Fiona starb am 19. November im Zoo von Cincinnati, nachdem er einen Hut eingenommen hatte. Geboren vorzeitig im Jahr 2017, hatte sie durch Intensivpflege überlebt. Sein Überleben hatte Experten in der Tierernährung mobilisiert und die Öffentlichkeit hatte sein Wachstum weit über Cincinnati hinaus verfolgt.

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Fiona, ein Cincinnati-Nilpferd, starb am 19. November im Alter von neun Jahren. Berühmt wurde sie nach ihrer Frühgeburt im Cincinnati Zoo, Ohio. Die Einrichtung schreibt seinen Tod Komplikationen zu, die nach der Einnahme eines Hutes auftraten, der versehentlich in seinem Lebensraum ankam.

Fiona, Cincinnati hippopotamus: die neuesten Behandlungen

In seiner Erklärung vom 19. November erklärt der Cincinnati Zoo & Botanical Garden, dass seine Tierärzte mehrfach versucht haben, das Objekt aus dem Verdauungssystem des Tieres zu entfernen. Die Betreuung am Tag des Todes hat sie nicht gerettet.

Die Einrichtung gibt an, dass der Hut versehentlich im Gehäuse gefunden wurde. In seiner Erklärung werden die Umstände nicht detailliert beschrieben.

Regisseur Dave Jenike berichtete über den Schock der Teams, die dieses Ergebnis nicht vorausgesehen hatten. Die Einrichtung bittet auch um Platz für die Betreuer und Tierärzte, die mit Fiona zu tun haben. Im Januar wären es zehn Jahre gewesen.

Eine Geburt sechs Wochen vor dem Begriff

Fiona wurde am 24. Januar 2017 geboren, sechs Wochen vor der erwarteten Amtszeit. Es wog 29 Pfund oder etwa 13,2 Kilogramm. Zu schwach, um ihre Mutter Bibi zu stehen und zu saugen, brauchte sie sofort intensive Pflege.

Die Pressemitteilung, die zum Zeitpunkt der Wahl seines Namens herausgegeben wurde, beschrieb die Anwesenheit von Tag- und Nachtbetreuern. Das Team sollte helfen, zu füttern, zu gehen und zu schwimmen. Erste Hilfe fand in der Nähe seiner Eltern statt, damit sie weiterhin hören und fühlen konnten.

Der Zoo hat regelmäßig Gesundheitsnachrichten auf seiner Website und in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Diese zerbrechliche Geburt, dann die Stadien seines Wachstums, hatte den Nilpferd zu einer Figur gemacht, die weit über Cincinnati hinausging.

Eine erste Rettung von Wissenschaftlern dokumentiert

Seine Geschichte umfasste auch Tierernährungsspezialisten. In einem bericht über seine frühen monate beschrieb der smithsonian die zusammenarbeit zwischen den cincinnati und national zoo teams in washington. Es war notwendig, eine Diät zu entwickeln, die an einen vorzeitigen Nilpferd angepasst war, der nicht normal saugen konnte.

Die Forscher analysierten eine Probe von Bibi-Milch, um die Zubereitung eines Ersatzstoffes zu leiten. Die Arbeit konzentrierte sich auf das Gleichgewicht zwischen Wasser, Protein, Fett und Zucker, mit besonderen Schwierigkeiten: Die Bedürfnisse eines vorzeitig geborenen Tieres waren nicht gut bekannt. Diese Intervention betraf seine Rettung im Jahr 2017, nicht die Pflege des November 2026.

Im Januar 2020, zu seinem dritten Jahrestag, erinnerte der Zoo auch an die einmalige Hilfe, die er von Cincinnati Childrens in dieser kritischen Zeit erhalten hatte. Neun Jahre nach seiner Geburt ist es diese Flugbahn, die das Establishment bei der Ankündigung seines Todes hervorruft, ohne einen detaillierten Veterinärbericht in seiner Pressemitteilung zu veröffentlichen.

Archivfoto: Fiona im Vordergrund, mit ihrer Mutter Bibi, im Zoo von Cincinnati, 27. Mai 2018.DarthBotto, Detail umrahmt von Marcus Cyron / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Libnanews Kleidung unter der gleichen Lizenz; Photographische Version Commons behalten ganze. Dieses Bild stellt nicht die Pflege des November 2026 dar.

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