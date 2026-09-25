Washington hat eine Antwort auf europäische Maßnahmen gegen israelische Siedlungen vorbereitet … bevor es sie blockierte

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Eine Aussage, die Marco Rubio zugeschrieben wird, wurde vorbereitet und dann in den Schubladen gelassen

Anfang September fand in Washington eine diskrete diplomatische Schlacht um die israelischen Siedlungen im Westjordanland statt. Amerikanische Beamte, die in Jerusalem und der Bundeshauptstadt arbeiten, haben einen Entwurf einer Erklärung vorbereitet, der Außenminister Marco Rubio zugeschrieben wird. Der Text sollte britische, französische und kanadische Pläne für Importe aus israelischen Siedlungen in die besetzten palästinensischen Gebiete verurteilen.

Die vorbereitete Version war besonders beleidigend. Sie schlug vor, die Initiativen der drei westlichen Verbündeten als eine Reihe von Maßnahmen zu beschreiben, die Israel feindlich gesinnt sind, und sie mit einem Beitrag zum Antisemitismus in Verbindung zu bringen. Das Dokument stammt vom 8. September 2026. Es war daher keine improvisierte Reaktion auf eine öffentliche Erklärung. Ein Text war innerhalb des amerikanischen Apparats mit dem möglichen Ziel vorbereitet worden, den Außenminister politisch zu engagieren.

Aber diese Erklärung wurde nicht endgültig veröffentlicht. Drei bekannte Quellen der Akte deuten darauf hin, dass sie weder vom Weißen Haus noch von hochrangigen Beamten des Außenministeriums unterstützt wurde. Die Episode ist wichtig, gerade weil die endgültige Entscheidung war, nichts zu sagen. Ein Teil der Verwaltung wollte den Handels- und Rechtsstreit über die Kolonien in eine diplomatische Konfrontation mit London, Paris und Ottawa verwandeln. Eine andere Partei verhinderte diese Eskalation.

Die Akte zeigt somit mehr als eine Meinungsverschiedenheit über Produkte, die in Kolonien hergestellt wurden. Es zeigt, dass es sogar innerhalb der US-Regierung eine Diskussion darüber gibt, wie man Israel verteidigen kann, wenn einige westliche Verbündete Israel jetzt zunehmend von seinen Siedlungen auf besetztem Gebiet unterscheiden. Es zeigt auch die Grenzen, die das Weiße Haus zumindest in dieser speziellen Episode für eine Konfrontation mit drei großen Partnern vorgesehen zu haben scheint.

David Milstein, Mike Huckabees Berater, der die Initiative initiierte

Zwei Quellen schreiben die Initiative des Projekts David Milstein zu, der als einer der einflussreichen Berater des amerikanischen Botschafters in Israel, Mike Huckabee, vorgestellt wurde. Dieser Ursprung gibt dem Dokument eine besondere Bedeutung. Es war kein bloßes bürokratisches Verfahren des Außenministeriums. Es soll vom diplomatischen Mechanismus der Vereinigten Staaten, der direkt für die Beziehungen zu Israel verantwortlich ist, gedrängt worden sein.

Mike Huckabee selbst nimmt einen besonderen Platz in dieser Architektur ein. Seine Herangehensweise an den israelisch-palästinensischen Konflikt und die israelischen Siedlungen unterscheidet sich erheblich von der, die lange Zeit einen Teil der amerikanischen Diplomatie dominiert hat. Die Vorbereitung eines sehr harten Textes gegen drei westliche Verbündete ist daher Teil eines breiteren Kampfes um die Sprache, die Washington in Bezug auf Kolonien verwenden sollte.

Das Vokabularproblem ist weit davon entfernt, zweitrangig zu sein. Die Qualifizierung von Handelsmaßnahmen, die auf die Produkte von Siedlungen abzielen, die « Israel feindlich » sind, bedeutet, die Unterscheidung zwischen israelischem Territorium und Siedlungen im besetzten Westjordanland zu verringern. Die Hinzufügung eines Verweises auf Antisemitismus hätte immer noch das Niveau der Konfrontation erhöht. Die Debatte hätte sich nicht mehr nur auf die Legalität der Kolonien oder die kommerzielle Behandlung ihrer Produkte konzentriert, sondern auf die politischen und moralischen Absichten der britischen, französischen und kanadischen Regierungen.

Eine solche Ladung an London, Paris und Ottawa wäre ein besonders starkes Signal gewesen. Diese drei Hauptstädte sind keine Gegner der Vereinigten Staaten. Sie gehören zum Kern der westlichen Washingtoner Partner. Das Projekt hätte daher eine Abweichung von der israelischen Politik in den besetzten Gebieten in einen offenen Konflikt zwischen Verbündeten verwandelt.

Die Tatsache, dass der Text vorbereitet wurde, zeigt, dass ein Teil des amerikanischen Apparats bereit war, diesen Schritt zu gehen. Die Tatsache, dass es blockiert wurde, zeigt, dass eine andere Partei die politischen Kosten für zu hoch oder die Formulierung für unangemessen hielt.

London, Paris und Ottawa versuchen, Israel von Siedlungen zu unterscheiden

Der Streit entstand aus einer konkreten Frage: Importe aus israelischen Siedlungen im Westjordanland. Die betroffenen Regierungen erwägen Beschränkungen für diese Produkte. Die Logik dieser Maßnahmen besteht darin, zwischen dem Handel mit Israel und wirtschaftlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit Siedlungen in einem Gebiet zu unterscheiden, das die internationale Gemeinschaft nicht als Teil des israelischen Staates anerkennt.

Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung. Eine Maßnahme, die auf Siedlungen abzielt, bedeutet weder rechtlich noch politisch ein allgemeines Embargo gegen Israel. Im Gegenteil, es versucht, zwei Räume zu unterscheiden, die die israelische Regierung und einige ihrer politischen Unterstützer als Ganzes behandeln.

Genau diese Trennung schien das amerikanische Projekt herausfordern zu wollen. Durch die Einstufung der feindlichen Maßnahmen in Israel hätte der vorbereitete Text eine auf Siedlungen basierende Beschränkung mit einer Aktion gegen den israelischen Staat selbst gleichgesetzt.

Die Auswahl der drei betroffenen Länder ist ebenfalls von Bedeutung. Frankreich, Großbritannien und Kanada haben alle ihre Kritik an bestimmten israelischen Politiken verstärkt. Die Siedlungen, der Krieg in Gaza und die Aussicht auf einen palästinensischen Staat nehmen einen zunehmenden Platz in ihren Beziehungen zur Regierung von Benjamin Netanyahu ein.

Die Handelsdebatte wird damit zu einem Instrument der Außenpolitik. Indem sie auf Siedlungsprodukte reagieren, versuchen westliche Regierungen, ihre diplomatischen Positionen wirtschaftlich zu übersetzen. Sie begnügen sich nicht mehr mit Aussagen zur Zwei-Staaten-Lösung. Sie sehen Maßnahmen mit potenziellen Kosten für wirtschaftliche Aktivitäten in den besetzten Gebieten vor.

Warum der Verweis auf Antisemitismus die Natur des Konflikts verändert hätte

Der sensibelste Teil des Projekts betraf Antisemitismus. Die Verknüpfung von Beschränkungen für Siedlungsprodukte mit einem Beitrag zum Antisemitismus hätte die Debatte über das Völkerrecht in den Bereich der Moral und Identität verlagert.

Eine solche Formulierung hätte mehrere Konsequenzen gehabt. Erstens hätte es eine technische Diskussion zwischen Verbündeten viel schwieriger gemacht. Eine Regierung, die beschuldigt wird, zum Antisemitismus beigetragen zu haben, kann nicht so reagieren, als wäre es nur ein Zollstreit.

Zweitens hätte es das Argument verstärkt, dass die Maßnahmen gegen die Siedlungen einen Angriff auf Israel als solches darstellten. Diese Assimilation ist politisch wichtig, weil sie den Raum für Staaten reduziert, die normale Beziehungen zu Israel pflegen wollen, während sie wirtschaftliche Aktivitäten in den besetzten Gebieten sanktionieren oder entmutigen.

Drittens hätte es wahrscheinlich eine politische Reaktion in den drei betroffenen Ländern ausgelöst. Paris, London und Ottawa hätten ihre Unterscheidung zwischen Kolonialkritik, israelischer Regierungskritik und Judenfeindlichkeit öffentlich verteidigen sollen. Das Ergebnis wäre eine viel breitere Kontroverse als die ursprüngliche Handelsdatei gewesen.

Die Blockade des Textes kann daher als Weigerung der US-Regierung interpretiert werden, den Konflikt auf dieses Niveau zu bringen. Die verfügbaren Beweise liefern jedoch keinen klaren Hinweis darauf, warum das Weiße Haus und hochrangige Beamte des Außenministeriums die Erklärung nicht unterstützt haben. Es wäre übertrieben, Beweise für eine allgemeine Änderung der amerikanischen Politik gegenüber Kolonien zu sehen.

Was festgelegt wird, ist begrenzter, aber bedeutsamer: Es wurde eine harte Erklärung vorbereitet, sie wurde vorgeschlagen und sie hat nicht die für ihre Veröffentlichung erforderliche politische Ebene erreicht.

Eine weniger homogene US-Regierung, als sie aussieht

Die Episode zeigt einen Unterschied in der Empfindlichkeit innerhalb des amerikanischen Apparats. Auf der einen Seite gibt es Beamte, die der diplomatischen Vertretung in Israel nahe stehen und eine besonders starke Verteidigung der israelischen Regierung gegen europäische Initiativen wollen. Andererseits haben das Weiße Haus und die höheren Ebenen des Außenministeriums den Text in der vorgeschlagenen Form nicht validiert.

Dieser Unterschied bedeutet nicht notwendigerweise die Existenz zweier widersprüchlicher amerikanischer Politik. Eine Verwaltung kann ein allgemeines Ziel teilen und gleichzeitig in Bezug auf die Mittel, die Sprache und die akzeptablen diplomatischen Kosten divergieren. Washington kann Israel unterstützen, während es für unnötig hält, gleichzeitig eine Konfrontation mit drei großen Verbündeten zu eröffnen.

Auch das Timing zählt. Die Vereinigten Staaten sind in mehrere regionale Krisen verwickelt. Der Iran steht weiterhin im Zentrum komplexer Verhandlungen. Der Krieg und die Diskussionen rund um Gaza gehen weiter. Libanon sucht neue israelische Abzüge unter amerikanischer Vermittlung. Jemen und die Angriffe auf Saudi-Arabien fügen eine weitere Quelle der Instabilität hinzu.

In diesem Zusammenhang hätte die Auslösung einer Krise mit London, Paris und Ottawa über Siedlungsprodukte einen zusätzlichen Bruch zu einer Westfront hinzugefügt, die bereits unter vielen Spannungen steht.

Die Entscheidung, die Erklärung zu blockieren, kann daher auf eine Logik der Verwaltung von Allianzen reagieren, ohne eine Missbilligung der israelischen Politik zu sein. Genau das macht diesen Fall interessant: Washington entschied sich, nicht jede Abweichung von den Europäern in eine öffentliche Konfrontation zu verwandeln.

Gleichzeitig erlebt die Westbank beschleunigte Entwicklungen

Dieser diplomatische Kampf kommt zu einer Zeit, in der sich die Situation vor Ort verschlechtert. Im Westjordanland haben die israelischen Behörden neue Verfahren zur Siedlungserweiterung eingeleitet. Ein Angebot wurde für 400 zusätzliche Wohneinheiten in der Siedlung Karnei Shomron angekündigt, die auf Land östlich von Qalqilya gebaut wurde.

Der Entwurf ist 196/2026 und setzt den 23. November 2026 als Abschlussdatum fest. Seine Bedeutung liegt nicht nur in der Anzahl der Wohnungen. Der Umstieg auf die Ausschreibung bedeutet, dass das Projekt die Planungsphase allein verlässt, um dem eigentlichen Bau eine viel nähere Phase zu erreichen.

Die Erweiterung zielt auf einen Kolonialkomplex ab, den die israelischen Behörden stärken und enger mit den umliegenden Siedlungen verbinden wollen. Jedes dieser Projekte hat daher eine territoriale Dimension, die über das Wohnen selbst hinausgeht. Die Straßen, die Infrastruktur und die Kontinuität zwischen den Siedlungen verändern allmählich die Geographie der Westbank.

Die gleiche Bewegung findet sich um Ramallah herum. Mehr als 400 Olivenbäume wurden in Beit Rima nach Operationen mit etwa 31 Dunum Land abgerissen. Zwei Tage zuvor hatte ein Militärbefehl diese Gebiete ins Visier genommen und die Entfernung von Vegetation und Bäumen geplant.

In Deir Nizam betrifft ein weiterer Militärbefehl mit der Nummer 104/26 94,79 Dunums im Wadi al-Hammata-Gebiet. Es sieht auch die Entfernung der Vegetation und die Rodung von Olivenbäumen vor, wobei den Eigentümern eine äußerst kurze Zeit gewährt wird.

Diese Operationen verleihen der europäischen Debatte eine sehr konkrete Dimension. Die vorgeschlagenen Handelsmaßnahmen werden nicht in einem Kontext diskutiert, in dem die Siedlungen eingefroren werden. Sie intervenieren, während neue Wohnungen vorbereitet werden und die Maßnahmen, die das palästinensische Land betreffen, zunehmen.

53 militäraufträge im jahr 2026 im vergleich zu 47 im vorjahr

Die Figuren messen diese Beschleunigung. Seit Anfang 2026 haben Berichten zufolge 53 militärische Befehle zur Entfernung von Bäumen oder Vegetationsbedeckung rund 2.287,58 Dunums im Westjordanland betroffen.

Bis 2025 hatten 47 solcher Bestellungen etwa 1.613 Dunums anvisiert. Der Vergleich zeigt somit einen Anstieg sowohl bei der Zahl der Bestellungen als auch insbesondere bei dem betreffenden Gebiet.

Der Anstieg in der Fläche erreichte etwa 674,6 Dunums in einem Jahr, ein Anstieg von fast 42%. Die Anzahl der Bestellungen steigt weniger schnell, um etwa 13%. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Fläche, die von jeder Maßnahme betroffen ist, auch größer ist.

Diese Zahlen sind besonders empfindlich für die Herangehensweise an die Olivenerntesaison. Der Olivenbaum ist nicht nur ein politisches Symbol. Es ist eine Einkommensquelle für viele Familien. Das Entfernen von Bäumen verursacht daher wirtschaftliche Schäden, die mehrere Jahre lang verlängert werden können, da ein neuer Baum Zeit braucht, um eine vergleichbare Produktion zu erreichen.

Die Debatte über koloniale Importe findet somit in einem Kontext statt, in dem territoriale Transformationen direkte wirtschaftliche Folgen für die Palästinenser haben. Europäische Regierungen, die Produkte von Kolonien unterscheiden wollen, versuchen auch zu vermeiden, dass ihre Märkte wirtschaftlich an einer Expansion teilnehmen, die sie politisch herausfordern.

E1 macht eine viel größere Bedrohung

Zu diesen Entwicklungen fügen Sie Ordner E1 hinzu. Das Projekt wird von den Palästinensern als besonders gefährlich angesehen, weil es dazu beitragen könnte, die territoriale Kontinuität zwischen dem Norden und Süden der Westbank zu verringern und Ostjerusalem weiter von seiner palästinensischen Umgebung zu isolieren.

Mahmoud Abbas stellte dieses Thema in den Mittelpunkt seiner Rede vor der UN-Generalversammlung. Er forderte Maßnahmen des Sicherheitsrates und erinnerte an die Notwendigkeit, die Resolution 2334 über Siedlungsaktivitäten umzusetzen.

Der palästinensische Präsident hat auch den Fortschritt der Siedlungen mit einer allgemeineren Bedrohung der Zwei-Staaten-Lösung in Verbindung gebracht. Sein Argument ist geografisch: Eine internationale Anerkennung des palästinensischen Staates verliert allmählich an Substanz, wenn das Territorium, auf dem dieser Staat existieren soll, durch Siedlungen, reservierte Straßen und Gebiete unter verschiedenen Kontrollregimen zersplittert wird.

Genau dieser Widerspruch treibt einige westliche Regierungen dazu, andere Maßnahmen als Erklärungen zu suchen. Die politische Anerkennung eines zukünftigen palästinensischen Staates und der fortgesetzte wirtschaftliche Austausch ohne Unterschied mit den Siedlungen können immer schwieriger zu vereinbaren sein.

Der Kampf um Importe ist daher ein Versuch, die Handelspolitik und die diplomatische Position in Einklang zu bringen.

Washington hatte bereits andere Druckmittel gegen Verbündete vorbereitet

Marco Rubios Projekt muss auch in einer breiteren Entwicklung der amerikanischen Diplomatie gesehen werden. Die Trump-Administration nutzt gerne wirtschaftliche Instrumente, Sanktionen und Handelsdrohungen, um das Verhalten von Partnern als Gegner zu verändern.

Im israelisch-palästinensischen Fall steht diese Methode jedoch vor einer besonderen Schwierigkeit. Die Vereinigten Staaten müssen ihre Unterstützung für Israel mit westlichen Allianzen in Einklang bringen, deren Regierungen zunehmend kritische Positionen zu den Siedlungen und Gaza eingenommen haben.

Die Verurteilung oder öffentliche Beschuldigung mehrerer dieser Verbündeten könnte einen gegenteiligen Effekt haben. Die betroffenen Regierungen könnten ihre Positionen verhärten, um nicht dem Druck der USA nachzugeben. Auch die europäische Öffentlichkeit spielt in der Debatte eine immer größere Rolle.

Die Nichtveröffentlichung des Textes kann sich daher in einer Kosten-Nutzen-Rechnung niederschlagen. Die Kolonien gegen gezielte Handelsbeschränkungen zu verteidigen, war es eine Krise mit drei Verbündeten gleichzeitig wert? Die Antwort in diesem speziellen Fall scheint negativ gewesen zu sein.

Diese Entscheidung garantiert jedoch nicht, dass in einer künftigen europäischen Initiative dieselbe Entscheidung getroffen wird. Die Schlacht bleibt offen.

Washingtons Schweigen gilt nicht für europäische Maßnahmen

Es wäre falsch, zu dem Schluss zu kommen, dass die Blockade des Textes bedeutet, dass das Weiße Haus britische, französische und kanadische Projekte unterstützt. Die verfügbaren Informationen erlauben es nicht, so weit zu gehen.

Die Entscheidung kann mehrere Erklärungen haben: Meinungsverschiedenheiten über den Wortlaut, Ablehnung des Verweises auf Antisemitismus, Bereitschaft, Verbündete nicht zu provozieren, unterschiedliche Zeitpunkte oder Präferenz für diskrete diplomatische Interventionen.

Keine dieser Annahmen kann ohne weitere Informationen in Sicherheit umgewandelt werden. Die feste Tatsache bleibt der Unterschied zwischen der Existenz des Projekts und dem Fehlen einer Veröffentlichung.

Diese Nuance ist wichtig, weil sie verhindert, dass der Fall als amerikanischer Bruch mit Israel dargestellt wird. Nichts in den verfügbaren Elementen lässt eine solche Schlussfolgerung zu. Washington spielt weiterhin eine zentrale Rolle beim diplomatischen und sicherheitspolitischen Schutz Israels.

Die Episode zeigt eher die Existenz einer einmaligen Grenze: Einige Beamte waren bereit, sehr harte Rhetorik gegen drei Verbündete zu verwenden, aber dieser Vorschlag wurde an der Spitze nicht validiert.

Netanyahu kommt in New York in einem ungewöhnlichen Isolationsklima an

Dieser Fall findet parallel zu einer besonders schwierigen Sequenz für Benjamin Netanyahu bei den Vereinten Nationen statt. Seine Ansprache vor der Generalversammlung war geprägt vom Ausscheiden vieler Delegationen aus der Kammer. Diese Szene bot eine visuelle Darstellung der Isolation, mit der die israelische Regierung in mehreren Fragen konfrontiert ist.

Netanyahu verteidigte die Angriffe gegen den Iran und sein Atomprogramm. Er nahm auch Operationen gegen die Hisbollah an und erinnerte an den Angriff auf den Kommunikationsapparat im Libanon. In der palästinensischen Frage lehnte er weiterhin die Errichtung eines palästinensischen Staates ab.

Gleichzeitig hatten seine Bemühungen, einen Termin mit Donald Trump zu bekommen, Schwierigkeiten. Diese Situation bedeutet keinen Bruch zwischen Washington und Israel. Es heißt jedoch, dass Netanyahu nicht mehr jede US-Unterstützungsdemonstration als automatisch in ihrer Form und ihrem Zeitplan betrachten kann.

Die Nichtveröffentlichung des Deklarationsentwurfs gegen London, Paris und Ottawa ist Teil dieser Atmosphäre. Es zeigt, dass in einer Zeit, in der die israelische Regierung ihre Partner auffordert, Siedlungsinitiativen zu bekämpfen, Washington nicht unbedingt auf all diese Forderungen auf maximalistische Weise reagiert.

Eine Schlacht, die die wirtschaftlichen Kosten der Kolonisierung bestimmen könnte

Vielleicht liegt die wahre Herausforderung europäischer Initiativen mittelfristig. Seit Jahrzehnten hat die internationale Verurteilung der Kolonialisierung selten zu erheblichen wirtschaftlichen Kosten für die Aktivitäten in den besetzten Gebieten geführt.

Einfuhrbeschränkungen würden diese Situation teilweise ändern. Sie würden ein Prinzip etablieren: Ein in einer Kolonie hergestelltes Produkt genießt nicht unbedingt die gleiche Behandlung wie ein in Israel hergestelltes Produkt.

Wenn mehrere große westliche Märkte diese Unterscheidung treffen, könnten die Folgen die direkt betroffenen Handelsvolumina übersteigen. Unternehmen sollten die Rückverfolgbarkeit ihrer Lieferketten stärken. Investoren würden einem höheren rechtlichen und politischen Risiko ausgesetzt sein. Händler können bestimmte Lieferanten meiden, um den genauen Ursprung der Waren nicht unterscheiden zu müssen.

Die israelische Regierung hat daher ein Interesse daran, die Einrichtung dieses Präzedenzfalls zu verhindern. Die in Washington vorgesehene Reaktion kann aus dieser Perspektive verstanden werden. Es geht nicht nur darum, einige wenige Exporte zu verteidigen. Ziel ist es zu verhindern, dass die wirtschaftliche Unterscheidung zwischen Israel und Siedlungen zu einer gängigen westlichen Praxis wird.

Deshalb waren auch die Worte des amerikanischen Projekts so wichtig. Indem er europäische Maßnahmen als israelfeindlich darstellte, hätte der Text genau die Unterscheidung aufgehoben, die London, Paris und Ottawa zwischen israelischem Territorium und Siedlungen herzustellen versuchten. Die Hinzufügung einer Anklage im Zusammenhang mit Antisemitismus hätte diese Assimilation noch stärker gemacht. Der Kampf hätte sich dann nicht nur auf den Handel konzentriert, sondern auch auf die Legitimität einer westlichen Regierung, Produkte aus den besetzten Gebieten unterschiedlich zu behandeln.

Die Tatsache, dass das Projekt blockiert wurde, verhindert, dass diese Doktrin zu einer offiziellen amerikanischen Position wird. Es löscht jedoch nicht die Debatte. Einige einflussreiche Beamte wollten, dass Marco Rubio diese Linie öffentlich trägt. Es gibt keinen Grund, sie vom Wiedererscheinen auszuschließen, wenn Frankreich, das Vereinigte Königreich oder Kanada tatsächlich von der Werbung zur Anwendung von Handelsbeschränkungen übergehen.

Ein Präzedenzfall, der die Ware nur überschreiten könnte

Das von Israel ermittelte Risiko ist nicht auf die Menge der betreffenden Ausfuhren beschränkt. Eine offizielle Handelsunterscheidung kann einen Präzedenzfall für andere Sektoren schaffen. Wann immer eine Regierung verlangt, festzustellen, ob eine Ware aus Israel oder einer Kolonie stammt, kann die gleiche Frage für Investitionen, Finanzdienstleistungen, öffentliche Aufträge, Versicherungen oder Geschäftsaktivitäten in den besetzten Gebieten gestellt werden.

Es ist diese potenzielle Dynamik, die der Datei eine strategische Reichweite verleiht. Eine erste gezielte Maßnahme kann wirtschaftlich bescheiden bleiben und gleichzeitig die von Unternehmen angewandten Regeln ändern. Banken, Versicherer und Händler beginnen dann, ihre Exposition zu untersuchen. Sie tun dies nicht unbedingt, um eine politische Position einzunehmen, sondern um rechtliche oder kommerzielle Risiken zu verringern.

Die Rückverfolgbarkeit wird dann zentral. Um eine Beschränkung nur auf Kolonien anzuwenden, müssen die Zollbehörden in der Lage sein, den Ursprung der Erzeugnisse genau zu bestimmen. Importeure müssen diese Informationen von ihren Lieferanten erhalten. Eine Unterscheidung, die im Wesentlichen im Völkerrecht und in diplomatischen Erklärungen bestand, ist somit Bestandteil der täglichen Geschäftsprozesse.

Genau diese Entwicklung hat die israelische Regierung zu verhindern. Je mehr die Unterscheidung zwischen Israel und Siedlungen in westlichen Wirtschaftspraktiken üblich wird, desto schwieriger wird es, sie als außergewöhnliche oder feindselige Maßnahme darzustellen.

Ein wachsender Widerspruch zwischen Diplomatie und Handel

Die europäischen Regierungen stehen vor einem Widerspruch, den sie seit langem durch diplomatische Sprache bewältigen können. Sie verteidigten formell die Zwei-Staaten-Lösung, betrachteten Siedlungen als ein Hindernis für diese Lösung und stellten ihre Rechtmäßigkeit in Frage. Gleichzeitig können ihre Volkswirtschaften weiterhin Waren importieren, die in denselben Siedlungen hergestellt wurden.

Die vorgeschlagenen Beschränkungen zielen darauf ab, diese Lücke zwischen diplomatischer und kommerzieller Praxis zu schließen. Ihre Logik ist, dass die Verurteilung der Kolonialisierung einen Teil ihrer Reichweite verliert, wenn keine wirtschaftliche Unterscheidung zwischen israelischem Territorium und Siedlungen im Westjordanland gemacht wird.

Dieses Problem wird dringlicher, da sich die Geographie ändert. Die 400 zusätzlichen Wohneinheiten, die in Karnei Shomron geplant sind, sind nicht nur 400 Wohneinheiten. Sie verstärken ein koloniales Ganzes und erhöhen die Bevölkerung, die Infrastruktur und müssen sich mit den umliegenden Siedlungen verbinden. Die im Jahr 2026 registrierten 53 Militärbefehle, die 2.287,58 Dunums abdecken, beeinflussen auch die Fähigkeit der Palästinenser, ihr Land zu nutzen.

Das E1-Dossier verleiht dieser Dynamik eine noch größere Dimension. Die von den Palästinensern angeprangerte Gefahr besteht in einem Bruch der territorialen Kontinuität zwischen verschiedenen Teilen der Westbank und einer zunehmenden Isolation von Ostjerusalem. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, kann die von mehreren westlichen Regierungen befürwortete Zwei-Staaten-Lösung geografisch zunehmend schwieriger zu übersetzen werden.

Handelsmaßnahmen werden daher von ihren Befürwortern als Mittel zur Einführung von Kosten angesehen, bei denen die politische Verurteilung die Siedlungserweiterung nicht verhindert hat.

Der Kampf bewegt sich zum Geschäft

Eine weitere mögliche Folge bezieht sich direkt auf den privaten Sektor. Ein internationales Unternehmen erwartet nicht unbedingt, dass ein allgemeines Embargo sein Verhalten ändert. Manchmal reicht es aus, ein zunehmendes Risiko zu erkennen.

Wenn mehrere Staaten beginnen, Beschränkungen für Siedlungsprodukte zu verhängen, müssen die Unternehmen überlegen, ob ihre Lieferanten, Tochtergesellschaften oder Partner in den besetzten Gebieten tätig sind. Rechtsberatung muss die in jedem Land geltenden Regeln überprüfen. Banken können bestimmte Transaktionen neu bewerten. Händler können es vorziehen, Produkte zu vermeiden, deren Ursprung zu Rechtsstreitigkeiten führen kann.

Diese Mechanik kann größere wirtschaftliche Effekte erzeugen als die anfängliche Messung. Ein begrenztes Verbot schafft Unsicherheit. Unsicherheit erhöht die Compliance-Kosten. Unternehmen können sich dann dafür entscheiden, sich von einer Tätigkeit zurückzuziehen, auch wenn sie nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind.

Für Israel wird es daher besonders wichtig, den ersten Präzedenzfall zu verhindern. Das Problem ist nicht nur, was London, Paris und Ottawa heute tun werden. Das ist es, was andere Regierungen morgen tun könnten, und dann die Unternehmen selbst.

Dies erklärt auch das Interesse einer starken amerikanischen Reaktion. Wenn Washington Siedlungsbeschränkungen offiziell als israelfeindlich bezeichnete, würde dies wiederum die politischen Kosten für Regierungen und Unternehmen erhöhen, die diese Unterscheidung vornehmen möchten.

Die Blockade der Erklärung lässt diesen Kampf offen.

Weißes Haus vermeidet weiteren Bruch mit Europa

Die Entscheidung, den Text nicht zu veröffentlichen, macht auch Sinn, wenn er in den Zustand der transatlantischen Beziehungen gebracht wird. Die Vereinigten Staaten brauchen ihre europäischen Verbündeten in mehreren Fragen gleichzeitig. Eine öffentliche Konfrontation mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich über die Kolonien wäre bei anderen Themen zwangsläufig übergelaufen.

Frankreich spielt eine Rolle im libanesischen Dossier und bei der Suche nach einer Architektur für die Nachfolge des Finul. Das Vereinigte Königreich unterhält auch ein sicherheitspolitisches und diplomatisches Engagement für den Nahen Osten. Kanada gehört zur gleichen westlichen Gruppe und nimmt an wichtigen internationalen Koordinationen teil.

Gleichzeitig hätte die Beschuldigung dieser drei Staaten, israelfeindliche Maßnahmen zu ergreifen und zum Antisemitismus beizutragen, eine Krise ausgelöst, deren Auswirkungen das Westjordanland übertroffen hätten.

Die Entscheidung, die Erklärung nicht zu veröffentlichen, scheint daher eine Entscheidung zu sein, die diplomatische Eskalation zu kontrollieren. Dies bedeutet nicht, dass Washington die vorgeschlagenen Maßnahmen billigt. Dies bedeutet, dass in dieser Episode die Verteidigung der israelischen Positionen nicht als ausreichend angesehen wurde, um die vorgeschlagene Formulierung gegen drei Verbündete zu rechtfertigen.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Die amerikanische Politik bleibt für Israel sehr günstig. Aber die Unterstützung für Israel führt nicht unbedingt dazu, dass das Weiße Haus alle Forderungen von Jerusalem oder von den amerikanischen Beamten aufgreift, die der israelischen Position am nächsten sind.

Nächster Test wird mit effektiver Anwendung von Einschränkungen kommen

Im moment bleibt die episode die einer aussage, die vorbereitet und dann blockiert wird. Die wirkliche Prüfung wird beginnen, wenn die betroffenen Regierungen ihre Maßnahmen gegenüber Einfuhren aus den Kolonien wirksam anwenden.

Washington wird dann zwischen mehreren Optionen wählen müssen. Er wird in der Lage sein, eine diskrete Opposition aufrechtzuerhalten und zu versuchen, seine Verbündeten durch diplomatische Kanäle zu überzeugen. Es kann eine öffentliche Erklärung annehmen, die weniger aggressiv ist als die im September vorbereitete. Es könnte auch zu einer viel härteren Linie zurückkehren, wenn das Weiße Haus der Ansicht ist, dass die Beschränkungen einen bedrohlichen Präzedenzfall für Israel schaffen.

Die israelische Antwort wird ebenso wichtig sein. Die Netanyahu-Regierung kann versuchen, die europäischen Hauptstädte direkt davon zu überzeugen, die Maßnahmen aufzugeben. Er kann Washington bitten, einzugreifen. Es kann auch diplomatische oder wirtschaftliche Gegenmaßnahmen in Betracht ziehen.

Das Verhalten anderer westlicher Staaten wird ein dritter Indikator sein. Wenn französische, britische und kanadische Initiativen isoliert bleiben, wird ihre Reichweite begrenzt sein. Wenn sie nachgeahmt werden, wird sich die kommerzielle Unterscheidung zwischen Israel und den Siedlungen institutionalisieren.

Genau dieses Szenario erklärt die Intensität des Kampfes hinter den Kulissen, bevor die Maßnahmen vollständig umgesetzt werden.

Ein aufschlussreicheres amerikanisches Schweigen als eine Erklärung

Das interessanteste Element dieses Falles ist letztlich das, was nicht veröffentlicht wurde. Ein Text existierte. Er hatte ein Datum, einen Wortlaut und einen politischen Führer, dem er zugewiesen werden sollte. Er schlug eine sehr strenge Verurteilung von drei westlichen Verbündeten vor. Er erhielt nicht die nötige Zustimmung.

Dieses Schweigen macht es möglich, die Grenzen einer Politik zu erkennen, die ansonsten völlig homogen erscheinen könnte. Ein Teil des amerikanischen Apparats will Israel verteidigen, indem er Siedlungsbeschränkungen mit gegen Israel selbst gerichteten Maßnahmen in Verbindung bringt. Eine andere Partei stimmte nicht zu, dass diese Position in das offizielle Wort des Außenministers umgewandelt werden sollte.

Der Unterschied ist beträchtlich. Es behält sich derzeit die Möglichkeit für Washington vor, europäische Maßnahmen anzufechten, ohne den Vorwurf des Antisemitismus wieder aufzunehmen. Es lässt auch, zumindest implizit, den diplomatischen Raum, in dem westliche Verbündete Israel von Siedlungen unterscheiden.

Diese Marge kann sich jedoch schnell schließen. Die Kolonialisierung geht weiter. Die Ausschreibungen kommen voran. Militärische Aufträge für Land und Bäume nehmen zu. Die europäischen Regierungen suchen nach Instrumenten, die über die verbale Verurteilung hinausgehen können. Israel versucht zu verhindern, dass diese Instrumente zur Norm werden.

Der Erklärungsentwurf, der Marco Rubio zugeschrieben wird, war daher viel mehr als eine aufgegebene diplomatische Note. Es zeigte die nächste Konfrontationslinie: nicht nur, ob die Kolonien politisch verurteilt wurden, sondern ob diese Verurteilung wirtschaftliche Konsequenzen haben sollte.

Für Washington bleibt die Frage. Bedeutet die Verteidigung Israels auch die Verteidigung der kommerziellen Behandlung von Siedlungsprodukten, als kämen sie aus israelischem Territorium? Durch die Blockierung des Textes vom 8. September vermied das Weiße Haus eine solche kategorische Antwort. Die nächste europäische Initiative wird zeigen, ob dieses Schweigen anhalten kann.

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