Flughafen Beirut: Verkehrsrückgang um 24,17 Prozent

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Der Passagierverkehr am Rafic Hariri International Airport in Beirut ist seit Anfang 2026 stark zurückgegangen. Zwischen Januar und August wurden 3.581.861 Reisende registriert, ein Rückgang von 24,17 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2025. Die Ankünfte gingen um 26,57 Prozent und die Abfahrten um 21,54 Prozent zurück. Der Monat August zeigte jedoch eine Erholung gegenüber Juli mit 835.903 Passagieren und einem monatlichen Anstieg von 15,78 Prozent.

Fast ein Viertel weniger Passagiere seit Januar

In den ersten acht Monaten des Jahres 2026 verzeichnete der Flughafen Beirut 1.814.097 Passagiere bei der Ankunft. Ihre Zahl ist um 26,57 Prozent über ein Jahr gesunken. Die Abflüge erreichten 1.766.630 Passagiere, ein Rückgang von 21,54%.

Dieser Rückgang wirkt sich daher auf die beiden Hauptfluggastströme aus. Es spiegelt die Störungen wider, die den Luftverkehr seit Anfang des Jahres in einem Kontext beeinträchtigt haben, der durch die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah gekennzeichnet ist.

Transitverkehr bleibt sehr begrenzt. Es erreichte 2.553 Passagiere in den ersten acht Monaten, ein Plus von 45,14 % über ein Jahr. Dieser deutliche prozentuale Anstieg basiert jedoch auf einer besonders niedrigen Basis und ändert nichts an der allgemeinen Verkehrsentwicklung.

Für den Libanon ist dieser Rückgang ein wichtiger Wirtschaftsindikator. Der Flughafen Beirut bleibt das wichtigste internationale Tor für Reisende. Seine Tätigkeit beeinflusst direkt die Bewegungen der Diaspora und die Touristenströme, mit Auswirkungen auf Hotels, Restaurants, Transport und verschiedene kommerzielle Aktivitäten.

Beirut Flughafen erholt sich im August

Die Situation hat sich im Sommer verbessert. Im August 2026 nutzten 835.903 Passagiere den Flughafen, ein Plus von 15,78 Prozent gegenüber Juli.

Diese monatliche Zunahme geht einher mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Flugbetriebs und der Verbesserung der Reisebedingungen nach der Milderung der Feindseligkeiten. Es reicht jedoch nach wie vor nicht aus, auf das Vorjahresniveau zurückzukehren.

Im Vergleich zum August 2025 ist die Gesamtzahl der Passagiere noch um 10,04 Prozent gesunken. Die Ankunft erreichte 369.812 Reisende, ein Rückgang von 6,61% gegenüber dem Vorjahr. Abfahrten waren 465.804 Passagiere, ein Rückgang von 12,59%. Transit entfielen 287 Passagiere, 25,07 Prozent.

Der Vergleich zwischen Juli und August zeigt auch eine Veränderung der Verkehrszusammensetzung. Die Ankünfte gingen innerhalb eines Monats um 15,39 Prozent zurück, während die Abfahrten um 63,68 Prozent zunahmen. Die Zahl der Transitpassagiere ging um 20,28% zurück.

Dieser starke Anstieg der Abfahrten erfolgte am Ende der Hochsommersaison. Es fällt mit der Rückkehr einiger Expatriates und Besucher ins Ausland zusammen, die kamen, um den Sommer im Libanon zu verbringen.

Sommer-Rebound kompensiert keine Verluste von 2026

Der im August verzeichnete Anstieg reduziert einen Teil des Rückstands seit Januar, ohne den jährlichen Trend umzukehren. Mit 3,58 Millionen Passagieren über acht Monate bleibt der Flughafen knapp ein Viertel unter seinem Niveau im gleichen Zeitraum von 2025.

Dieser Unterschied zwischen monatlichen und jährlichen Entwicklungen ist für die Messung der Situation unerlässlich. Kurzfristig erholte sich die Luftaktivität. Im Laufe des Jahres ist sie jedoch nach wie vor stark von den Störungen der vergangenen Monate betroffen.

Der August ist also eher ein Monat der Erholung als eine vollständige Rückkehr zur Normalität. Der Anstieg von 15,78 Prozent gegenüber Juli zeigt, dass Passagierströme schnell abreisen können, wenn mehr Flüge versichert sind und sich die Reisebedingungen verbessern.

Der Rückgang der Ankünfte seit Januar bleibt jedoch besonders ausgeprägt. Mit einem jährlichen Rückgang von 26,57 Prozent verzeichnete der Libanon deutlich weniger Fluggäste als in den ersten acht Monaten des Jahres 2025.

Dies hat sich auf Aktivitäten ausgewirkt, die von ausländischen Besuchern und libanesischen Expatriates abhängen. Die genauen wirtschaftlichen Auswirkungen können jedoch nicht allein aus den Flughafenstatistiken abgeleitet werden, da diese nicht systematisch zwischen Touristen, Einwohnern, Expatriates und Geschäftsreisenden unterscheiden.

Flugverkehr bleibt sicherheitssensibel

Die Daten von 2026 zeigen erneut die hohe Empfindlichkeit des libanesischen Luftverkehrs gegenüber Sicherheitsentwicklungen. Der erneute Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah hat Nachfrage- und Fluchtprogramme gestört.

Selbst nach der Ankündigung eines Waffenstillstands Mitte April wurde die Rückkehr der Flugverbindungen schrittweise vorgenommen. Unternehmen können ihre Frequenzen reduzieren, bestimmte Dienste aussetzen oder ihre Programme ändern, wenn sich die Sicherheitslage verschlechtert.

Diese Entscheidungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die verfügbaren Kapazitäten. Sie beeinflussen auch das Verhalten von Reisenden, die ihren Aufenthalt verzögern können, wenn sie eine Unterbrechung der Verbindungen oder eine schnelle Verschlechterung der Situation befürchten.

Die im Sommer beobachtete Erholung zeigt umgekehrt die Geschwindigkeit, mit der verbesserte Bedingungen den Verkehr aufrechterhalten können. Ein paar Monate Erholung reichen jedoch nicht unbedingt aus, um die in Störungszeiten akkumulierten Verluste auszugleichen.

Ende August beschreiben die Zahlen daher eine gegensätzliche Situation. Der Flughafen Beirut erholte sich im Sommer mit mehr als 835.000 Passagieren allein im August. In den ersten acht Monaten des Jahres 2026 fiel er jedoch noch um 24,17 Prozent über ein Jahr. Falldaten werden messen, ob die Wiederaufnahme des Flugbetriebs nach dem Ende der Hochsaison fortgesetzt wird.