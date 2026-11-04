Türkei: Dürre zeigt fragiles Erbe

In der Türkei zeigt der Rückgang der Gewässer ein lange eingetauchtes Erbe. In Žznik nährt die 2014 entdeckte Basilika immer noch die Debatte über den Platz des Rates von Nicäa. In der Nähe des Atatürk-Reservoirs beleuchten Felsgravuren und T-Steine andere Epochen der Geschichte. Die vorgeschobenen Daten erfordern manchmal eine Bestätigung. Für Suchteams erfordert diese neue Sichtbarkeit vor allem den Schutz zerbrechlicher Materialien, die Dokumentation von Standorten und die Vorbereitung ihrer Konservierung vor einem möglichen Wasseraufgang.

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In der Türkei bleibt die Dürre lange Zeit von Wasser bedeckt. Rund um den See von İznik und das Atatürk-Reservoir werden Kirchen, Gravuren und prähistorische Strukturen für Forscher zugänglich. Aber ihre Ausstellung schwächt auch dieses Erbe. Einige Entdeckungen, bereits alt, bleiben im Herzen der archäologischen Untersuchungen, deren Schlussfolgerungen noch Bestätigung erfordern.

Der Wasserrückzug bietet spektakuläre Bilder. Es verändert vor allem die Bedingungen, unter denen Archäologen arbeiten. Orte, die im Tauchen studiert werden, finden sich im Freien. Andere erscheinen einige Wochen, bevor ein Anstieg des Niveaus sie abdeckt. Ein am 24. September 2026 in der amerikanischen Presse veröffentlichter Bericht hebt diese Schwierigkeit hervor: Mehr zu entdecken bedeutet nicht unbedingt, besser zu bleiben.

Die türkischen Beispiele bringen sehr unterschiedliche Situationen zusammen. In İznik, Provinz Bursa, untersuchen Forscher eine Basilika, die 2014 identifiziert wurde. In der Provinz Adıyaman wurden im Jahr 2018 Gesteinszahlen gemeldet. In jüngerer Zeit haben sich T-förmige Steine den in Perre präsentierten Kollektionen angeschlossen. Diese Überreste sind weder aus der gleichen Zeit noch aus der gleichen Dürre.

Dürre zeigt Spuren, die bereits in Iznik untersucht wurden

Die Basilika des Díznik-Sees wurde dieses Jahr nicht entdeckt. Sein Plan erschien auf Luftaufnahmen, die Anfang 2014 als Teil eines kommunalen Inventars gemacht wurden. Die ersten Unterwasseruntersuchungen ebneten dann den Weg für die Ausgrabungen, die im November 2015 begannen. Mustafa şahin, Archäologe an der Bursa Uludağ Universität, ist der Forschungsdirektor.

Die Stätte zeugt von der alten christlichen Architektur. Es bewahrt Mauern, liturgische Räume und Spuren der aufeinander folgenden Besetzung. Ein 2022 veröffentlichter wissenschaftlicher Bericht beschreibt unter anderem Marmorfragmente, architektonische Elemente und Möbel. Er stellt auch die Schäden fest, die durch alte Abgaben in mehreren Sektoren verursacht wurden. Die Erhaltung des Geländes war daher ein Problem vor seiner derzeitigen Exposition.

Der Wassertropfen verändert den Standort. Die zuvor feuchten Sedimente härten aus und machen es schwierig, die Strukturen zu reinigen. Dropping Tauchausrüstung beseitigt keine Einschränkungen. Die Teams müssen nun auf exponiertem Gelände arbeiten und ihre Methoden an die Trocknung anpassen.

Der Rat von Nicäa, eine Hypothese noch diskutiert

İznik befindet sich an der Stelle des alten Nicäa, wo Konstantin versammelt einen christlichen Rat in 325. Dieses Treffen ist ein wichtiger Schritt in der Formulierung der christlichen Lehre. Aber die Stadt zu identifizieren reicht nicht aus, um jedes von den Teilnehmern genutzte Gebäude zu identifizieren.

Das Ausgrabungsteam schlägt vor, die Überreste eines früheren Gebäudes, das unter der Basilika entdeckt wurde, mit dem Rat zu verbinden. Die Versöhnung basiert auf archäologischen Beobachtungen und dem Lesen alter Texte. Daher sollten die sichtbaren Wände der Basilika nicht als Beweis für den Treffpunkt präsentiert werden.

Experten außerhalb der Baustelle bestreiten diese Identifikation. Sie heben die Unsicherheiten der Datierung und historische Verweise auf den kaiserlichen Palast hervor. Eine nahe gelegene Kirche hätte eine Rolle spielen können, ohne die Hauptsitzungen zu veranstalten. Die Forschung geht weiter: Die Verbindung mit dem Rat bleibt eine Hypothese, kein von allen akzeptiertes Ergebnis.

In Belören, Gravuren, deren Datierung bleibt zu spezifizieren

Weiter östlich enthüllte das Atatürk-Reservoir Felsfiguren in der Nähe von Belören im Bezirk Kahta. Die Beobachtungen von 2018 erwähnen menschliche und tierische Darstellungen, die in den Felsen eingraviert sind. Der Begriff « Petroglyphen » bezieht sich genau auf diese Technik. Sie sollten nicht automatisch mit Pigmentfarben verwechselt werden.

Der Schutz der Website ist dokumentiert. Der Regional Heritage Council in Žanlıurfa hat am 23. November 2018 einen Beschluss gefasst. Nach Prüfung der vom Adıyaman Museum eingereichten Akte klassifizierte er das Gebiet als archäologische Stätte ersten Grades. Der Text sieht seine Erhaltung und Verwendung vor.

Das Datum von 10.000 v. Chr. wird in den Konten dieser Zahlen in Umlauf gebracht. Es würde einem Dienstalter von etwa zwölf Jahrtausenden entsprechen. In der konsultierten Verwaltungsentscheidung wird dieses Datum jedoch nicht nachgewiesen. Es bestätigt die Existenz und den Schutz der Überreste, ohne dieses genaue Alter festzulegen. Es muss daher mit Vorsicht vorgebracht werden und kann nicht auf alle Entdeckungen angewendet werden, die durch die Entnahme von Wasser aufgedeckt werden.

T-Steine in Perre geschützt

In Kızılöz, Bezirk Samsat, entstanden andere Überreste am Ufer desselben Stausees. Eine Ankündigung vom 27. Januar 2026 beschreibt zwei kleine Strukturen und einen T-förmigen Stein. Die Forscher bringen sie den neolithischen Ensembles der Region Göbekli Tepe näher. Dieser Vergleich betrifft ihre Formen und ihren kulturellen Kontext.

Der Archäologe Sabahattin Ezer hatte ein Alter von etwa elftausend Jahren. Er betonte auch die Notwendigkeit, die Forschung zu erweitern. Die Entdeckung stellt somit einen wichtigen Weg dar, ohne die sofortige Rekonstruktion der gesamten Organisation des Geländes zu ermöglichen.

Das Museum erklärt, dass die Bewegungen des Wassers eine Landdecke entfernten, die einst mehrere Meter dick war. Das Problem übersteigt somit die Sichtbarkeit der Steine: Erosion verwandelt ihre archäologische Umgebung. Die Teams initiierten eine Rettungsaktion vor dem Aufstieg des Wassers. Die wiedergewonnenen Elemente begannen dann, in der alten Stadt Perre präsentiert zu werden.

Reste behalten, die die Umwelt verändern

Nicht alle lang eingetauchten Materialien reagieren auf ihre Exposition gleich. Wasserschliffholz ist ein besonders fragiler Fall. Seine Struktur hat möglicherweise einen Teil seines Widerstands verloren, während er sein Aussehen beibehält. Eine unkontrollierte Trocknung kann zu Schrumpfung, Verformung und irreversiblen Rissen führen.

Erhaltungsempfehlungen betonen die Aufrechterhaltung geeigneter Bedingungen ab dem Zeitpunkt der Entdeckung. Speichern Sie das Objekt, seinen Standort und Zustand vor der Verarbeitung. Die Wahl der Intervention hängt vom Material und dem Kontext ab. Ein Stück Wasser herauszunehmen, um es zu zeigen, kann somit seine Erhaltung beeinträchtigen, wenn kein spezielles Gerät bereit ist.

Die Mauerwerksruinen erfordern einen anderen Ansatz, bei dem auf Oberflächen, Sedimente und den Zugang zum Gelände geachtet wird. Die Berichte über die Suche in Díznik erinnern daran, dass Plünderungen den Forschern bereits stratigrafische Informationen vorenthalten haben. Die Konservierung von Objekten reicht nicht aus: Ihre Position in den verschiedenen Schichten hilft, die Geschichte des Ortes zu verstehen.

In Žznik hat sich der öffentliche Empfang bereits verändert. Das Museum wurde am 28. Oktober 2025 mit einem Empfangszentrum und einer Verkehrsplattform eröffnet. Besucher können dieses Erbe entdecken, während die Forschung weitergeht. Die Chronologie der Konstruktionen und ihre mögliche Beziehung zum Rat bleiben unter den zu lösenden Fragen.

Referenzen und Fotokredite

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