Am 21. und 22. November 2026 schlug Ras Baalbek einen Markt und Aktivitäten im Souk vor. Das Festival begleitet die Einweihung des Pfades des Glaubens und des Erbes. Das Programm umfasst Kultstätten, römische Kanäle und die Melassepresse. Die Abfahrten der Besuche müssen noch festgelegt werden.

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Das Erbe von Ras Baalbek wird am 21. und 22. November von den Souk-Ständen bis zu den Dorfkirchen entdeckt. Das Festival « A droub dayetna » findet an diesen zwei Tagen von 10 bis 16 Uhr im Souk statt. Das Programm kombiniert die Einweihung des Pfades des Glaubens und des Erbes mit einem kleinen Markt, künstlerischen Aktivitäten und Unterhaltung für Kinder.

Zwei Tage im Souk, von 10 bis 16 Uhr

Das Ras Baalbek Forum organisiert diese Veranstaltung mit der Gemeinde. Das Programm erwähnt die Unterstützung der Europäischen Union und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Neben Besuchen und Aktivitäten im Souk bietet es einen Markt für die Monéne, diese Bestimmungen, die Familien für den Winter vorbereiten.

Die angekündigten Zeitpläne decken sowohl Samstag 21 als auch Sonntag 22 November. Sie geben nicht die Abfahrtszeit jedes Besuchs an. In dem konsultierten Programm ist kein Tarif- oder Registrierungsgerät enthalten.

Das Erbe von Ras Baalbek, von den Kirchen bis zur Presse

Die angekündigte Route umfasst die Kirche Mar Elyan, das Kloster Our Lady von Ras Baalbek und die Schreine Mar Touma und Mar Charbel. Es umfasst auch die römischen Kanäle, die Kirchen von Saint Paul, Sainte-Rita, Saint-Élie und Sainte-Barbe sowie das Haus der Kleinen Schwestern Jesu und die Melassepresse.

Das Inventar des lokalen Kulturkreises gibt einen Überblick über diese Nutzungen. Es beschreibt die alten Kanäle unter dem Dorf, deren Wasser durch Brunnen zugänglich war. Die Presse von Saadallah Mansour, eine weitere angekündigte Phase, wurde nach diesem Inventar mehr als zwei Jahrhunderte lang zur Herstellung von Melasse verwendet. Es funktionierte nach dem Tod seines Besitzers im Jahr 1996 nicht mehr.

Die lokale Präsentation unterscheidet die Stufen des Zentrums, die zu Fuß genommen werden, von bestimmten Orten außerhalb des Dorfes. Für das Festivalwochenende kündigt das Programm einen Besuch des Ortes an, ohne seine Dauer oder die Bedingungen für den Zugang zu jedem der Orte anzugeben.

Illustration der Muné : makdous fotografiert im Jahr 2016, ohne Bezug zu den Ausstellern des Festivals. Foto QuasarFr, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Libnanews Kleidung unter der gleichen Lizenz.

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