Die Ergebnisse der Gewalt im Oktober betrafen versicherte Schäden, keine bereits bezahlte Rechnung. Professionelle Waren dominieren diese erste Einschätzung. Daten der Sammlung, Verteilung der Dateien und Differenz zwischen Schätzung und Entschädigung ermöglichen es uns, den Umfang der Verschlüsselung zu verstehen, ohne sie mit den wirtschaftlichen Gesamtkosten zu verwechseln.

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Die Gewalt vom 17. und 18. Oktober in Frankreich könnte sich auf 207 Millionen Euro an versichertem Schaden belaufen, so der erste Bericht, der am 19. November von France Insureurs veröffentlicht wurde. Professionelle Waren machen mehr als 95% des geschätzten Betrags aus.

Fachleute an vorderster Front

Die Föderation verzeichnete 5.280 Ansprüche aus Daten bis zum 12. November. Professionelle Waren repräsentieren 4.050 Fälle und rund 198 Millionen Euro. Für Einzelpersonen schätzt es Schäden auf 3,5 Millionen für 370 Ansprüche. Das Auto hat 860 Dateien, für etwa 6 Millionen.

Eine Schätzung, keine bezahlte Rechnung

Diese Beträge beziehen sich auf versicherte Schäden, nicht auf die gesamten wirtschaftlichen Kosten der Ereignisse. Sie entsprechen auch nicht der Summe der bereits gezahlten Entschädigungen. France Insurers erklärt, dass die Expertise und die Untersuchung der Akten in der Lage sein werden, diese erste Bewertung zu entwickeln.

Die veröffentlichten Komponenten belaufen sich auf 207,5 Millionen Euro, während der Verband insgesamt 207 Millionen Euro ankündigt. Der Bund gibt den Ursprung dieser Diskrepanz in seinem Kommuniqué nicht an.

Illustrationsfoto: rue Montorgueil in Paris, 6. Juni 2009, ohne Bezug zu den erwähnten finsteren Wesen.Minato ku / Wikimedia Commons,CC BY 3.0Ganzheitliches Foto proportional reduziert; Libnanews Dressing.

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