Aoun: « Ihre Waffen sind die einzig legitimen. »

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Der libanesische Präsident Joseph Aoun bekräftigte am Montag das Waffenmonopol des Staates, indem er sich direkt an das Militär wandte. « Ihre Waffen sind die einzigen legitimen Waffen », sagte der Staatschef, der die Armee bat, weiterhin alle Libanesen zu schützen, einschließlich der « sehr kleinen Minderheit », die sich dem Staat widersetzt. Diese Erklärungen kommen zu einer Zeit, in der die militärische Institution im Mittelpunkt des Mechanismus zur Erweiterung der staatlichen Autorität steht, der den israelischen Rückzug aus dem Südlibanon begleitet und die Frage der Waffen der Hisbollah anspricht.

Joseph Aoun entschied sich, das libanesische Vertrauen in ihre Armee in den Mittelpunkt seiner Botschaft zu stellen. Vor dem Militär betonte der Präsident der Republik sowohl die ausschließliche Legitimität der militärischen Institution als auch ihre Verpflichtung, die gesamte Bevölkerung zu schützen, ungeachtet der politischen Spaltungen, die das Land durchziehen.

« Ihr beschützt alle unsere Leute, sogar die sehr kleine Minderheit, die gegen unsere Heimat und unseren Staat steht », sagte er. Aoun formulierte dann direkter das Prinzip, das seit seiner Ankunft in der Präsidentschaft verteidigt wurde: « Ihre Waffen sind die einzigen legitimen Waffen. »

Der Staatschef erklärte jedoch sofort, welche Bedeutung er dieser Legitimität gab. Ihm zufolge ruht es « nicht auf der Stärke oder der Vormundschaft von irgendjemandem », sondern auf dem Vertrauen, das die Libanesen in die Armee setzen. Dieses Vertrauen sei, fügte er hinzu, « die wichtigste und mächtigste Waffe ».

Der Punkt kommt zu einer Zeit, in der die Frage der militärischen Autorität des Staates nicht mehr nur eine Frage eines Grundsatzes ist, der in offiziellen Erklärungen verankert ist. Sie steht im Mittelpunkt der Entscheidungen der libanesischen Behörden und der Verhandlungen zur Stabilisierung des Südlibanon.

Aoun stellt das libanesische Vertrauen in den Mittelpunkt der Mission der Armee

Joseph Aoun, der die libanesische Armee vor seiner Wahl zum Präsidenten der Republik führte, widmete einen wichtigen Teil seiner Intervention dem Verhältnis zwischen Militär und Bevölkerung. Er bat die Institution, dieses Vertrauen zu bewahren, da sie zunehmend sensible Missionen in dem Gebiet übernahm.

« Keine Armee, mit der das Volk zu ihr stand, wurde jemals besiegt, und keine Armee, gegen die ihr Volk stand, hat jemals Erfolg gehabt », sagte der Präsident.

Diese Idee ist in seiner Rede nicht neu. Als er die Armee kommandierte, bestand Joseph Aoun bereits auf populärer Unterstützung als eines der Hauptelemente der Fähigkeit der militärischen Institution, ihre Missionen durchzuführen. Seit seiner Übernahme der Präsidentschaft hat er dieses Konzept in einem Kontext aufgegriffen, der viel direkter mit der Debatte über Waffen zusammenhängt.

Der Präsident hat damit zwei Elemente verbunden: Die Armee muss die einzige legitime bewaffnete Kraft im Land sein, aber diese Legitimität muss auf dem Beitritt der Bevölkerung und nicht auf einer Logik der inneren Konfrontation basieren.

Diese Klarstellung kommt, da die Waffenakte der Hisbollah eines der heikelsten Themen der libanesischen Politik bleibt.

« Die einzigen legitimen Waffen »

Der Satz vom Montag ist die zentrale politische Passage der Präsidentschaftsintervention.

Indem er vor dem Militär bestätigt, dass ihre Waffen « die einzigen legitimen Waffen » sind, bekräftigt Joseph Aoun das Prinzip derstaatliche Monopolisierung von Waffenbereits mehrfach von der Präsidentschaft und Regierung von Nawaf Salam verteidigt.

Insbesondere bekräftigte der Präsident Ende August die Verpflichtung des Libanon, legitime Waffen auf staatliche Institutionen zu beschränken und die Autorität der Armee im ganzen Land zu erweitern. Dann verband sie dieses Ziel mit der Umsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates und der Wiederherstellung der vollen libanesischen Souveränität.

Am 81. Jahrestag der Armee am 1. August erklärte Aoun auch, dass es keine Legitimität für Waffen außerhalb des Staates gebe. Er hatte die Armee als Garantie für die Einheit, Souveränität und Unabhängigkeit des Libanon dargestellt.

Die Botschaft vom Montag folgt daher einer festgelegten Linie. Seine Besonderheit liegt in der Art und Weise, wie es formuliert ist: Aoun spricht direkt zum Militär und widersetzt sich der Legitimität ihrer Waffen nicht nur der Existenz anderer Arsenale, sondern auch jeder Idee von Zwang oder äußerer Vormundschaft.

Hisbollah direkt vom Waffenmonopol betroffen

Joseph Aoun musste die Hisbollah nicht systematisch benennen, als er sich auf die Notwendigkeit bezog, Waffen an staatliche Institutionen zu reservieren. Die schiitische Bewegung bleibt die wichtigste libanesische Organisation mit einem autonomen Militärapparat und einem Arsenal außerhalb der direkten Kontrolle der Armee.

Die Frage dieses Arsenals hat seit dem Krieg mit Israel und der militärischen Schwächung der Hisbollah eine neue Dimension angenommen. Sie nimmt jetzt einen zentralen Platz in den Beziehungen zwischen der Präsidentschaft, der Regierung, der Armee und der von Naïm Qassem geführten Bewegung ein.

Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam verteidigten beide das Prinzip eines Staates mit dem Recht, Waffen zu halten und Krieg und Frieden allein zu entscheiden. Die Regierung hat die Armee in die Umsetzung dieser Ausrichtung einbezogen und versucht zu verhindern, dass sie zu einer Konfrontation zwischen Libanesen führt.

Diese letzte Dimension erklärt die Bedeutung des Rests der Präsidentenrede. Indem Aoun das Militär auffordert, auch diejenigen zu schützen, die sich gegen den Staat stellen, erinnert er daran, dass die Armee ihre Rolle als nationale Institution behalten muss, während sie gleichzeitig aufgefordert wird, Entscheidungen umzusetzen, die auf politische und populäre Opposition stoßen können.

Der Präsident hatte bereits darauf bestanden, dass die Angelegenheit unter Wahrung des zivilen Friedens behandelt werden sollte. Diese Linie ist nach wie vor besonders empfindlich in Gebieten, in denen die Hisbollah eine starke politische und soziale Präsenz unterhält.

Eine Armee zum Schutz der Gegner des Staates

Die am Montag verwendete Formulierung geht über das Thema Waffen allein hinaus.

« Ihr beschützt uns alle », sagte Aoun dem Militär, bevor er sagte, dass dieser Schutz sogar auf diejenigen ausgedehnt wurde, die gegen « unsere Heimat und unseren Staat » sind.

Der Präsident schließt sie daher nicht aus dem Schutzbereich der militärischen Institution aus. Die Armee bleibt für ihre Sicherheit und die aller anderen Bürger verantwortlich.

Dieses Prinzip hat im libanesischen Kontext eine besondere Dimension. Die militärische Institution muss die Entscheidungen der Regierung ausführen und gleichzeitig vermeiden, ein Akteur in einer internen politischen Konfrontation zu werden. Sie interveniert in einem Land, in dem die Spaltungen um die Hisbollah, die Beziehungen zu Israel und die Regionalpolitik nach wie vor tief sind.

Aoun hatte bereits behauptet, die Entscheidung über das Waffenmonopol sei eine libanesische Entscheidung des Ministerrats und keine von außen auferlegte Maßnahme. Er erklärte auch, dass seine Anwendung von militärischen Fähigkeiten und Bedingungen vor Ort abhing.

Seine Montagsbotschaft spiegelt diese Artikulation wider. Der Staat beansprucht die Exklusivität von Waffen, aber der Präsident präsentiert das nationale Vertrauen als Grundlage der Autorität der Armee.

Israelischer Rückzug wird weiterhin mit der Waffenakte in Verbindung gebracht

Diese Frage kann jedoch nicht von der israelischen Präsenz und der Situation im Südlibanon getrennt werden.

Im Juni schlossen die libanesische und die israelische Regierung unter Vermittlung der Vereinigten Staaten ein Rahmenabkommen, das einen schrittweisen Rückzug Israels und den Einsatz der libanesischen Armee in den betroffenen Sektoren vorsieht. Die Vereinbarung verbindet den israelischen Rückzug mit der Stärkung der libanesischen Staatskontrolle und der Behandlung von Hisbollah-Waffen.

Seitdem ist seine Umsetzung schwierig geblieben. Die libanesischen Behörden werfen Israel regelmäßig vor, den Prozess durch seine militärischen Operationen und durch die Aufrechterhaltung von Positionen auf libanesischem Territorium zu kompromittieren.

Die Armee selbst hat bereits gewarnt, dass israelische Aktionen ihren Einsatz und die Durchführung ihrer Missionen im Süden behindern.

Joseph Aoun seinerseits hat die Verarbeitung der Hisbollah-Waffenakte mehrfach mit drei Elementen verknüpft: dem Ende der israelischen Besatzung, der vollständigen Übernahme des Territoriums durch die Armee und einem Wiederaufbauprogramm unter der Verantwortung des Staates.

Diese Position ermöglicht es dem Ratsvorsitz, den Grundsatz des Waffenmonopols zu verteidigen, ohne Abrüstung als einen unabhängigen Prozess von Verpflichtungen gegenüber Israel darzustellen.

Hisbollah weigert sich unter den gegenwärtigen Bedingungen zu entwaffnen

Die Hisbollah lehnt die Abrüstung unter den gegenwärtigen Bedingungen weiterhin ab. Insbesondere die israelische Präsenz und Operationen gegen libanesisches Territorium verhindern die einseitige Schließung der Waffenfrage.

Er lehnte auch das Rahmenabkommen mit Israel und direkte Verhandlungen mit dem hebräischen Staat ab.

Diese Divergenz stellt den libanesischen Staat vor eine konkrete Schwierigkeit. Die Regierung hat sich das Ziel eines Waffenmonopols gesetzt, aber ihre Umsetzung muss von einer Armee durchgeführt werden, deren Behörden den Zusammenhalt und den nationalen Status bewahren wollen.

Die Akte beschränkt sich daher nicht auf das Sammeln von Waffen. Es umfasst auch die territoriale Kontrolle, militärische Positionen, Versorgungswege, die Fähigkeit des Staates, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, und den Wiederaufbau der vom Krieg betroffenen Gebiete.

Die Rolle der Armee wird umso wichtiger, als die Behörden parallele militärische Strukturen vermeiden wollen, ohne eine bewaffnete Konfrontation innerhalb des Landes zu eröffnen.

Eine Linie, die bereits vor Baabda verteidigt wurde

Seit seiner Wahl hat Joseph Aoun seine Position zu Waffen schrittweise verschärft, ohne seine Forderung nach einer internen Lösung aufzugeben.

Anfang 2026 hatte er erklärt, dass die Entscheidung, Waffen an den Staat zu reservieren, vom Ministerrat getroffen wurde und von der Armee in Übereinstimmung mit den verfügbaren Möglichkeiten und der Situation vor Ort umgesetzt werden sollte. Es war auch der Ansicht, dass Waffen außerhalb des Staates ihre Abschreckungsfunktion verloren hatten und zu einem Gewicht für ihre eigene Umwelt wie für den Libanon insgesamt geworden waren.

In seinen späteren Erklärungen bekräftigte der Präsident, dass der Schutz des Territoriums in der Verantwortung des Staates und seiner Streitkräfte liegen sollte.

Im Juli hatte er jedoch bei einem Besuch in den Vereinigten Staaten die Bedingungen geklärt, die er für notwendig hielt, um in der Hisbollah-Frage voranzukommen: die israelische Besatzung zu beenden, der Armee die vollständige Kontrolle zu ermöglichen und den staatlichen Wiederaufbau einzuleiten.

Dieser Ansatz strukturiert die Präsidentschaftsposition im September weiter. Aoun trennt das Waffenmonopol nicht von der Wiederherstellung der libanesischen Souveränität über Gebiete, die noch besetzt sind oder israelischen Operationen unterliegen.

Armee im Zentrum der nächsten Stufe

Die Rede vom Montag stellt die Armee vor allem in den Mittelpunkt dieser Gleichung.

Die Institution muss ihren Einsatz verstärken, die Gebiete unter staatlicher Autorität kontrollieren, Regierungsentscheidungen durchsetzen und gleichzeitig das Vertrauen der verschiedenen Teile der Bevölkerung wahren.

Genau auf diesem letzten Punkt bestand Joseph Aoun vor dem Militär. Die Legitimität der Armee ist nicht nur eine Frage der Verfassung oder der Regierungsentscheidung. Der Präsident knüpfte sie auch an das Vertrauen, das die Libanesen einer Institution gaben, die sie ohne Unterschied schützen sollte.

Dieses Vertrauen wird umso wichtiger, als die Aufgaben, die der Armee übertragen wurden, nun direkt die widersprüchlichste Frage der libanesischen Sicherheitspolitik betreffen.

Die Erklärung des Präsidenten kommt auch, während die Umsetzung des Juni-Abkommens immer noch von den Entwicklungen vor Ort abhängt. Diskussionen über den Rückzug Israels, den Einsatz der Armee und das Schicksal der Hisbollah-Waffen bleiben eng miteinander verbunden.

Indem er bekräftigt, dass das Militär auch diejenigen schützen muss, die sich dem Staat widersetzen, setzt Joseph Aoun zwei Grenzen für die von ihm geforderte Aktion: Keine Waffe darf die gleiche Legitimität wie der Staat haben, aber die Anwendung dieses Prinzips darf die Armee nicht in eine Kraft verwandeln, die gegen einen Teil der libanesischen Bevölkerung gerichtet ist.

Der Zeitpunkt und die Modalitäten für die Umsetzung dieses Prinzips vor Ort bleiben nun im Mittelpunkt der Diskussionen zwischen Baabda, der Regierung, dem Armeekommando und den verschiedenen libanesischen politischen Kräften.

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