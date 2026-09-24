Trump-Salam: Hinter dem verpassten Händedruck, dem Gewicht von Den Haag und den wirklichen Forderungen Washingtons

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In New York reichten ein paar Sekunden Bilder, um eine Debatte im Libanon auszulösen, die weit über die Szene selbst hinausging. Donald Trump rückte unter arabischen und muslimischen Führern vor, die sich um ihn versammelten und Grüße und Händeschütteln austauschten. Nawaf Salam war anwesend. Der Handschlag zwischen dem US-Präsidenten und dem libanesischen Premierminister war nicht sichtbar. In Beirut wurde die Episode sofort seziert. Einige sahen eine freiwillige Kälte gegenüber Salam. Andere sprachen von einer politischen Botschaft an den Libanon. Eine dritte Lesung weigerte sich, ein paar Sekunden Protokoll den Wert einer diplomatischen Entscheidung zu gewähren.

Die Kontroverse wurde jedoch nicht in einem Vakuum geboren. Der Mann, den Trump vor sich hatte, hat einen einzigartigen Weg unter den Führern der Region. Bevor er die Serail betrat, war Nawaf Salam Richter und dann Präsident des Internationalen Gerichtshofs. Im Jahr 2024 nahm er an mehreren Entscheidungen teil, mit denen Israel im Rahmen des Völkermord-Übereinkommens Maßnahmen auferlegt wurden. Am 19. Juli desselben Jahres stimmte sie auch mehrheitlich ab, als der Gerichtshof die fortgesetzte Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten für rechtswidrig erklärte und der Ansicht war, dass sie so bald wie möglich beendet werden sollte. Salam begleitete dann seine Abstimmung mit einer persönlichen Erklärung, in der er erklärte, dass er die Begründung und die Schlussfolgerungen des Gerichtshofs teile.

Diese juristische Vergangenheit verleiht der New Yorker Szene eine besondere Tiefe. Es wäre jedoch unklug, Trumps Haltung automatisch zu erklären. Washington stellte öffentlich keine Verbindung zwischen der Episode und den Entscheidungen her, an denen Salam in Den Haag teilgenommen hatte. Die wirkliche Frage ist woanders. Wie behandelt die Trump-Administration heute einen libanesischen Premierminister, dessen justizielle Vergangenheit in Bezug auf Israel ebenfalls gekennzeichnet ist, während sie von ihrer Regierung wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Hisbollah, Waffen, den Süden und Verhandlungen mit Israel fordert?

Vor dem Serail hatte Salam besonders harte Entscheidungen für Israel getroffen

Nawaf Salams Reise nach Den Haag verdient es, genau in Erinnerung gerufen zu werden, ohne ihm persönlich kollektive Entscheidungen zuzuweisen. Der Internationale Gerichtshof ist eine Rechtsprechung, die sich aus mehreren Richtern zusammensetzt. Salam hat also nicht allein „Israel verurteilt. Auf der anderen Seite hat er persönlich für mehrere wichtige Entscheidungen in Bezug auf den hebräischen Staat gestimmt und in einigen Fällen seine eigene Position in Erklärungen dargelegt, die den Entscheidungen des Gerichtshofs beigefügt sind.

Am 28. März 2024, während bereits den Vorsitz über die internationale Gerichtsbarkeit, Salam stimmte für weitere vorläufige Maßnahmen in dem Fall zwischen Südafrika und Israel. Der Gerichtshof stellte die Verschlechterung der humanitären Situation im Gazastreifen fest, einschließlich der Zunahme von Hungersnöten und Unterernährung. Er forderte Israel auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die ungehinderte und groß angelegte Bereitstellung von humanitärer Hilfe und grundlegenden Dienstleistungen zu gewährleisten. Salam unterstützte das gesamte Schema und zeigte Unterstützung für die Gründe dafür.

Am 24. Mai 2024 erließ der Gerichtshof neue Maßnahmen in Bezug auf Rafah. Mit dreizehn zu zwei Stimmen befahl sie Israel, seine militärische Offensive und jede andere Aktion im Gouvernement zu stoppen, die den Palästinensern im Gazastreifen Lebensbedingungen zufügen könnte, die zu ihrer vollständigen oder teilweisen physischen Zerstörung führen könnten. Salam stimmte erneut mit der Mehrheit. Diese Sequenz stellte als Präsident des Gerichtshofs an die Spitze eines Verfahrens, das von der israelischen Regierung, den Vereinigten Staaten und allen Hauptstädten der Region mit äußerster Aufmerksamkeit verfolgt wurde.

Am 19. Juli 2024 gab ein weiterer Fall seiner Position einen noch klareren Rahmen. In seinem Gutachten zu den rechtlichen Folgen der Politik und Praxis Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten stellte der Gerichtshof mit 11 zu 4 Stimmen fest, dass die fortgesetzte Präsenz Israels in diesem Gebiet rechtswidrig ist. Sie war der Ansicht, dass Israel dem so schnell wie möglich ein Ende setzen sollte. Mit vierzehn Stimmen zu einer forderte sie auch die sofortige Einstellung jeder neuen Siedlungstätigkeit und die Evakuierung von Siedlern. Salam hat für diese Schlussfolgerungen gestimmt.

Seine persönliche Aussage ist besonders wichtig, um seine Positionierung zu verstehen. Er leitete nicht nur die Anhörungen oder verkündete die Entscheidung des Gerichts. Er erklärte, dass er seine Argumentation und Schlussfolgerungen vollständig teilte. Sie hat ihre eigene Analyse von Besatzung, Kolonisierung, diskriminierenden Praktiken und Verpflichtungen anderer Staaten angesichts einer für illegal erklärten Situation entwickelt.

Zwei Jahre später wurde dieser Richter Premierminister des Libanon. Und sie muss jetzt mit einer amerikanischen Regierung verhandeln, die eine enge politische und strategische Beziehung zu Israel hat.

In Beirut, ein paar Sekunden fast gelöscht mehrere Stunden der Diplomatie

Die New Yorker Sequenz spaltete sofort libanesische soziale Netzwerke und politische Kreise. Einige präsentierten das Fehlen eines sichtbaren Handschlags als Sanktion. Andere waren der Meinung, dass dies eine Form der Verachtung für den Regierungschef widerspiegele. Umgekehrt weigerten sich mehrere Kommentatoren, einer Bewegung von wenigen Sekunden in einem Raum, in dem Trump viele Beamte traf, politische Bedeutung zuzuschreiben.

Salam wählte Ironie, um auf die Kontroverse zu reagieren. Er beschuldigte einige, die Gewässer selbst gestört zu haben, bevor er versuchte, dort zu fischen, und fügte hinzu, dass sie bisher « keine Fische » gefangen hätten. Die Formel erlaubte ihm, nicht in eine Debatte einzutreten, in der er gezwungen gewesen wäre, die persönlichen Absichten des amerikanischen Präsidenten öffentlich zu interpretieren.

Die Kraft der Kontroverse offenbart jedoch etwas Tieferes. Der Libanon beobachtet Washington jetzt mit besonderer Nervosität. Die Vereinigten Staaten sind direkt oder indirekt an fast allen Themen beteiligt, die in den kommenden Monaten bestimmen können: Verhandlungen mit Israel, die Situation im Süden, die Unterstützung der Armee, das Waffenmonopol, die Zukunft der internationalen Präsenz nach dem Finale und die regionale Konfrontation mit dem Iran. In einem solchen Kontext wird jede Präsidentschaftsgeste leicht zu einer Botschaft an diejenigen, die die Entwicklung der amerikanischen Politik antizipieren wollen.

Doch die wirklichen Indikatoren waren anderswo in der gleichen New Yorker Sequenz.

Salam war im Raum, und seine Anwesenheit war nicht verärgert

Zu der Zeit, als einige libanesische Beobachter in dem verpassten Händedruck Beweise für die Stilllegung sahen, nahm Nawaf Salam genau an einem regionalen Treffen teil, das Donald Trump mit mehreren arabischen und muslimischen Führern und Beamten einberufen hatte. Nach diplomatischen Informationen rund um das Treffen wäre die libanesische Teilnahme nicht von Anfang an erworben worden. Seine Einbeziehung wurde daher in diplomatischen Kreisen als positive Entwicklung gesehen.

Diese Präsenz macht den Libanon offensichtlich nicht zu einem Akteur, der Saudi-Arabien, der Türkei, Ägypten, Katar oder Jordanien gleichkommt. Das politische, militärische und wirtschaftliche Gewicht dieser Länder steht im Widerspruch zu dem eines Libanon, der noch immer durch seine Finanzkrise und die Folgen des Krieges geschwächt ist. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen nicht im Mittelpunkt des regionalen Spiels zu stehen und nicht mehr an den Tisch eingeladen zu werden. Beirut bleibt direkt an den Diskussionen beteiligt, weil es einer der Schauplätze der Konfrontation mit Israel, der regionalen Rolle des Iran und der Frage der in Teheran verbündeten bewaffneten Gruppen ist.

Das Treffen gab Salam die Gelegenheit, die libanesische Position zu einer Zeit zu präsentieren, als Washington mehrere gleichzeitige Ansätze durchführte. Die Vereinigten Staaten haben sich mit ihren regionalen Partnern beraten, während sie sich über Vermittler mit dem Iran austauschten. Der libanesische Premierminister nahm nicht an den amerikanisch-iranischen Verhandlungen teil, aber er konnte die Beiruter Prioritäten im regionalen Kreis um Trump hören lassen.

Diese Daten wiegen viel schwerer als die Protokollszene. Es zeigt, dass Washington die libanesische Regierung weiterhin als Gesprächspartner betrachtet, obwohl dieser Gesprächspartner zunehmend unter Druck steht.

Die wirklichen amerikanischen Reserven betreffen Waffen und das Tempo der Ausführung

Weil es ein Problem zwischen Washington und Beirut gibt. Er liest einfach nicht in Donald Trumps Hand. Besucher der US-Hauptstadt berichten, dass die Regierung nun konkrete Ergebnisse bei der Umsetzung der libanesischen Entscheidungen über das staatliche Waffenmonopol sehen will. Politische Erklärungen würden nicht mehr ausreichen. Washington interessiert sich für den Einsatz der Armee, die effektive Kontrolle des Territoriums und die Art und Weise, wie sich die Verpflichtungen der Regierung vor Ort widerspiegeln.

Amerikanische Fragen wären nicht auf den Süden beschränkt. Es würden auch Fragen zur Präsenz von Waffen in der Region Beirut gestellt. Die Argumentation ist, dass nicht alle diese Waffen durch eine direkte Konfrontation mit Israel gerechtfertigt werden können. Diese geographische Ausdehnung der Debatte zeigt, dass Washington das Waffenmonopol als eine nationale Angelegenheit und nicht als eine bloße Grenzfrage betrachtet.

Beirut widersetzt sich dieser Ungeduld einem großen internen Zwang. Der Staat will seine Autorität stärken, ohne eine Konfrontation zwischen der Armee und einem Teil der libanesischen Bevölkerung zu verursachen. Libanesische Beamte wissen, dass eine Operation, die nach einem von außen auferlegten Zeitplan durchgeführt wird, eine Souveränitätsfrage in eine interne Krise verwandeln könnte. Sie suchen also nach einer schrittweisen Methode, während Washington nach beobachtbaren Ergebnissen verlangt.

Bei Uneinigkeit geht es weniger um das Ziel als um das Tempo, die Mittel und die Abfolge der Schritte. Es ist dieser Unterschied, der das wahre Spannungsfeld zwischen der Trump-Administration und der Salam-Regierung darstellt.

Israel liefert Washington seine eigene Interpretation des Südens

Zu dieser Divergenz kommt ein Kampf um die Fakten selbst hinzu. Israel übermittelt seine eigene Einschätzung der Situation im Südlibanon an amerikanische Beamte. Nach Informationen, die von Besuchern in Washington berichtet wurden, berichtete die israelische Seite von einer negativen Bewertung einiger Experimente, die in den von den Sicherheitsvorkehrungen betroffenen Gebieten durchgeführt wurden. Sie behauptete unter anderem, dass Hisbollah-Mitglieder oder Führungskräfte in bestimmte Sektoren zurückgekehrt seien.

Beirut bestreitet diese Präsentation und weigert sich, dass israelische Behauptungen automatisch zum amerikanischen Leseraster werden. Für die libanesischen Behörden machen es israelische Operationen schwieriger, die staatliche Autorität zu konsolidieren. Die Zerstörung, Streiks und militärische Präsenz in bestimmten Gebieten verhindern die normale Rückkehr der Bewohner und vergrößern die Schwierigkeiten, denen die Armee gegenübersteht.

Der Streit betrifft daher eine zentrale Frage: Wer muss die erste Geste machen? Washington und Israel wollen libanesische Ergebnisse zu Waffen und territorialer Kontrolle sehen. Beirut glaubt, dass ein israelischer Rückzug und eine effektive Einstellung der Operationen die Bedingungen für die Stärkung des Staates schaffen würden.

Dieser Widerspruch erklärt, warum Gespräche mit der Trump-Administration viel wichtiger sind als der Protokollaustausch. Salam muss die Amerikaner davon überzeugen, dass die libanesische Souveränität nicht in einem einzigen Sinne aufgebaut werden kann.

Achtes Treffen mit Israel wartet noch auf echtes grünes Licht

Die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Libanon und Israel ist die andere unmittelbare Frage. Eine achte Sitzung ist vorgesehen. Rom wird wieder als möglicher Ort zitiert. Aber der Zeitplan bleibt ungewiss und Beirut befürchtet, dass die israelischen politischen Berechnungen zu einer Verzögerung der nächsten Schritte führen werden.

Die libanesische Regierung will eine Wartezeit verhindern, die es Israel erlaubt, seine Operationen und Zerstörung fortzusetzen, während gleichzeitig unterschiedliche Entscheidungen über den Rückzug getroffen werden. Jede weitere Woche kann die materielle Situation in den Dörfern des Südens verändern. Ein zerstörtes Haus, eine unbrauchbare Straße oder ein neues unzugängliches Gebiet erzeugen eine konkrete Tatsache, mit der sich die Verhandlungsführer dann befassen müssen.

Das achte Treffen war daher nur dann für Beirut von Interesse, wenn es Fortschritte in bestimmten Fragen ermöglichte: Rückzug Israels, Einstellung der Operationen, umstrittene Fragen, Rückkehr der Bewohner und die Situation der Gefangenen. Israel stellt seine Sicherheitsforderungen in den Vordergrund.

Washington steht im Zentrum dieser Mechanik. Ohne amerikanischen Impuls kann sich der Kalender verlangsamen. Mit stärkerem Engagement können die USA versuchen, auf beiden Seiten parallele Messungen zu erhalten.

Genau darauf muss Salam in seinen amerikanischen Gesprächen achten.

Marco Rubio, viel wichtiger als ein Handschlag

Die geplante Ernennung mit Außenminister Marco Rubio ist der eigentliche Test der Sequenz. Sie soll direkt die Themen ansprechen, auf die Washington einen entscheidenden Einfluss hat: Verhandlungen mit Israel, die Situation im Süden, die Unterstützung der Armee und die Umsetzung von Rüstungsentscheidungen.

Salam kommt mit einer heiklen Gleichung. Er muss die Trump-Regierung davon überzeugen, dass die libanesische Regierung nicht versucht, Zeit beim Waffenmonopol zu sparen. In derselben Bewegung muss er erklären, dass ein unrealistischer Zeitplan die Konfrontation provozieren könnte, die der Staat zu vermeiden versucht.

Vor allem muss sie ein politisches Gegenstück bekommen. Während Washington mehr Beirut fordert, will Beirut, dass Washington mehr Israel fordert. Die libanesische Regierung kann eine Verhandlungsstrategie nicht dauerhaft verteidigen, wenn die israelischen Operationen ohne spürbare Verbesserung für die Menschen im Süden fortgesetzt werden.

Die Begegnung mit Rubio wird es uns daher ermöglichen, die Beziehung viel ernster zu messen als die Bilder von New York. Der Inhalt der amerikanischen Forderungen, die eingegangenen Verpflichtungen und der Zeitplan für die Verhandlungen mit Israel werden konkrete Indikatoren liefern.

Wenn Washington zustimmt, auf beide Seiten parallelen Druck auszuüben, kann Salam die Idee verteidigen, dass seine Diplomatie Ergebnisse hervorbringt. Wenn die Forderungen weiterhin hauptsächlich auf Beirut gerichtet sind, während die israelischen Operationen fortgesetzt werden, wird sich die libanesische Regierung in einer viel schwierigeren Lage befinden.

Sechzehn Millionen Runden und über 800 Millionen Dollar: Washington bleibt der Armee verpflichtet

Die Unterstützung der USA für die Armee bringt ein weiteres konkretes Element. Die Vereinigten Staaten haben gerade 16 Millionen Schuss Munition an die libanesischen Streitkräfte geliefert. In den vergangenen sechs Jahren hätte ihre Militärhilfe 800 Millionen Dollar überschritten. Diese Zahlen sind kaum mit der Idee eines vollständigen amerikanischen Rückzugs aus dem Libanon vereinbar.

Sie zeigen jedoch die Natur des von Washington unterstützten Projekts. Die Vereinigten Staaten investieren in die Institution, die sie als legitimen Träger der Streitkräfte im Libanon betrachten. Je mehr die Armee unterstützt wird, desto mehr glaubt die US-Regierung, sie bitten zu können, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen.

Diese Logik stellt die Regierung erneut vor eine schwierige Gleichung. Die Armee braucht Hilfe, um mehr Territorium zu stationieren, zu kontrollieren und schrittweise andere bewaffnete Strukturen zu ersetzen. Aber die Erhöhung ihrer Kapazität beseitigt nicht die innenpolitischen Zwänge. Das Gewaltmonopol kann nicht allein mit Munition aufgebaut werden. Es erfordert auch ein ausreichend starkes politisches Abkommen, um zu verhindern, dass die militärische Institution in eine interne Konfrontation hineingezogen wird.

Salam muss daher die amerikanische Unterstützung in eine Stärkung des Staates umwandeln, ohne zuzulassen, dass diese Hilfe als Instrument der Konfrontation zwischen Libanesen interpretiert wird.

Die Vergangenheit von Den Haag ist unmöglich zu löschen, aber sie fasst Salam in Washington nicht zusammen

Der persönliche Faktor bleibt. Die Trump-Regierung weiß genau, wer Nawaf Salam ist. Sein Besuch beim Internationalen Gerichtshof gehört zu seiner öffentlichen Reise. Die 2024 getroffenen Entscheidungen über Gaza, Rafah, Besatzung und Siedlungen hatten globale Auswirkungen. Seine Abstimmung am 19. Juli und seine persönliche Erklärung machten es besonders schwer vorstellbar, dass er nur ein sitzender Vorsitzender ohne eine angemessene Position gewesen wäre.

Diese Vergangenheit kann sein Image in einigen amerikanischen oder israelischen Kreisen beeinflussen. Auf jeden Fall unterscheidet er Salam von vielen arabischen Führern, die heute mit Washington verhandeln. Aber es gibt nichts, um die US-Politik in dieser einen Dimension zu reduzieren. Die Vereinigten Staaten haben viel unmittelbarere Interessen im Libanon: Israels Sicherheit, Konfrontation mit dem Iran, die Waffen der Hisbollah, die Rolle der Armee und die Stabilität des Landes.

Washington mag daher mit bestimmten richterlichen Positionen, denen Salam in Den Haag beigetreten ist, während er ihn als Gesprächspartner am Serail braucht, nicht einverstanden sein. Die Diplomatie arbeitet genau mit diesem Widerspruch. Eine Regierung wählt ihre Partner nicht immer aufgrund ihrer Vergangenheit aus; Sie befasst sich mit denen, die heute die institutionelle Fähigkeit haben, die Entscheidungen zu treffen, die sie braucht.

Salam befindet sich somit in einer einzigartigen Situation. In Den Haag war er an der Ausarbeitung des auf staatliches Verhalten anwendbaren Gesetzes beteiligt. In Beirut muss sie nun mit denselben Staaten in einem politischen Machtverhältnis verhandeln, in dem das Völkerrecht nur ein Element unter anderen ist.

Der eigentliche Test beginnt dort, wo die Kameras angehalten haben

Die New Yorker Szene hat endlich eine offensichtliche symbolische Kraft. Donald Trump, dessen Politik eng mit Israel verbunden ist, geht vor einen libanesischen Premierminister, der zwei Jahre zuvor den Vorsitz des Internationalen Gerichtshofs führte, als er Israel Maßnahmen auferlegte und für besonders harte Schlussfolgerungen zur Besatzung stimmte.

Aber das Symbol darf die diplomatische Realität nicht verbergen. Salam nahm an Trumps Regionaltreffen teil. Er muss seinen Austausch mit der US-Regierung fortsetzen. Washington finanziert die libanesische Armee weiterhin massiv. Die Vereinigten Staaten bleiben dem Verhandlungsmechanismus mit Israel verpflichtet. Gleichzeitig erhöhen sie den Druck auf Beirut, Ergebnisse bei Waffen zu erzielen.

Es ist diese Kombination, die die Beziehung heute definiert. Es ist weder prinzipiell warm noch gebrochen. Es ist transaktional, anspruchsvoll und dominiert von Fällen, in denen amerikanische und libanesische Interessen nicht immer übereinstimmen.