Free Patriotic Current kündigt den Tod von Doktor Youssef Hanna Khalil an. 2005 und 2009 aus Kesrouan-Ftouh gewählt, war er Mitglied des Blocks Change and Reform. Ursprünglich aus Mayrouba, wurde er für seine medizinische und parlamentarische Arbeit gelobt. Die Beerdigung ist noch nicht spezifiziert.

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Free Patriotic Current gab am Donnerstag, den 19. November, den Tod von Youssef Hanna Khalil, einer Ärztin und ehemaligen Abgeordneten von Kesrouan-Ftouh, bekannt. 2005 und 2009 auf den von der Bewegung unterstützten Listen gewählt, saß er im Block der Veränderung und Reform unter dem Vorsitz von Michel Aoun.

Youssef Hanna Khalil, zwei Wahlen in Kesrouan

Sein parlamentarischer Weg ist mit diesem Reiten auf dem Libanonberg und zwei aufeinanderfolgenden Parlamentswahlen verbunden. In ihrem Kommuniqué erinnert die CPL an ihre Siege von 2005 und 2009 sowie an ihre Teilnahme an der damaligen parlamentarischen Versammlung unter der Leitung von Michel Aoun. Das Parlament führt auch Aufzeichnungen in seinem vollen Namen, Youssef Hanna Khalil.

Ein professioneller Arzt, der ehemalige Abgeordnete war aus Mayrouba. Die Botschaft des Beileids der Bewegung richtet sich an seine Familie, an die Bewohner seines Ortes und im weiteren Sinne an die von Kesrouan-Ftouh.

Eine Hommage an seine medizinische und parlamentarische Tätigkeit

In ihrer Würdigung verbindet die CPL die beiden Dimensionen ihres öffentlichen Engagements: die Praxis der Medizin und die Arbeit in der Kammer. Die Partei beschrieb ihn als den Bewohnern nahe, aufmerksam auf ihre Sorgen und in seiner Herangehensweise an öffentliche Angelegenheiten. Diese Einschätzungen spiegeln sich im Trauerkommuniqué der Bewegung wider.

Die Ankündigung betrifft den ehemaligen Parlamentarier von Kesrouan, nicht seine Homonym Youssef Khalil, ehemaliger Finanzminister. Es gibt nicht die Umstände des Todes oder den Zeitpunkt der Beerdigung an.

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