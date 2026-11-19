Intuit gibt eine Vereinbarung zum Verkauf von Mailchimp an Bending Spoons für 3,68 Milliarden US-Dollar bekannt. Ein Teil des Produkts wird in Aktien reinvestiert. Der erwartete Abschluss Anfang 2027 bleibt an Bedingungen geknüpft. Der Preis von 2021 erlaubt nicht die Berechnung eines Buchhaltungsverlustes. Es wurden noch keine Tarifänderungen angekündigt.

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Am 19. November kündigte Intuit eine Vereinbarung mit Bending Spoons für den Verkauf von Mailchimp im Wert von 3,68 Milliarden US-Dollar an. Die Transaktion unterliegt weiterhin den Regulierungsbehörden und soll Anfang 2027 abgeschlossen werden. Der Verkäufer wird einen Teil des Produkts in das Kapital des italienischen Käufers reinvestieren.

Die Montage von Mailchimps Verkauf

Die Montage besteht aus zwei zusammenhängenden Operationen. Bending Spoons präsentiert einen Barkauf, gefolgt von einer Investition von 368 Millionen Dollar pro Intuit in neue Aktien. Auf der Seite des Verkäufers liegt das erwartete Ergebnis daher bei etwa 3,31 Milliarden US-Dollar in bar und 368 Millionen US-Dollar in Wertpapieren.

Diese Aufschlüsselung entspricht etwa 90 % in bar und 10 % in Aktien. Es bedeutet nicht, dass Intuit 10% der Bending Spoons halten wird. Der Prozentsatz beschreibt die Zusammensetzung der ausgeschriebenen Gegenleistung, nicht eine Beteiligung am Kapital des Erwerbers.

Die Anzahl der Wertpapiere wurde zur Unterzeichnung festgelegt, aber ihr beizulegender Zeitwert wird beim Abschluss bestimmt. Sie unterliegen einer vertraglichen Abtretungsbeschränkung von sechs Monaten. Der Endpreis bleibt auch anpassungsfähig, abhängig vom Cashflow, den Schulden und dem Betriebskapitalbedarf des verkauften Gebiets.

Die 12 Milliarden von 2021 messen keinen Verlust

Intuit erwarb Mailchimp am 1. November 2021 für einen Gesamtpreis von 12 Milliarden Dollar. Dieser Betrag beinhaltete 5,7 Milliarden US-Dollar in bar und rund 6,3 Milliarden US-Dollar in Intuit-Aktien, die an Verkäufer vergeben wurden. Es war daher kein Kauf von 12 Milliarden Dollar in bar.

Die Lücke zu der am 19. November angekündigten Bewertung ist beträchtlich. Die Subtraktion der beiden Zahlen führt jedoch nicht zu einem Nettobuchhaltungsverlust oder der vollen fünfjährigen Rendite. Die beiden Transaktionen finden zu unterschiedlichen Terminen statt und beinhalten unterschiedliche Gegenparteien.

Intuit sorgt sogar für einen Gewinn vor Steuern auf die Zuordnung. Ihre Höhe hängt insbesondere vom Nettobuchwert von Mailchimp zu diesem Zeitpunkt, von Anpassungen, Gebühren und dem Wert der erhaltenen Aktien ab. Die Gruppe plant, Liquidität für den Rückkauf eigener Aktien im Geschäftsjahr 2027 bereitzustellen.

Mailchimp wird seit August 2026 separat in den Intuit-Konten präsentiert. Im Quartal zum 31. Oktober ging der Umsatz über ein Jahr leicht zurück, während der operative Gewinn des Segments stieg. Intuit führte diesen Anstieg hauptsächlich auf niedrigere Personal-, Marketing- und externe Servicekosten zurück.

Mailchimp, Quartal endete am 31. Oktober (Millionen von Dollar) Indikator 2025 2026 Umsatz 317 313 Segmentbetriebsergebnis 139 202

Das Ergebnis des Segments stellt keinen Nettogewinn von Mailchimp dar. Insbesondere sind darin nicht die Aufwendungen der Gruppe enthalten, die Intuit nicht auf ihre Segmente aufteilt.

Ein Käufer, der sich auf digitale Aktivitäten spezialisiert hat

Bending Spoons mit Sitz in Mailand umfasst Evernote, WeTransfer, Vimeo und Miro zu seinen Aktivitäten. Die Gruppe beschreibt eine Beschaffungsstrategie, gefolgt von technischen und kommerziellen Transformationen. Er erinnert auch an Reorganisationen von Teams in seinem allgemeinen Modell, ohne einen solchen Plan für Mailchimp zu beschreiben.

Sein Führer Luca Ferrari kündigt Investitionen nach dem Closing an. Diese Absicht ist noch kein Zeitplan für neue Dienste. Die Übernahme muss die gesamte The Rocket Science Group, das Unternehmen hinter Mailchimp, sowie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens abdecken.

Was für die Kunden noch zu klären ist

Die konsultierten Anzeigen enthalten keine neuen Gebührenpläne oder spezifische Änderungen an Abonnements oder Funktionen. Sie ermöglichen es daher nicht, Preiserhöhungen oder Preisstopps anzukündigen. Unternehmen, die die Plattform nutzen, müssen zwischen dem Kaufvertrag und späteren kommerziellen Ankündigungen unterscheiden.

In der Zwischenzeit sieht der Vertrag die Fortsetzung der Tätigkeit in ihrem üblichen Verlauf vor. Übergangsdienste und Lizenzvereinbarungen für geistiges Eigentum müssen die Schließung begleiten. Die Transaktion ist nicht davon abhängig, dass die Aktionäre von Bending Spoons eine Finanzierung oder Stimmabgabe erhalten, aber behördliche Genehmigungen bleiben erforderlich.

Intuit Hauptquartier in Mountain View, 19. April 2008. Coolcaesar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0Libnanews Kleidung unter der gleichen Lizenz, ganzes Foto erhalten. Dieses Bild stellt weder die Büros von Mailchimp noch die Unterzeichnung der Vereinbarung dar.

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