einzuleiten. Die Auswahl eines Betreibers könnte im Jahr 2027 erfolgen, wenn der Kalender eingehalten wird.

Nach fast zwei Jahrzehnten des Wartens kommt die Wirtschaftszone daher erst jetzt an, wenn ihr Modell sich dem Markt stellen muss.

Das Gebiet wird etwas anderes als Steuervorteile produzieren müssen

Sein Erfolg wird nicht allein von Ausnahmen für Unternehmen abhängen.

Eine Wirtschaftszone funktioniert, wenn sie die Gesamtkosten einer Aktivität reduziert. Dies erfordert schnelle Zollverfahren, zuverlässige Elektrizität, bebautes Land, Lagerhallen, digitale Anbindung, fließende Straßen und eine direkte Beziehung zum Hafen.

Im Falle von Tripolis können Schiene und Qleiat zwei zusätzliche Vorteile hinzufügen.

Ein in der Region ansässiges Unternehmen könnte Komponenten per Schiff importieren, verarbeiten oder im Libanon montieren und dann seine Produktion wieder exportieren. Es könnte auch Tripolis als Lager- und Umverteilungszentrum nach Syrien nutzen.

Hier liegt der eigentliche Mehrwert des Projekts. Der Libanon würde nicht nur bei der Passage eines Containers gewinnen. Es würde von den zwischen seiner Ankunft und seiner Abreise durchgeführten Operationen profitieren: Lagerung, Verarbeitung, Verpackung, Wartung, Dienstleistungen, Versicherung, Transport und Finanzierung.

Dies erfordert jedoch die Gewinnung echter industrieller Aktivitäten. Ein Bereich, der nur mit Lagerhallen gefüllt ist, würde weniger Arbeitsplätze und weniger Wert schaffen.

Qleiat fügt dem Gerät eine Funktion hinzu, die Hafen und Schiene nicht erfüllen können

Das dritte Element ist der Flughafen René Moawad in Qleiat.

Nach etwa drei Jahrzehnten ohne regelmäßige zivile Aktivität begann seine Rückkehr in den Dienst tatsächlich im Juni 2026. Die Regierung genehmigte dann die Lizenzen für internationale Linienflüge im Juli.

Die erste Phase basiert auf einer Übergangsformel für Ausbeutung und Rehabilitation. Die im Rahmen des Projekts veröffentlichten Projektionen deuten auf eine schrittweise Erhöhung der Kapazität von bis zu 600.000 Passagieren nach mehreren Jahren hin.

Der Flughafen sollte nicht nur mit dem Flughafen Beirut verglichen werden. Sein Interesse am nördlichen Apparat ist anders.

Für hochwertige Fracht, dringende Teile, bestimmte Agrarlebensmittelprodukte oder die Reise von Investoren und Führungskräften kann die Nähe zwischen einem Flughafen, einem Industriegebiet und einem Hafen von Vorteil sein.

Qleiat kann auch Akkar und Tripolis direkt bedienen, ohne eine Passage durch Beirut zu verhängen.

Die Regierung besteht auch darauf, dass der Standort den Flughafen Rafic Hariri ergänzen und nicht ersetzen sollte.

Dieser Schatten ist wichtig. Qleiat wird nicht sofort zu einem wichtigen regionalen Luftzentrum werden. Sein Anfangswert liegt eher in der Diversifizierung des Zugangs zum Land und seiner Integration in das nördliche Wirtschaftssystem.

Die Bahnstrecke zeigt, dass die vier Infrastrukturen tatsächlich anfangen, gemeinsam gedacht zu werden

Das Schienenprojekt ist besonders aufschlussreich, weil sein Layout die verschiedenen Komponenten artikulieren muss.

Die untersuchte Linie fährt vom Hafen ab und geht in Richtung der syrischen Grenze. Diskussionen erwähnten Verbindungen mit der Sonderwirtschaftszone und Qleiat. Bei den technischen Inspektionen im September wurde eine Route durch diese Infrastrukturen untersucht.

Dies gibt dem Projekt eine gewisse Konsistenz, die in früheren Ankündigungen fehlte.

Der Hafen bietet maritimen Zugang. Die Wirtschaftszone bildet den Boden und industriellen Rahmen. Qleiat bringt Luftzugang. Die Bahn verbindet das Ganze mit Syrien.

Dieses System kann dann durch bestehende Straßen ergänzt werden.

Es ist diese Kombination, die den Ausdruck des wirtschaftlichen Korridors rechtfertigt. Keines der vier Projekte, einzeln betrachtet, ist ausreichend transformativ. Ihre Verbindung kann jedoch die wirtschaftliche Funktion des Nordens verändern.

Der Hafen selbst will nun seinen Beruf wechseln

Die neue Hafenverwaltung stellt ihr Ziel nicht mehr nur in einer Erhöhung der Zahl der Schiffe dar.

Nach rund 11 Monaten Management konzentriert es sich auf Digitalisierung, Governance und Value Added Logistics Services. Ziel ist es, Tripolis in einen der wichtigsten Häfen des östlichen Mittelmeers und in ein Tor zum Mashrek zu verwandeln.

Diese Ambition ist im Hinblick auf den aktuellen Verkehr beträchtlich und muss daher mit der Realität konfrontiert werden.

Ein großer moderner Hafen lebt nicht nur auf seinen Docks. Es hängt von der Zeit ab, die benötigt wird, um einen Container zu verlassen, von der Zuverlässigkeit seiner Verfahren, den Kosten für die Handhabung, den Landverbindungen und der administrativen Vorhersehbarkeit.

Die Digitalisierung wird so zum kommerziellen Thema. Jedes Dokument, das vor der Ankunft des Schiffes verarbeitet werden kann, reduziert möglicherweise die Zeit, die benötigt wird, um die Waren zu immobilisieren.

Governance spielt die gleiche Rolle. Ein Reeder oder Logistiker baut seine Straßen über mehrere Jahre. Er muss wissen, dass sich Regeln und Kosten nicht willkürlich ändern.

Der Hafen kann ausgezeichnete Tiefen haben und dennoch den Verkehr verlieren, wenn landgestützte Verfahren langsam bleiben.

Die theoretische Kapazität von 1,6 Millionen Containern macht nur Sinn, wenn der Verkehr folgt

Der Hafenbewirtschaftungsplan sieht erhebliche Endkapazitäten vor. Aber eine Kapazität ist kein Verkehr.

Dies ist eine wesentliche Unterscheidung bei großen libanesischen Infrastrukturprojekten. Baudocks garantieren ihre Verwendung nicht. Die Entwicklung einer Wirtschaftszone garantiert nicht die Ankunft von Fabriken. Die Sanierung eines Flughafens schafft nicht automatisch Fluggesellschaften. Das Verlegen einer Schiene schafft nicht die Waren, die auf ihr zirkulieren.

Das Nordprojekt muss daher nach der Anwendung beurteilt werden.

Welche Reeder wollen Tripolis als Tor nach Syrien nutzen? Welche Industrien planen, sich in der Wirtschaftszone anzusiedeln? Welches Volumen der syrischen Fracht könnte tatsächlich von Latakia oder Tartous umgeleitet werden? Welche Träger sind bereit, die Schiene zu benutzen? Welche Flüge können in Qleiat rentabel sein?

Diese Marktstudien sind ebenso wichtig wie die Arbeit.

Die Gefahr bestünde darin, mehrere Infrastrukturen gleichzeitig auf der Grundlage derselben Verkehrshypothese zu bauen und dann festzustellen, dass diese Nachfrage überschätzt worden sei.

Syrien ist sowohl die größte Chance als auch das größte Risiko

Das ganze Modell basiert zum Teil auf der syrischen Öffnung.

Ein Wiederaufbau Syriens erfordert Materialien, Maschinen, Ausrüstung, Konsumgüter und logistische Dienstleistungen. Tripolis ist geografisch gut positioniert, um einen Teil davon einzufangen.

Aber diese Gelegenheit unterliegt Variablen, die der Libanon nicht kontrolliert: syrische politische Stabilität, Zollregime, internationale Sanktionen, Straßenverkehrssicherheit, funktionierende syrische Häfen und Handelspolitik in Damaskus.

Der Libanon muss daher vermeiden, ein Modell aufzubauen, das ausschließlich vom syrischen Wiederaufbau abhängig ist.

Die Wirtschaftszone sollte auch marktorientierte Aktivitäten im Libanon, im Mittelmeerraum und in den arabischen Ländern anziehen. Der Hafen muss Umschlags- und Logistikdienstleistungen unabhängig von Syrien entwickeln. Qleiat wird eine eigene Kundschaft haben müssen.

Syrien kann den Korridor beschleunigen. Sie darf nicht zu ihrer einzigen Rechtfertigung werden.

Bahnfinanzierung bleibt das große Loch im Projekt

Der am wenigsten fortgeschrittene Punkt bleibt genau derjenige, der das System physisch verbinden muss: die Eisenbahn.

Studien laufen. Die Route wird geprüft. Die syrische Zusammenarbeit besteht. Aber die endgültigen Kosten und die Finanzierung sind noch nicht festgelegt.

Die Sanierung eines seit Jahrzehnten aufgegebenen Gleises besteht nicht darin, einige Schienen zu ersetzen. Die Vorfahrt auf dem Land muss überprüft, bestimmte Abschnitte umgebaut, Bahnübergänge behandelt, Schilder installiert und technische Merkmale für die Verbindung mit dem syrischen Netz festgelegt werden.

Auch die Fahrzeuge werfen Fragen auf.

Es wird zu entscheiden sein, ob die Strecke ausschließlich für den Güterverkehr genutzt wird oder ob sie auch Passagiere befördern soll. Die Bedürfnisse eines Containerzugs sind nicht die eines regionalen Personenverkehrsdienstes.

Je mehr das Projekt mit unterschiedlichen Zielen belastet wird, desto mehr steigen die Kosten.

Die vernünftigste Entscheidung könnte daher sein, mit der Hafenfracht zu beginnen, die das am besten identifizierbare Wirtschaftsmodell hat.

Auch die rechtliche Frage der Häfen bleibt offen

Joseph Aoun verwies auf die Notwendigkeit, bestimmte Hafengesetze zu ändern. Dies scheint technisch zu sein, kann aber die Fähigkeit von Tripolis bestimmen, einen Betreiber und Investitionen anzuziehen.

Der libanesische institutionelle Rahmen für den Hafen wurde von Schichten aufgebaut. Die Hafenbehörden haben Sonderregelungen, während die Beziehungen zwischen Staat, Verwaltungsräten, privaten Betreibern und Aufsichtsbehörden nicht immer den Standards entsprechen, die in den großen internationalen Häfen verwendet werden.

Aus Gründen der Konzessionen, der Preisgestaltung, der Transparenz, des Wettbewerbs und der Haftung der Betreiber kann eine Modernisierung der Rechtsvorschriften erforderlich sein.

Es wird besonders wichtig sein, wenn Tripolis versucht, internationales Kapital in seine Infrastruktur zu locken.

Ein Investor schaut nicht nur auf das Dock. Er schaut sich den Vertrag an, der ihm Zugang zum Kai und dem Gericht gibt, das diesen Vertrag anwenden wird.

Kann Tripolis mit Beirut konkurrieren, ohne einen Hafenkrieg auszulösen?

Die Entwicklung von Tripolis wird manchmal als Alternative zum Hafen von Beirut dargestellt. Diese Opposition ist zu einfach.

Der libanesische Markt hat wahrscheinlich kein Interesse daran, zwei Häfen mit genau den gleichen Funktionen und einem begrenzten nationalen Volumen zu finanzieren.

Die wirtschaftliche Logik wäre eher die der Spezialisierung und Komplementarität.

Beirut behält seine wichtige Rolle für die Hauptstadt und das Zentrum des Landes. Tripolis hat einen geografischen Vorteil gegenüber Syrien und dem Norden. Es hat auch mehr Platz für einige logistische Entwicklungen.

Die Wirtschaftszone verstärkt diesen Unterschied.

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