Zwei unterkünfte wurden in cocaa und melbourne nach den Überschwemmungen vom 19 november in brevard county, florida, eröffnet. Öffentliche Schulen bleiben am Freitag geschlossen. Der St. Johns River übertraf seinen bisherigen Rekord in der Nähe von Kakao, während die Wetterbeobachtung im östlichen Zentrum fortgesetzt wird.

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Nach den Überschwemmungen in Florida am Donnerstag, den 19. November, eröffnete Brevard County zwei Unterkünfte an der Atlantikküste. Öffentliche Schulen bleiben am Freitag geschlossen. Westlich von Cocoa übertraf der St. Johns River seinen bisherigen Rekord an der örtlichen Station, während der Wetterdienst einen Großteil des östlichen zentralen Teils des Staates überwacht.

Straßen waren bereits am Donnerstagnachmittag im Zentrum von Brevard County geschlossen. In seinem 1438 lokalen Zeitbulletin meldete das Melbourne Büro des National Weather Service 6-11 Zoll Regen, oder ungefähr 150-280 mm, in der Gegend unter Alarm, einschließlich Melbourne, Kakao und Titusville. Diese Schätzung von Radar- und automatischen Niederschlagsmessgeräten entspricht nicht der einheitlichen Kumulierung in der Grafschaft.

Nach den Überschwemmungen in Florida, zwei Unterkünfte in der Grafschaft

Am Donnerstag um 19:00 Uhr bestätigte die Grafschaft die Eröffnung des Walter Butler Community Center im 4201 N Cocoa Blvd in Cocoa und eines Red Cross Shelters im Joseph N. Davis Community Center in der 2547 Bruce D. Buggs Street in Melbourne. Beide begrüßen die Öffentlichkeit, Menschen mit besonderen medizinischen Bedürfnissen und Familien, die mit ihren Haustieren kommen möchten. Die Grafschaft gibt 2-1-1 für die Informationen.

Die öffentlichen Schulen in Brevard, die am Donnerstag geschlossen sind, bleiben am Freitag, dem 20. November, geschlossen. Die am Donnerstag angekündigte Schließung der Kreisämter, Bibliotheken und Deponien betraf jedoch diesen Tag. Die Grafschaft bittet die Autofahrer, keine Straße unter Wasser zu überqueren, auch wenn keine Barriere vorhanden ist.

Ein Rekord westlich von Kakao, kein Maß an Wasser in den Straßen

In seinem 6:54 Uhr-Bulletin am Donnerstag berichtete die NWS, dass St. Johns um 6:15 Uhr 18,36 Fuß an der Station westlich von Cocoa lag, etwa 5,60 Meter vom Wahrzeichen der Station entfernt. Der vorherige Rekord war 17,55 Fuß. Das erwartete Niveau von 18,6 Fuß am Freitagabend bleibt eine Prognose. Diese Zahlen messen den Fluss an einer bestimmten Station, nicht die Tiefe des Wassers in den Straßen.

Die Regenfälle der vergangenen Wochen hatten bereits Überläufe auf den St. Johns verursacht. Die neuen Schauer werden diese Flut, die sich über mehrere Tage entwickelt, wahrscheinlich verschlimmern. Plötzliche Überschwemmungen durch starke Regenfälle folgen einem anderen Zeitplan: Das Büro in Melbourne unterhält bis 19 Uhr Ortszeit, Freitag, in ausgewiesenen Gebieten im östlichen Zentralgebiet, einschließlich Brevard und den benachbarten Grafschaften Volusia, Orange und Indian River. Der Umfang deckt nicht ganz Florida ab.

Fotoarchiv: Melbourne Causeway in Melbourne, Florida, 9. November 2012. Dieses Bild zeigt nicht die Überschwemmungen vom November 2026.Brandon Berger / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Vollformatiges Foto und Layout Libnanews unter derselben Lizenz.

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