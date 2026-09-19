Libanon, Iran, Israel: Der Sehnaoui-Clan

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Neben Jeremy Chaabane übernahm Antoine Sehnaoui eine frenetische Rolle in der libanesisch-israelischen Normalisierung.

1-Der Sihanoui Clan

Die Sihanoui-Dynastie ist eine griechisch-katholische Melkitenfamilie, die im Dorf Sishnaya in den nahe gelegenen Vororten von Damaskus beheimatet ist, wo der Nachname gefälscht wurde.

Nantis, die Sishnawis versorgten Syrien mit einem Abgeordneten (Georges, viermal gewählt ab 1922), einem Abgeordneten und Minister (Hunayn, 1903-1975, ab 1941) und mehreren hochfliegenden Finanziers.

Ancestor Mîkhâïl (18?-1930) verließ eine große Familie für die Nachwelt, darunter sieben Söhne: Mitri (dessen Tochter Layla den Abgeordneten Kamîl Ziyâda heiratete), Hunayn, Antoun, Nicolas 1er, Tawfîq, Albert und Khalil (Josephs Vater).

Wadih, Patron und Gründungsmitglied des syrischen roten Halbmonds (1942).

1929 wanderten Mitri und Antoun nach Beirut aus, um sich in Geschäfts- und Bankaktivitäten und nebenbei in der Politik zu engagieren.

Ihr jüngerer Bruder, Hunayn, blieb in Damaskus und zählte zu den wichtigsten Akteuren in Politik und Finanzen, bevor er dem Clan in Beirut beitrat.

Drei Mitglieder der Familie übernahmen politische Verantwortung im Libanon – Abgeordnete und Minister – nachdem sie eingebürgert worden waren: Antoun, Mikhail (1899-1989), Simon Ilyas (1919-1998) und Maurice (1943-20…), Sohn von Nicolas 1er.

Mit ihrer libanesischen Einbürgerung wurden die Sishnawi zu Sehnaoui.

Die Nachfolge wird durch die Ankunft in der politischen Arena der dritten Generation in der Person des Finanziers Nicolas II (1967)-20.., Sohn von Mauritius, unglücklicher Kandidat bei den Parlamentswahlen 2009, aber ein Misserfolg, der durch das Portfolio des Ministeriums für Telekommunikation im Jahr 2011 kompensiert wurde, sichergestellt.

Schließlich Antoine, Sohn von Nabil, geboren 1972. Internationaler Bankier und Filmproduzent, ein schwefelhaltiger Charakter, der für die politisch-juristische Chronik bezahlt.

Vergessen Sie nicht einen Cousin von Antoine namens Khalîl (geboren 1975), einem internationalen Spezialisten für Informatik und Computerpiraterie weltweit. Eine sehr aktuelle Aktivität.

Die Sehnaoui schlossen Ehebündnisse mit den großen Patrizierfamilien von Damaszener und Beyruthin und bewiesen, dass die beiden Länder, die vom französischen General Manchot Henri Gouraud auf den Taufbecken getragen wurden, wahre Zwillingsbrüder sind.

Nabil, Antoines Vater, der Vorläufer.

Die Familienbeziehung von Antoine Sehnaoui zu Israel ist alt. Es stammt aus dem Jahr 1983, unter der Präsidentschaft des Phalangisten Amine Gemayel, der Partei, die die Beziehung zum hebräischen Staat zur Zeit des innerlibanesischen Bürgerkriegs initiierte.

Nach der israelischen Invasion im Libanon wird der Name Nabil Sehnaoui, der Vater von Antoine, in einer Korrespondenz des israelischen Außenministeriums erwähnt. 40 Jahre später taucht der Name des Sohnes in einem Netzwerk auf, das die gleichen Ziele verfolgt.

Am 8. Juli 1983 traf sich der Generaldirektor des israelischen Außenministeriums im Haus von Nabil, etwa 40 libanesischen Persönlichkeiten. Mauritius und Nabil Sehnaoui waren unter den Hauptgästen, neben Bankiers und Anwälten.

Das Treffen fand weniger als ein Jahr nach dem Massaker an den palästinensischen Lagern in Sabra Chatila in Beirut statt. Während dieses Treffens drücken die Libanesen die Hoffnung aus, dass diese Kontakte fortgesetzt und gestärkt werden.

Am 18. Juli 1983 erwähnte eine Nachricht von David Kimhi, Generaldirektor des israelischen Außenministeriums, dass die Israelis während des Interviews die Einrichtung eines ständigen Hauptquartiers in Beirut für eine israelische Mission beantragt hatten.

Eine etwas surreale Forderung, die die Entschlossenheit dieses Clans widerspiegelt, seine Beziehungen zu Israel um jeden Preis zu normalisieren, obwohl der hebräische Staat große Teile des südlichen Libanon besetzt hält.

Ende 1983, nach mühsamen Nachforschungen, entschied sich Israel, nach einer Pause zwischen Baabda und Yarze, den Wohngebieten des christlichen Sektors, eine ständige Mission in Dbayeh einzurichten.

Daniel Glaser, ehemaliger hoher Beamter des US-Finanzministeriums, Berater Nr. 1 des Präsidenten von Antoine Sehnaoui

Dreißig Jahre nach der Konziliabula in Beirut zogen libanesisch-israelische Kontakte nach Washington, D.C., dem Hauptquartier der AIPAC, der führenden pro-israelischen Lobbyorganisation.

Ist es reiner Zufall oder Zufall? Daniel Glaser, ein ehemaliger hochrangiger Beamter des US-Finanzministeriums, ist als Mitglied des Board of Directors der Financial Integrity Institution kooptiert, einer libanesischen Stelle, die für die Überprüfung der Konformität von Bankgeschäften zuständig ist. Es wird angenommen, dass es ein Traum ist: eine Agentur, die für die Überprüfung der Integrität in einem Land verantwortlich ist, das von einer Mafiokratie der politischen Banken regiert wird.

Zu diesem Thema siehe diese Links:

Die Wahl ist nicht trivial. Daniel Glaser verbrachte 20 Jahre in der Finanzverwaltung, dem Gremium, das dafür verantwortlich ist, Institutionen und Menschen zu bestrafen, die den amerikanischen Interessen in der Welt feindlich gesinnt sind.

2017 ernannte Antoine Sehnaoui als CEO der Société Générale – Banque Liban (SGBL) Daniel Glaser zum Berater des CEO der SGBL, also seines eigenen Beraters.

Auch hier reiner Zufall oder Zufall? Daniel Glasers Ernennung zum Ersten Berater des CEO der SGBL kommt zu einer Zeit, in der die libanesische Hisbollah, das schwarze Tier von Antoine Sehnaoui, der Vereinigten Staaten und Israels, finanziellen Sanktionen seitens der Vereinigten Staaten unterliegt, nach dem Hisbollah Accountability Act.

Mit anderen Worten, eine diskrete Art, eine Funktion zu instrumentalisieren, um unerklärte Ziele zu erfüllen.

Am Ende dieses Panoramas ist es notwendig zu erwähnen, um vollständig zu sein, dass eines der Mitglieder der Familie Sehnaoui, Nada Sehnaoui, eine hektische Plastifiziererin und Digitalistin, ein Kind namens Abdallah des derzeitigen libanesischen Premierministers Nawaf Salam hatte, ein Mann, der der beste der Saudis und Amerikaner ist. Eine Kirsche auf dem Kuchen, kurz gesagt.

Für die arabischsprachige Leserschaft,siehe diesen link.

4- Der Osttag und Offenbarungen über Antoine Sehnaoui: eine späte Reue.

Antoine Sehnaoui berichtet seit einigen Jahren im Libanon mit seiner eigenen Miliz im christlichen Sektor von Ashrafieh, östlich von Beirut, dem angeblichen Lehen von Samir Geagea, dem Führer der libanesischen Streitkräfte, der radikalen christlichen Formation, mit der er in Rivalität ist. Dieser Bankier und Mann mit zaghaften Angelegenheiten engagierte sich aktiv gegen die Hisbollah und ihre Medien.

Die Offenbarungen des Ostens Der Tag auf Antoine Sehnaoui.

Das Foto des Abendessens des Bankiers mit dem israelischen Premierminister Benyamin Netanyahu Ende Juli 2026 in Washington, D.C. – während der hebräische Staat den Südlibanon mit weißem Phosphor zerstörte – provozierte einen Aufschrei wie im Libanon, dass sich der Osttag von dieser schwefelhaltigen Figur abheben musste, die lange Zeit einer der Hauptförderer der französischsprachigen Tageszeitung war, durch seine zahlreichen Plakate.

Bei der Veröffentlichung dieses Dossiers schien der East-Le Jour, der sich rühmte, bei der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zwischen Israel und der schiitischen Formation im Februar 2026 den Namen Hisbollah-Selbstmord Libanon genannt zu haben, eine Operation der Ex-post-facto-Waschung der vergangenen Turpituden einer Tageszeitung durchzuführen, die lange Zeit als inoffizielle Körperschaft des gangränösen politisch-klinischen Establishments des Libanon gelebt hat, unter dem Vorwand, wie die intellektuelle Referenzzeitung des Libanon und der französischsprachigen Welt des Nahen Ostens.

Eine späte Veröffentlichung – zu spät – für eine späte Reue ihrer zu langen Duldung mit dem libanesischen Bankier-Geschäftsmann. Ein Saldo eines jeden Kontos in Summe.

Durch die Umsetzung des französischen Plans vor dem Hintergrund der französischen Präsidentschaftskampagne könnten die Enthüllungen des Orients am Tag als Torpedo von Emmanuel Macron, dem Tutor von Rima Abdel Malak, dem neuen Direktor des Orients am Tag, gegen das niederländische Lager interpretiert werden, um dem Sozialmotoristen jeglichen Wunsch zu nehmen, den französischen Jupiter an die französische Justiz zu ersetzen.

Antoine Sehnaoui finanziert über die Ezekiel-Gesellschaft die Filme von Julie Gayet, der Gefährtin des französischen Präsidenten François Hollande, dem Mann, der sich durch ein Liebeslied für Israel auszeichnete – nicht in Begleitung eines israelischen Pazifisten -, sondern in der Küche des ultrarechtmäßigen israelischen Premierministers Benyamin Netanyahu und als solcher der Fossoyeur des französischen Sozialismus.

Auf François Hollande, siehe diesen Link:

« Das heikelste Thema im Osten am Tag betrifft Nada Hamadé Muawad, Libanons Botschafterin in Washington und derzeit an der Spitze der israelisch-libanesischen Verhandlungen unter amerikanischer Vermittlung », sagt François Bacha, Direktor der libanesischen französischsprachigen Website Libnanews.

Laut den Ermittlungen der libanesischen Tageszeitung Antoine Sehnaoui « viele hinter den Kulissen », um seine Kandidatur gegen Nijad Fares und Paul Salem zu unterstützen. Der Text beschreibt auch einen sehr komfortablen Geschäftsmann in der Botschaft, der manchmal Gäste neben dem Botschafter bei einigen Abendessen begrüßt. Nada Hamadé Mouawad wird auch als nahe an Präsident Joseph Aoun und als Frontlinie in den Verhandlungen zwischen Libanon und Israel dargestellt, sagt Bacha.

Dies bedeutet nicht, dass es auf Befehl von Antoun Sehnaoui handelt. Aber das reicht aus, um ein großes politisches Problem im gegenwärtigen Kontext der Diskussionen zu schaffen, die in Rom fortgesetzt werden… Ein Botschafter, der sich an solch sensiblen Diskussionen beteiligt, muss als Vertreter einer streng institutionellen Linie gesehen werden. Seine Glaubwürdigkeit hängt sowohl von seinem offiziellen Mandat als auch vom Bild der Unabhängigkeit ab, das sie auf Beirut bezieht, schließt er.

Antoine Sehnaoui beteiligte sich am Start einer Initiative der Washington National Opera und der Israeli Opera in Tel Aviv. Er erschien mit einem gelben Band zur Unterstützung der israelischen Geiseln. Sein Name war mit Morgan Ortagus auf der Spenderwand des Holocaust Memorial Museum in Washington eingeschrieben. Einige in Washington hätten es sogar « libanesischer AIPAC-Typ » genannt.

Die Untersuchung von East-Le Jour berichtet auch, dass Antoine Sehnaoui sagte, wenn er nach Beirut zurückkehrte, wäre es « vom Flughafen Ben Gurion ».

Darüber hinaus ist zu befürchten, dass Antoine Sehanouis pro-zionistischer Eifer versuchen würde, seinen wahrscheinlichen finanziellen Zusammenbruch zu verschleiern.

In Erinnerung ist der Banker auch ein enger Freund des Sohnes des ehemaligen ermordeten Präsidenten René Moawad, Michel Moawad, der im Ohr der National Endowment for Democracy (NED), einer ultrakonservativen amerikanischen NGO, spricht. Diese retikuläre Operation könnte, ohne sie zu rechtfertigen, dieses Mac-Schwefelmikrofon erklären.

Zu NGOs im Libanon vgl. diesen Link:

https://www.madaniya.info/2024/01/22/liban-states-unis-softwar-4-5-the-major-actors-of-soft-war

Ignorieren Sie die neue Direktorin der Tageszeitung Rima Abdel Malak, ehemalige französische Kulturministerin, die in Beirut von Präsident Emmanuel Macron mit dem Fallschirm abgeworfen wurde, dass der Libanon das einzige arabische Land ist, das dank der Hisbollah den israelischen Rückzug aus dem Südlibanon im Jahr 2000 ohne Verhandlungen oder Friedensvertrag erhalten hat und dass als solches die schiitische paramilitärische Formation von großen Teilen der Meinung der Viertelwelt als Wächter der libanesischen Unabhängigkeit wahrgenommen wird.

Ignorieren Sie darüber hinaus diesen Novizen, den die Hisbollah länger und länger bekämpfte als die vier arabischen Länder des Schlachtfeldes und dem hebräischen Staat mehr materielle und menschliche Verluste zufügte als all diese Länder zusammen (Ägypten, Syrien, Jordanien, Libanon, zusätzlich zur PLO) während ihrer zahlreichen Konfrontationen mit dem hebräischen Staat (1982-2000, 2006, 2024-25 und 2026).

Hassan Nasrallah, selbst von einem israelischen Akademiker, ist der erste arabische Führer seit Nasser, der die Fähigkeit hat, die israelische Meinung zu beeinflussen.

Dass die Hisbollah die wichtigste paramilitärische Formation der größten libanesischen Gemeinschaft ist, zahlenmäßig gesehen die Schiiten (40 Prozent der Bevölkerung) und dass ihr Platz sowohl in Bezug auf die digitale Demokratie als auch auf die patriotische Demokratie ein Ort der Wahl ist, trotz der Beschwörungen dieser Berufung von Cloportes.

Am Ende des libanesischen Magmas entstand die Hisbollah nach dem Aufstieg der schiitischen Gemeinschaft im libanesischen politischen Spiel, nach der israelischen Invasion des Libanon im Jahr 1982, über den Trümmern der PLO, deren libanesisches Heiligtum bei dieser Gelegenheit mit der Ermutigung der Vereinigten Staaten und Saudi-Arabiens, der neuen Hüter des Libanon, ausgelöscht worden war.

Diese Hisbollah, die westliche Kapuze, das schwarze Biest der Saudis und Israelis, wurde ständig einer Strangulierung unterworfen, die darauf abzielte, die einzige arabische Struktur zu neutralisieren, die sowohl den Vereinigten Staaten als auch Israel und der wahhabitischen Dynastie standhalten konnte.

Ah, die Verwüstungen des Nabelismus… Und Unwissenheit, da es wahr ist, dass Unwissenheit nicht gelernt wird (Pascal) und dass der Unwissende seine eigene Unwissenheit ignoriert.

5- Das Urteil von Herrn Abdallah Naaman, ehemaliger libanesischer Kulturattaché in Paris über Libanon und den Osten

Im Lichte des oben Gesagten muss angemerkt werden, dass es keine Rettung für das Land der Zeder geben wird, solange die Libanesen in ihren fünf unaufhaltsamen Klärgruben baden: Konfessionalismus, Feudalismus, Korruption, Gier, Zusammenarbeit mit dem Ausland, schließlich, last and not least, Unkraut und interner Rassismus.

Echte Krebsarten, auf denen die DNA des Libanesen ad vitam aeternam blüht, sagte Abdallah Naaman, ehemaliger Kulturattaché an der libanesischen Botschaft in Paris.

East Le Jour (OLJ) ist seitdem eine schöne Lurette, ein Pfarrbulletin einer Provinzpatelin, die nur dank der Subventionen des Quai d’Orsay überlebt, der vergeblich versucht, eine französische Präsenz in einem Land aufrechtzuerhalten, das von einem allgemeinen fehlinspirierten Manchot auf Taufbecken getragen wurde » (NDLR: General Henri Gouraud), setzte den libanesischen Diplomaten fort, der lange in der französischen Hauptstadt diente und gut informiert über die französisch-libanesischen Angelegenheiten war. « .

« Es ist bekannt, dass Frankreich jetzt vollständig aus der levantinischen Szene eliminiert wurde, trotz der Worte der letzten frankophonen Mohikaner von Achrafieh, dem christlichen Sektor von Beirut, die weiterhin von der Tatsache getrieben werden, dass Paris immer noch die Pflegemutter des Libanon ist », schloss Naaman in einer Erklärung vor Ortmadaniya.info

Über Hassan Nasrallah

Um weiter auf Antoine Sehnaoui zu gehen, siehe diesen Link:

Für den arabischen Sprecher die Geschichte von Al Akhbarauf diesem link