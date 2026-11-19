Der US-Senat lehnte die Resolution, die den Rückzug der Feindseligkeiten gegen den Iran forderte, mit 51 zu 48 Stimmen ab. Der Text, der im September vom Parlament angenommen wurde, sah Verteidigungsausnahmen vor. Diese Weigerung ist weder eine neue Genehmigung für den Krieg noch eine Ankündigung des Rückzugs der beteiligten Streitkräfte der Vereinigten Staaten. Die Abstimmung am 19. November betrifft die Annahme der Entschließung selbst. Drei Republikaner unterstützten den Text, während der Demokrat John Fetterman dagegen stimmte. Das Ergebnis blockiert diesen parlamentarischen Prozess, ohne eine operative Änderung anzukündigen.

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Der US-Senat lehnte am Donnerstag, den 19. November, die Resolution ab, die den Rückzug der US-Streitkräfte aus den Feindseligkeiten gegen den Iran forderte. Der Text erhielt 48 Ja- und 51 Nein-Stimmen. Vom Repräsentantenhaus im September verabschiedet, scheitert es damit vor der zweiten Kongresskammer.

Die Presseabteilung des Senats verzeichnete das Ergebnis um 14:42 Uhr in Washington, DC, um 21:42 Uhr in Beirut. Sein Bericht besagt, dass es bei der Abstimmung um die Annahme von H.Con.Res.93 ging. Es war nicht nur ein Antrag zur Eröffnung der Debatte.

Iran: Senat lehnt Austrittsantrag des Parlaments ab

Drei republikanische Senatoren, Susan Collins, Lisa Murkowski und Rand Paul, stimmten für den Text. Demokrat John Fetterman ist dagegen. Chris Murphy, ebenfalls Demokrat, nahm laut offizieller Erklärung nicht an der Wahl teil.

Die Abstimmung markiert eine Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Kammern zu dieser Entschließung. Das Repräsentantenhaus verabschiedete es am 15. September 2026. Um eine gleichzeitige Resolution des Kongresses zu werden, muss derselbe Text auch die Zustimmung des Senats einholen. Diese Zustimmung wurde am Donnerstag nicht erteilt.

Text mit Ausnahmen

Die von der Kammer angenommene Fassung bezog sich auf Abschnitt 5(c) der War Powers Resolution. Sie forderte den Präsidenten auf, die Streitkräfte der Vereinigten Staaten von den Feindseligkeiten gegen die Islamische Republik Iran abzuziehen. Sie stellte jedoch keine Ausnahme vom Verbot jeglicher Anwendung von Gewalt dar.

Sie behielt sich die notwendigen Mittel vor, um die Vereinigten Staaten, einen Verbündeten oder einen Partner gegen einen bevorstehenden Angriff zu verteidigen. Diese Ausnahme blieb vorbehaltlich der Anforderungen von Abschnitt 5 (b) desselben Textes. Die Resolution sah auch den Fall einer Kriegserklärung oder einer spezifischen Ermächtigung des Kongresses vor, Gewalt gegen den Iran anzuwenden.

Ablehnung ist keine neue Kriegserlaubnis

Die Unterscheidung ist wichtig: Der Senat weigerte sich, einen Antrag auf Rücknahme anzunehmen. Dieses Ergebnis entspricht nicht der Annahme einer neuen Genehmigung für die Anwendung von Gewalt oder der Ankündigung eines Endes der Operationen. Sie weist auch keine bereits erzwungene Rücknahmeentscheidung auf.

Die unmittelbare Wirkung der Wahl ist daher parlamentarische. Der im September von Vertretern gebilligte Text erhielt nicht die Zustimmung der zweiten Kammer. Die 48 Stimmen für seine Annahme reichen nicht aus, um diesen Prozess zu verwirklichen.

Illustration: The American Capitol, 1997 Archivfoto, ohne die Wahlen vom 19. November 2026 zu repräsentieren. Architekt des Capitol, gemeinfrei. Redaktionskleid Libnanews.

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