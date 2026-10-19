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BCHHALEH ETERNAL OLIVERS — 6000 Jahre

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BCHHALEH’S EWIGE OLIVERS – 6.000 Jahre stehend In Bchaaleh, Nordlibanon, haben einige der ältesten Olivenbäume der Welt seit mehr als sechstausend Jahren zugesehen. Heute gehörten sie der lokalen Waqf..

LES OLIVIERS ÉTERNELS DE BCHAALEH — 6000 ans debout
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BCHHALEH ETERNAL OLIVERS — 6000 Jahre

In Bchaaleh, Nordlibanon, beobachten Olivenbäume, die zu den ältesten der Welt gehören, seit mehr als sechstausend Jahren. Jetzt ein Mitglied der lokalen Waqf, gehörten sie einmal zu einem erloschenen römischen Heiligtum. Eine USAID / University of Arizona Studie datierte einige von ihnen auf 1700 Jahre alt. Vielleicht unter den ersten Bäumen, die vom Menschen domestiziert wurden, sind es die Phönizier, die ihre Kultur im gesamten Mittelmeerraum verbreiten werden.

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