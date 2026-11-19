Toyota und Lexus erinnern Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten und Kanada für Takata Airbags. Vorlagenlisten und Benachrichtigungsdaten variieren je nach Land. Dies ist, wie man die VIN eines importierten Fahrzeugs überprüft und warum diese Zahlen weder für den französischen Park noch für den libanesischen Park gelten.

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In den Vereinigten Staaten umfasst der Takata-Airbag-Rückruf bei Toyota und Lexus möglicherweise 314.029 Fahrzeuge. Der Beifahrer-Airbaggenerator kann brechen. Die amerikanische Kampagne 26V748, die Toyota am 12. November angekündigt hat, ist in einem Brief von NHTSA vom 18. November 2026 enthalten. Ein separater Rückruf betrifft etwa 8.646 Fahrzeuge in Kanada.

Erinnerung an Takata-Airbags: Welche Modelle müssen überprüft werden?

Die US-Akte umfasst einige Kopien von sieben Modellen, die in die folgenden Modelljahre unterteilt sind:

Lexus SC430: 2002–2010;

Lexus IS250: 2011;

Lexus GX460: 2017;

Toyota Corolla: 2003–2008;

Toyota Tundra: 2005–2006;

Toyota Sequoia: 2005-2007;

Toyota 4Runner: 2016-2017.

Das Vorhandensein eines Modells in dieser Liste reicht nicht aus, um das betreffende Fahrzeug zu identifizieren. Der Defekt kann einen Generator betreffen, der ursprünglich installiert oder während eines vorherigen Rückrufs installiert wurde. Die Überprüfung muss sich daher auf das spezifische Fahrzeug und nicht nur auf seinen Handelsnamen erstrecken.

Im Laufe der Zeit können bestimmte Hitze- und Feuchtigkeitsbedingungen das Treibmittel abbauen. Wenn der Airbag ausgelöst wird, kann der Generator brechen und Metallfragmente projizieren. Die Gefahr betrifft den Beifahrerairbag, auch wenn die Bruchstücke andere Insassen erreichen können.

Zwei nordamerikanische Kalender

In den Vereinigten Staaten werden Händler den Airbaggenerator ersetzen oder kostenlos einstellen, je nach Modell. Das Mailing an die Eigentümer soll am 28. Dezember 2026 beginnen.

In Kanada kündigte Toyota am 13. November seinen Rückruf an. Es zielt auf die gleichen Modellfamilien und Jahre ab, mit Ausnahme von IS250, das in der kanadischen Pressemitteilung fehlt. Der Hersteller sieht eine Benachrichtigung der Eigentümer bis zum 11. Januar 2027 und eine kostenlose Reparatur vor. Die offiziellen Toyota Canada und Lexus Canada Tools werden verwendet, um die Situation mit der Fahrzeug-Identifikationsnummer zu konsultieren.

Die VIN statt einer einfachen Modellsuche

Diese Zahl, VIN genannt, hat 17 Zeichen. Sie ist insbesondere auf den Fahrzeugdokumenten und am Boden der Windschutzscheibe dargestellt. NHTSA-Tool zeigt nicht reparierte Rückrufe für ein identifiziertes Fahrzeug an; eine Suche pro Jahr und Modell liefert nur ein allgemeines Ergebnis.

Die amerikanische Basis hat Grenzen. Es werden nicht die bereits reparierten Erinnerungen angezeigt und möglicherweise noch nicht alle VINs einer aktuellen Kampagne integriert. Es identifiziert auch keine Rückrufe in Bezug auf internationale Fahrzeuge. Ein leeres Ergebnis ersetzt daher keine Herstellerüberprüfung, wenn der ursprüngliche oder historische Markt unsicher ist.

Frankreich und Libanon: Zahlen nicht umsetzen

Diese Volumina sind keine globale Bilanz. In Frankreich bietet Lexus einen eigenen VIN-Verifikator und Stop Drive-Anweisungen für Fahrzeuge an, die von seinen lokalen Kampagnen betroffen sind. Sie sollten nicht mit der einzigen amerikanischen Liste oben verwechselt werden.

Für ein in den Libanon importiertes Auto bleibt der richtige Ausgangspunkt der offizielle Kanal seines ursprünglichen Marktes. Der Eigentümer kann dann die VIN an den After-Sales-Service von BUMC, einem lizenzierten Distributor von Toyota und Lexus im Libanon, zu den geltenden Bedingungen übermitteln. Die Ankündigungen der USA und Kanadas zeigen keine kostenpflichtige Verlängerung im Libanon oder kostenlose Unterstützung vor Ort.

Abbildung: Armaturenbrett eines 2005 Toyota Corolla S, fotografiert am 10. Mai 2005. Dieses Fahrzeug wird nicht als von dem Rückruf betroffen identifiziert. Foto Milkmandan, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0Proportionale Reduktion und Kleidung Libnanews; unter der gleichen Lizenz.

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