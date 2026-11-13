Elterliche Entführung: Rückkehr und Sorgerecht heben sich ab

Im Libanon werfen internationale elterliche Entführungen zwei unterschiedliche Probleme auf: die Rückgabe des Kindes und die Entscheidung über das Sorgerecht. Die Haager Konvention von 1980 organisiert die erste, ohne die zweite zu entscheiden. Das Land ist ihm nicht beigetreten. Ein bilaterales Abkommen regelt jedoch die Zusammenarbeit mit Frankreich.

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Im Libanon stehen Familienstreitigkeiten, die Grenzen überschreiten, vor einer entscheidenden Unterscheidung: Die Forderung nach der Rückkehr eines Kindes bedeutet nicht, zu entscheiden, welche seiner Eltern das Sorgerecht haben werden. Das Haager Übereinkommen von 1980 organisiert das erste Verfahren, ohne die Substanz des zweiten festzulegen. Der Libanon ist nicht gegangen. Familien müssen sich daher mit lokalen Gesetzen, Gerichtsentscheidungen und Kooperationsvereinbarungen befassen, die auf ihre Situation anwendbar sind.

Die Debatte führte Richter, Anwälte und Diplomaten an der Universität des Heiligen Geistes in Kaslik am 23. und 24. Oktober 2026 zusammen. Das zum fünften Jahrestag von iHOPE organisierte Treffen konzentrierte sich auf internationale elterliche Entführungen und Möglichkeiten für den Libanon, der Konvention beizutreten. Justizminister Adel Nassar hat angekündigt, mehrere Wege zu prüfen: Beitritt, bilaterale Abkommen und verbesserte justizielle Zusammenarbeit. Keiner dieser Wege allein ist ein neues Verfahren, das bereits für Familien offen ist.

Elterliche Entführung: Das Land des Lebens des Kindes

Internationale Vertreibung wird rechtswidrig, wenn sie das Sorgerecht verletzt, das durch das Gesetz des Landes anerkannt ist, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Das Problem ist nicht auf eine organisierte Abreise ohne Vereinbarung beschränkt. Sie kann auch nach einer ersten autorisierten Reise entstehen, wenn das Kind nicht unter den vorgesehenen Bedingungen zurückgebracht wird.

Die übliche Residenz nimmt somit einen zentralen Platz ein. Es wird nicht automatisch mit der Nationalität des Kindes oder seiner Eltern verwechselt. Das Rückführungsverfahren richtet sich an das Land, in dem sein Leben vor der betreffenden Vertreibung oder Haft begründet wurde. Es geht nicht darum, Vater, Mutter oder Nationalität zu bevorzugen.

Das Übereinkommen gilt für Kinder unter 16 Jahren unter seinen Anwendungsbedingungen zwischen den betreffenden Staaten. Artikel 19 trennt ausdrücklich die Rückkehrentscheidung von der Sorgerechtsentscheidung. So hat der Richter, auf dessen Rückkehr der Fall gebracht wird, nicht die Funktion, den ganzen Familienstreit in diesem Verfahren zu lösen.

Garantien gegen gefährliche Rückkehr

Der Mechanismus sieht keine blinde Rückkehr vor. Der Text enthält eine Ausnahme im Falle eines ernsthaften Risikos einer körperlichen oder psychischen Gefahr oder einer für das Kind unerträglichen Situation. Es ermöglicht auch die Berücksichtigung seines Widerspruchs, wenn es ausreichend Alter und Reife hat.

Diese Garantien müssen von der zuständigen Behörde geprüft werden. Sie erlauben auch nicht einem Elternteil, das Ergebnis des Streits allein zu entscheiden. Die Zustimmung zur Vertreibung, die effektive Ausübung des Sorgerechts und die Umstände der Inhaftierung sind einige der Elemente, die im Verfahren bewertet werden können.

Das Kooperationsnetz beruht auf von den Staaten benannten zentralen Behörden. Sie helfen, das Kind zu finden, weiteren Schaden zu verhindern und eine freiwillige Lösung oder ein Verfahren zu erleichtern. Diese Architektur organisiert den Austausch zwischen den Rechtssystemen; Es schafft keinen Weltfamiliengerichtshof.

Libanon bleibt außerhalb dieses multilateralen Mechanismus

Für eine Familie, die in den Libanon vertrieben wird, verändert der Mangel an Mitgliedschaft den Weg. Ein Antrag profitiert nicht einfach vom Rückführungsmechanismus von 1980, weil das andere Land ihn anwendet. Die Instrumente, die die beiden Staaten tatsächlich binden, müssen ermittelt und die Rechtsmittel müssen den zuständigen Behörden zur Verfügung stehen.

Auf dem Symposium in Kaslik betonte der Generalsekretär der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, Christophe Bernasconi, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Rechtstraditionen. Das Instrument zielt nicht darauf ab, nationale Personenstandsregeln zu standardisieren. Diese Frage ist besonders wichtig im Libanon, wo Familienangelegenheiten in der Verantwortung mehrerer religiöser Autoritäten liegen.

Das von iHOPE befürwortete Projekt bleibt ein Reformansatz. Die auf einer Konferenz zum Ausdruck gebrachte Unterstützung ist nicht gleichbedeutend mit einer Abstimmung des Parlaments oder dem Inkrafttreten eines Vertrags. In der Praxis unterliegen Familien weiterhin den geltenden Regeln und Vereinbarungen.

Mit Frankreich ein separates Abkommen seit 2000

Die französisch-libanesischen Dossiers haben einen bilateralen Rahmen. Das am 12. Juli 1999 in Paris unterzeichnete Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Familienangelegenheiten trat am 1. März 2000 in Kraft. Das französische Justizministerium nennt es als eines der Instrumente, die in den Beziehungen zum Libanon anwendbar sind.

Sie richtet eine gemeinsame beratende Kommission aus Vertretern der Ministerien für Justiz, auswärtige Angelegenheiten und Inneres ein. Es prüft Fälle in Bezug auf das Sorgerecht, Besuche und die Rechte des Kindes, um ihre Beilegung zu erleichtern, auch durch gütliche Lösungen.

Ihre Missionen umfassen die Unterstützung bei der Vermittlung, Informationen über die Situation des Kindes und Verfahren sowie Verfahren zur Erleichterung von Besuchen. Die Akten werden ihm über diplomatische Kanäle übermittelt. Der Text schützt die Vertraulichkeit der überprüften Informationen.

Diese Kommission ist kein Gericht, das nationale Gerichte ersetzt. Die Vereinbarung legt fest, dass ihre Tätigkeit keinen Einfluss auf die Abwicklung der Akten durch die zuständigen Behörden hat. Daher kann ein Elternteil nicht von seiner Existenz abziehen, dass eine Rückkehr- oder Sorgerechtsentscheidung automatisch eingeholt wird.

Ergänzende konsularische und gerichtliche Verfahren

Für die betroffenen Franzosen empfiehlt das Außenministerium, sich schnell an die zuständige Abteilung des Justizministeriums zu wenden, wenn eine Vereinbarung eine Zusammenarbeit ermöglicht. Konsularische Dienste können lokale Anwälte und Mediationsmöglichkeiten informieren. Die Wahl des Verfahrens hängt dann von der Akte und den bereits getroffenen Entscheidungen ab.

Das Konsulat kann kein französisches Urteil im Ausland vollstrecken lassen. Die Anerkennung und Vollstreckung einer Entscheidung kann eine Klage vor örtlichen Gerichten mit einem Anwalt erfordern. Er kann auch keine Entführung im Gegenzug organisieren oder den Rechtsbeistand eines Elternteils ersetzen.

Mediation kann helfen, Kontakte wiederherzustellen und eine Vereinbarung vorzubereiten, wo es die Umstände erlauben. Sie befreit nicht von der Prüfung der Sicherheit des Kindes oder der rechtlichen Tragweite der eingegangenen Verpflichtungen. Für Familien bleibt die konkrete Herausforderung, Entscheidungen, Reisearrangements und Elemente in Bezug auf den Aufenthalt des Kindes zusammenzubringen, damit kompetente Fachkräfte die geeigneten Abhilfemaßnahmen finden können.

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