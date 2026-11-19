Die Nationalversammlung verabschiedete schließlich zwei weitere Jahre für das Experiment des Mietrahmens mit 148 zu 95 Stimmen. Das Gerät bleibt temporär und behält seinen Umfang. Der Erlass bleibt getrennt von der Abstimmung. Der Text enthält auch Bestimmungen über lokale Ausgänge, Kontrollen und die Überwachung der Mietmärkte. Die Abstimmung am 19. November beendet die zweite Lesung in der Nationalversammlung. Die Mitglieder des Unterhauses verabschiedeten den Senatstext ohne Änderung. Das Experiment wird daher nicht dauerhaft, und seine Erweiterung betrifft nicht automatisch alle französischen Gemeinden.

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Am Donnerstag, den 19. November, verabschiedete die Nationalversammlung schließlich eine zweijährige Verlängerung der Prüfung des Mietrahmens. Die Schlussabstimmung erfolgte mit 148 Ja-Stimmen, 95 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Der Erlass und die Veröffentlichung des Gesetzes bleiben von dieser parlamentarischen Annahme getrennt.

Die öffentliche Abstimmung Nr. 10062 befasste sich mit dem gesamten Gesetz « zurückzugewinnen Vertrauen und Gleichgewicht in Mietbeziehungen ». Die Versammlung erklärte, der Text sei in zweiter Lesung ohne Änderungen angenommen worden. Die Abgeordneten behielten somit die Senatsversion bei und beendeten das Shuttle zu diesem Vorschlag von Iñaki Echaniz.

Rent Management bleibt experimentell

Die Messung verwandelt das Gerät nicht in eine permanente Regel. Es verlängert seine rechtliche Laufzeit von acht auf zehn Jahre ab der Veröffentlichung des Élan-Gesetzes von 2018. Die Frist wurde somit statt November 2026 bis November 2028 verlängert. Der Text behält den Umfang des Experiments bei, ohne den Rahmen auf alle französischen Gemeinden zu verallgemeinern.

Der Ausschuß für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik nennt unter den betroffenen Gebieten Paris, Lyon, Villeurbanne, Lille, Montpellier und Bordeaux. Es unterstreicht auch die Präsenz der Gemeinden Seine-Saint-Denis, der Metropole Grenoble und des Baskenlandes. Diese Geographie bedeutet nicht, dass alle Wohnungen in Frankreich der gleichen Obergrenze unterliegen.

Rückstellungen über zwei weitere Jahre hinaus

Der Text erlaubt es auch, ein vorzeitiges Verlassen des Geräts auf dem gesamten oder einem Teil eines Territoriums anzufordern. Beantragt ein Betrieb diesen Ausstieg, so haben die betreffenden Gemeinden ein Verfahren, nach dem sie den Verbleib auf ihrem Umkreis beantragen können.

Weitere Bestimmungen betreffen die Fristen für die Anfechtung, die Übertragung bestimmter Präfekturbefugnisse an Bürgermeister und die Zahlung von Geldbußen an delegierte Gemeinschaften. Der Text organisiert auch mehr Datenaustausch, um Mietmärkte zu überwachen. Mehrere Steuerbestimmungen sollen am 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Endgültige Adoption bedeutet nicht Verkündigung

Die Abstimmung fand statt, als sich das Experiment seinem Ende näherte. Eine konsequente Annahme vermeidet eine neue Lesung im Senat, die den Abschluss des parlamentarischen Prozesses verzögert hätte. Es ist jedoch nicht möglich, die neue Dauer wie bereits am Donnerstagabend in Kraft zu setzen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die endgültige Annahme des Textes durch das Parlament feststehend. Mit der Verkündung und der anschließenden Veröffentlichung im Amtsblatt wird das Inkrafttreten der Verlängerung bestätigt.

Illustration: Paris, Eiffelturm und Seine, Fotografie vom 25. September 2013. Geografisches Archiv, ohne kontrollierte Unterbringung oder Abstimmung. Pixabay / Pexels; Libnanews dressing.

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