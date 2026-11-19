Die USA bestrafen ein mutmaßliches Netzwerk von Ndrangheta in Kanada. Die am 19. November angekündigten Maßnahmen richten sich an Einzelpersonen und Unternehmen in Ontario. Sie blockieren bestimmte Vermögenswerte unter US-Gerichtsbarkeit, mit einem begrenzten Übergang für vier Unternehmen. Sie stellen keine neue strafrechtliche Verurteilung in Kanada dar.

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Am 19 november kündigte washington sanktionen gegen einzelpersonen und unternehmen mit sitz in ontario an, die es mit der ndrangheta in verbindung bringt. Die Aktion des Office of Foreign Assets Control (OFAC) zielt auf die Finanzierung des Drogenhandels ab. Dies sind amerikanische Maßnahmen, keine kanadische strafrechtliche Verurteilung.

Die Ndrangheta in Kanada innerhalb des US-Perimeters

Die offizielle Bekanntmachung fügt neun Personen mit Wohnsitz in Ontario in die US-Liste der sanktionierten Personen. Es hat auch vier kanadische Unternehmen: drei Bestattungsunternehmen und eine Limousinenvermietung. Ihre angeblichen Verbindungen zum Mafia-Netzwerk sind diejenigen, die vom US-Finanzministerium aufbewahrt werden, um diese Bezeichnungen zu rechtfertigen.

Die Ndrangheta steht seit 2008 unter US-Sanktionen. Washington setzt nun auch das Dekret 14059 über den internationalen Drogenhandel um. Die gleiche Operation betrifft die Comancheros, eine in Australien ansässige Bikerorganisation.

Ein Einfrieren unterliegt der US-Rechtsprechung

Das eigentum von benannten personen, die sich in den vereinigten staaten befinden oder von amerikanischen personen besessen oder kontrolliert werden, wird blockiert. Die Beschränkungen erstrecken sich auf Einrichtungen, die mindestens 50% von blockierten Personen gehalten werden. Transaktionen unter der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten sind grundsätzlich verboten, mit Ausnahmen oder Genehmigung.

Das Finanzministerium zitiert die Zusammenarbeit der Royal Canadian Mounted Police und der York Regional Police. Diese Zusammenarbeit bedeutet nicht, dass Ottawa ein identisches Einfrieren angenommen hat. Die amerikanische Ankündigung stellt auch kein neues Urteil über die Anklagen gegen jede Person dar.

Ein begrenzter Übergang für vier Unternehmen

Das OFAC erteilte eine allgemeine Lizenz, um die geordnete Einstellung bestimmter Transaktionen zu ermöglichen, an denen die vier kanadischen Unternehmen und ihre Tochtergesellschaften mindestens 50% hielten. Diese Genehmigung läuft am 18. Dezember 2026 um 0001 Stunden osteuropäische Zeit ab.

Die lizenz erfordert, dass zahlungen an eine blockierte person auf ein gesperrtes konto geleistet werden, das in den vereinigten staaten bezahlt wird. Sie autorisiert keine anderen verbotenen Transaktionen oder Transaktionen mit anderen sanktionierten Personen. Diese Frist sieht einen Ausstieg aus den betreffenden Beziehungen vor, nicht eine Aufhebung der Sanktionen.

Titelbild: US Treasury Building in Washington, DC, 27. März 2007. Loren, Public Domain, viaWikimedia Commons; Version korrigiert von Stybn~commonswiki. Zusammensetzung Libnanews.

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