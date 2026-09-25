UN: Was Pezeshkian und Netanyahu über den Libanon gesagt haben

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In New York sprachen der iranische Präsident Massoud Pezeshkian und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu 24 Stunden auseinander vor der UN-Generalversammlung. Erstere verteidigte die iranische Position gegen die Vereinigten Staaten und Israel am Mittwoch, den 23. September, und forderte eine kollektive regionale Sicherheit, ohne eine spezifische Passage in den Libanon oder die Hisbollah. Der zweite bezog sich direkt auf die libanesische schiitische Bewegung am Donnerstag, den 24. September, die er zu den „sieben Fronten zählte, die von Israel bekämpft wurden. Netanyahu behauptete, dass der Großteil eines von Israel auf 150.000 Raketen und Raketen geschätzten Hisbollah-Arsenals verschwunden sei. Diese Reden finden statt, während der Libanon zwischen der Fortsetzung der israelischen Operationen, dem Bericht der Hisbollah an den Iran und der Bereitschaft Beiruts, das staatliche Waffenmonopol wiederherzustellen, gefangen bleibt.

Die beiden Reden haben weder das gleiche Ziel noch den gleichen Platz für den Libanon. Massoud Pezeshkian war hauptsächlich an die Vereinigten Staaten und Israel gerichtet. Seine Intervention betraf Krieg, Atomkraft, Sanktionen, die Straße von Ormuz und die Bedingungen für eine Wiederaufnahme der Diplomatie mit Washington. Benjamin Netanyahu seinerseits zog Bilanz über die Kriege, die von Israel seit dem 7. Oktober 2023 geführt wurden. Die Hisbollah erscheint in dieser Einschätzung direkt neben der Hamas, dem Iran und anderen bewaffneten Gruppen in der Region.

Für den Libanon ist dieser Unterschied wichtig. Netanyahus Kommentare enthalten spezifische Aussagen über die Hisbollah, ihre Führer und ihr Arsenal. Pezeshkian hat die libanesische Akte in der Galerie nicht entwickelt. Das Thema kam jedoch am Tag nach seiner Rede in den Vordergrund, als er Premierminister Nawaf Salam in New York traf. Beirut schickte dann eine Botschaft, die sich auf Souveränität, Nichteinmischung und die Weigerung konzentrierte, den Libanon weiterhin als Boden für regionale Konflikte zu sehen.

Pezeshkian reagiert auf Washington und verteidigt die iranische Position

Massoud Pezeshkian erschien am Mittwoch, dem 23. September, vor der Generalversammlung in einem ganz anderen Kontext als frühere Sitzungen. Der Iran befindet sich nun seit mehreren Monaten in einer direkten militärischen Konfrontation mit den Vereinigten Staaten und Israel. Der iranische Präsident widmete daher einen Großteil seiner Rede der Herausforderung der amerikanischen Konfliktgeschichte und der Präsentation seines Landes als angegriffene Partei.

Insbesondere reagierte er auf die Vorwürfe von Donald Trump, der am Vortag im selben Rednerpult sprach. Pezeshkian lehnte die Qualifikation des Iran als terroristischer Akteur ab und behauptete, die Iraner seien Opfer des Terrorismus. Er zeigte Fotos von iranischen Opfern und bezog sich auf Zivilisten, die bei Militäroperationen getötet wurden. Der iranische Präsident verwies auch auf den ehemaligen obersten Führer Ali Khamenei, der zu Beginn des Krieges während einer amerikanisch-israelischen Operation getötet wurde.

Pezeshkians zentrale Botschaft war, dass militärischer Druck den Iran nicht zur Kapitulation gezwungen habe. Er argumentierte, dass sein Land den Streiks widerstanden hatte und sich weigerte, « das Knie zu falten ». Diese Entschlossenheit ging jedoch mit diplomatischer Offenheit einher. Der iranische Präsident hat die Tür zu Verhandlungen mit Washington nicht verschlossen. Im Gegenteil, er erklärte, dass der Iran weiterhin zum Dialog bereit sei, sich jedoch weigerte, unter Bedrohung zu verhandeln oder dem Iran amerikanische Bedingungen aufzuerlegen.

Dieser doppelte Diskurs, militärischer Widerstand und bedingte Offenheit für Diplomatie, kommt zu einer Zeit, in der die Generalversammlung auch als Rahmen für mehrere diplomatische Kontakte dient. Die Frage geht über die Atomfrage hinaus. Der Krieg mit den Vereinigten Staaten und Israel, die Sanktionen, die Bewegung in der Straße von Ormuz und die Beziehungen des Iran zu seinen regionalen Partnern sind nun in den Diskussionen miteinander verflochten.

Libanon abwesend als separate Datei des iranischen Diskurses

DieLibanon bei der UNOallerdings gab es keine besondere Entwicklung in Pezeshkian Rede. Der iranische Präsident hat der Hisbollah, ihrer Bewaffnung oder libanesischen politischen Debatten über das Waffenmonopol keine Sequenz gewidmet. Er hat der Generalversammlung auch keine neue iranische Politik gegenüber Beirut ausgesetzt.

Der Abschnitt, der den libanesischen Kontext am unmittelbarsten beeinflusst, betrifft sein allgemeines Verständnis von Sicherheit im Nahen Osten. Pezeshkian behauptete, dass kein Land seine Sicherheit unabhängig von anderen sichern könne und verteidigte die Idee einer kollektiven regionalen Architektur. Insbesondere sagte er, dass ein Frieden, der nicht alle Akteure umfassen würde, kein echter Frieden sein könne.

Diese Position hat für den Libanon eine besondere Dimension. Seit mehreren Jahren zeigen Zusammenstöße zwischen Israel und der Hisbollah, wie sehr die libanesische interne Situation den Entwicklungen in der Konfrontation zwischen Israel und dem Iran ausgesetzt ist. Diese Interdependenz wurde durch den Eintritt der Hisbollah in den regionalen Krieg neben Teheran im März 2026 und die anschließende israelische Militärkampagne im Libanon weiter verstärkt.

Dieser Kontext muss jedoch von dem unterschieden werden, was Pezeshkian am Mittwoch tatsächlich gesagt hat. Auf dem Podium der Vereinten Nationen hat der iranische Präsident keine spezifische Position zur Zukunft der Waffen der Hisbollah oder zu den Entscheidungen der libanesischen Regierung formuliert. Seine Rede war zuerst die eines Staatsoberhauptes, das in einen direkten Krieg mit den Vereinigten Staaten und Israel verwickelt war.

Netanyahu listet Hisbollah in einem Krieg an « sieben Fronten » auf

Der Libanon erscheint viel direkter in Benjamin Netanyahus Intervention am Donnerstag, dem 24. September. Der israelische Premierminister widmete einen Teil seiner Rede der militärischen Bilanz der letzten drei Jahre und den verschiedenen Gegnern, denen Israel seit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 gegenüberstand.

Netanyahu sprach von einem Krieg an « sieben Fronten ». Er zitierte Hamas, Hisbollah, die Houthis im Jemen, den Iran, bewaffnete Gruppen im Irak und in Syrien und palästinensische bewaffnete Organisationen im Westjordanland. Ihm zufolge versuchten diese verschiedenen Akteure, Israel gleichzeitig unter militärischen Druck zu setzen, erreichten aber ihr Ziel nicht.

Die Hisbollah nimmt einen bestimmten Platz in diesem Konto ein. Netanyahu präsentierte ihn nicht als separate Akte nur an der israelisch-libanesischen Grenze. Es hat es in alle Fronten aufgenommen, denen Israel gegenüberstand, von denen einige direkt oder indirekt mit Teheran verbunden sind.

Der israelische Premierminister listete dann die von seiner Regierung behaupteten Ergebnisse auf. Nachdem er die Operationen gegen den Iran und die Hamas erwähnt hatte, behauptete er, dass Israel die Hisbollah hart getroffen habe. Er benutzte eine besonders direkte Formel, um das Ausmaß der Schläge gegen die libanesische Bewegung darzustellen.

Pager vom September 2024 in der Galerie

Netanyahu begleitete seine Rede mit einem spektakulären Hinweis auf eine der bedeutendsten Operationen des Krieges im Libanon. Er stellte einen Pager vor die Generalversammlung und fragte sein Publikum, ob er sich an die Kommunikationsgeräte erinnere. Er fügte dann hinzu, dass sich die Hisbollah sicherlich daran erinnerte.

Die Referenz bezieht sich auf den 17. und 18. September 2024. Tausende von Seiten und dann andere Kommunikationsgeräte, die unter anderem von Hisbollah-Mitgliedern verwendet wurden, waren im Libanon fast gleichzeitig explodiert. Die Operation hatte Dutzende von Todesfällen und mehrere tausend Verletzungen verursacht. Es zeigte auch eine bedeutende Penetration der Kommunikationssysteme der Bewegung und ging ein paar Tage einer großen Intensivierung der israelischen Militärkampagne voraus.

Der Kontext ist wichtig, um zu verstehen, warum Netanyahu dieses Objekt in New York gewählt hat. Nach fast einem Jahr grenzüberschreitender Zusammenstöße zwischen der Hisbollah und Israel markierte die zweite Hälfte des Septembers 2024 einen Größenwechsel. Israel hatte seine Streiks gegen die Strukturen und Kader der Bewegung intensiviert, während sich die Bombardierungen auf mehrere Teile des Libanon ausdehnten.

Am 27. September 2024 wurde Hassan Nasrallah bei einem massiven israelischen Schlag gegen das Hauptquartier der Hisbollah in den südlichen Vororten von Beirut getötet. Andere hochrangige militärische und politische Führer der Bewegung waren in dieser Zeit ebenfalls eliminiert worden. Indem er zwei Jahre später den Pager bei den Vereinten Nationen schwingte, stellte Netanyahu diese Operation wieder in das breitere Bild der israelischen Kampagne gegen die Hisbollah.

Netanyahus zentrale Behauptung der 150.000 Projektile

Der wesentlichste Teil der Rede über die Hisbollah bezieht sich jedoch auf ihr Arsenal. Benjamin Netanjahu bezog sich auf einen Bestand von 150.000 Raketen und Raketen, eine Zahl, die die israelischen Behörden seit mehreren Jahren vorgebracht haben, um die Fähigkeiten zu beschreiben, die die libanesische Bewegung vor dem Krieg angesammelt hatte.

Laut Netanyahu ist das „Wesentliche dieses Arsenals nun verschwunden. Er behauptete auch, dass die Führer der Hisbollah gestorben seien und dass die Bewegung einen Zusammenbruch der Moral erlitten habe. In seiner Rede lieferte er jedoch keine aktualisierte Bestandsaufnahme der verbleibenden Waffen oder Elemente, die es ermöglichen würden, die aktuellen Fähigkeiten der Bewegung genau festzulegen.

Die Unterscheidung ist wichtig. Die Zahl von 150.000 entspricht einer israelischen Schätzung des Vorkriegsarsenals. Netanyahus Aussage, dass die meisten seiner Vermögenswerte zerstört wurden, ist die Bilanz. Der genaue Zustand der aktuellen Bestände der Hisbollah kann nicht unabhängig von seiner Rede festgestellt werden.

Die militärischen Fähigkeiten der Bewegung wurden durch aufeinander folgende Phasen des Kampfes, die Beseitigung von Beamten, Angriffe auf ihre Infrastruktur und Entwicklungen in Syrien und in der gesamten Region beeinträchtigt. Die Hisbollah behält jedoch Waffen und lehnt bisher das Prinzip der Abrüstung ab, das sie als von der israelischen Militärpräsenz und -operationen im Libanon getrennt betrachtet.

Von der Waffenruhe 2024 bis zum neuen Krieg 2026

Netanyahus Kommentare müssen auch in die Zeitlinie der libanesischen Front aufgenommen werden. Die Zusammenstöße zwischen der Hisbollah und Israel begannen am 7. Oktober 2023. Fast ein Jahr lang waren sie hauptsächlich an der Grenze konzentriert geblieben, trotz eines allmählichen Anstiegs der Gewalt und der Vertreibung von Zehntausenden von Menschen von beiden Seiten.

Die Eskalation des September 2024 hatte den Konflikt verändert. Die Explosionen des Kommunikationsflugzeugs, die massiven israelischen Angriffe und die Eliminierung von Hassan Nasrallah waren einer israelischen Bodenoffensive im Südlibanon vorausgegangen. Am 27. November 2024 war schließlich ein Waffenstillstand in Kraft getreten, der auf einer Vereinbarung beruhte, die unter anderem den Einsatz der libanesischen Armee im Süden ermöglichen und die Kämpfer und Waffen der Hisbollah von der Grenze entfernen sollte.

Diese Vereinbarung hat den Streit nicht beigelegt. Israel führte weiterhin Operationen im Libanon durch, indem es behauptete, Hisbollah-Mitglieder oder Infrastruktur anzugreifen. Beirut verurteilte diese Angriffe als Verletzungen seiner Souveränität und forderte den Rückzug Israels aus den noch besetzten Positionen.

Die Situation änderte sich im März 2026 erneut, als die Hisbollah neben dem Iran in den Krieg eintrat. Israel reagierte mit einer neuen Kampagne im Libanon. Es ist diese Abfolge von Konflikten, die den unmittelbaren Hintergrund von Netanyahus Diskurs darstellt: Wenn er vor der UNO behauptet, dass er den größten Teil des Arsenals der Hisbollah zerstört hat, zieht er eine Bestandsaufnahme mehrerer militärischer Phasen und nicht einer einzigen Kampagne.

In New York sendet Beirut eine eigene Botschaft nach Teheran

Die gleichzeitige Anwesenheit von Massoud Pezeshkian und der libanesischen Delegation in New York führte auch zu einem direkten Austausch über die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Am Donnerstag, den 24. September, traf der iranische Präsident mit Premierminister Nawaf Salam in Anwesenheit des libanesischen Außenministers Youssef Raggi und seines iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi zusammen.

Dieses Treffen war nicht Teil der Rede von Pezeshkian vor der Generalversammlung. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, die libanesische Position gegen den Iran zu dem Zeitpunkt zu verstehen, als Netanyahu die Hisbollah als eine der Fronten des regionalen Krieges präsentierte.

Nawaf Salam sagte, der Libanon habe einen hohen Preis für Sicherheit, Stabilität und Wirtschaft bezahlt. Er sagte vor allem dem iranischen Präsidenten, dass das Land nicht mehr ein « Schlachtfeld für regionale Konflikte » oder eine Arena für den Austausch von Botschaften zwischen anderen Akteuren sein wolle. Der Premierminister forderte eine neue Seite in den Beziehungen zwischen Beirut und Teheran.

Das von Salam hochgehaltene Prinzip ist das einer « Staat zu Staat »-Beziehung. Er betonte die Achtung der Souveränität und Unabhängigkeit beider Länder, die Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten und die Verfolgung gemeinsamer Interessen. Er bat den Iran auch, einen neuen Botschafter im Libanon zu ernennen.

Die Waffen der Hisbollah hinter der Frage der Souveränität

Das Thema Waffen war nie weit von diesem Treffen entfernt. Nawaf Salam erinnerte daran, dass die Priorität weiterhin der vollständige Rückzug Israels aus dem libanesischen Territorium und die Einstellung seiner Angriffe sei. Gleichzeitig bekräftigte sie das Ziel, die staatliche Autorität auf das ganze Land auszudehnen und das Waffenmonopol der libanesischen Institutionen sicherzustellen.

Diese Formulierung fasst die von der Regierung befürwortete Gleichung zusammen. Beirut betrachtet israelische Operationen und israelische Positionen als Verletzungen der nationalen Souveränität. Aber es bekräftigt auch, dass diese Souveränität impliziert, dass der Staat allein im Besitz von Waffen und in der Entscheidung über Krieg und Frieden ist.

Die Hisbollah verteidigt eine andere Lesart. Die Bewegung hält ihre Waffen angesichts Israels für notwendig und verbindet ihre Zukunft mit dem Ende der israelischen Operationen, dem Rückzug der verbleibenden besetzten libanesischen Gebiete und im weiteren Sinne mit den Sicherheitsgarantien, die dem Libanon gewährt werden. Diese Divergenz ist zu einer der wichtigsten politischen und sicherheitspolitischen Fragen des Landes geworden.

Es erklärt auch, warum das Salam-Pezeshkian-Treffen in der New Yorker Sequenz zählt. Der Iran bleibt die wichtigste externe Unterstützung der Hisbollah. Als die libanesische Regierung Teheran um eine strikte « Staat-zu-Staat »-Beziehung bat und auf Nichteinmischung bestand, stellte sie die libanesisch-iranischen Beziehungen in den institutionellen Rahmen, den Beirut jetzt bevorzugen wollte.

Drei Botschaften über den Libanon aus New York

Die Reden und Zusammenkünfte dieser Woche beziehen sich auf drei unterschiedliche Standpunkte, ohne dass sie im gleichen Kontext geäußert wurden. Pezeshkian benutzte die UN-Runde, um den Iran in seiner Konfrontation mit Washington und Israel zu verteidigen. Er forderte kollektive regionale Sicherheit, widmete aber keine besondere Entwicklung dem Libanon oder der Hisbollah.

Netanjahu stellte die Hisbollah direkt in den Mittelpunkt seiner militärischen Aufzeichnungen. Er erinnerte sich an den Betrieb der Seiten, bezog sich auf die Eliminierung der Führer der Bewegung und behauptete, dass der Großteil eines Arsenals, das auf 150.000 Raketen und Raketen geschätzt wurde, verschwunden sei. Seine Erklärungen enthielten jedoch keinen neuen Libanon-Plan oder eine spezifische diplomatische Ankündigung in Bezug auf Beirut.

Die libanesische Botschaft wurde an anderer Stelle formuliert, während des Treffens zwischen Nawaf Salam und Massoud Pezeshkian. Beirut forderte den Iran auf, eine Beziehung zu haben, die auf Souveränität und Nichteinmischung basiert, und erinnerte an zwei parallele Ziele: das Ende der israelischen Angriffe und die Präsenz und die Ausweitung der staatlichen Autorität mit dem Waffenmonopol.

Die Sequenz soll am Freitag, den 25. September mit Nawaf Salams Intervention vor der Generalversammlung fortgesetzt werden. Nach iranischen und israelischen Reden wird der libanesische Premierminister auch die UN-Runde haben, um Beiruts Position zu Souveränität, Krieg mit Israel und staatlicher Autorität darzulegen.

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