Black Eagle gewinnt die Lebanon Blue Belt Championship mit 115 Punkten vor Anwar und Mont La Salle. Der Wettbewerb brachte 219 Teilnehmer im Émile Lahoud Komplex in Dékouane zusammen. Die Ergebnisse, die am 19. November übermittelt wurden, beschreiben die Gewinner, von Sechsjährigen bis hin zu Erwachsenen-Meisterschaftskategorien.

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Black Eagle gewann die libanesische Taekwondo 2026 Blue Belt Championship mit 115 Punkten. Anwar wurde Zweiter mit 108 Punkten, vor Mont La Salle, Dritter mit 50 Punkten. Der Wettbewerb fand im Sportkomplex von Präsident Emile Lahoud in Dékouane-Mar Roukoz statt und brachte 219 Teilnehmer, Jungen und Mädchen, aus allen Kategorien zusammen.

Das Kommuniqué der Libanesischen Taekwondo Föderation wurde am 19. November von Jalal Beainou übermittelt. Die Treffen fanden in drei Kampfgebieten statt. Die Club-Rankings sind sieben Punkte zwischen Black Eagle und Anwar. Das individuelle Ranking reicht von Sechsjährigen bis hin zu Erwachsenenkategorien.

Taekwondo: das Podium der blauen Gürtel

1. Schwarzer Adler 115 punkte.

115 punkte. 2.: Anwar 108 punkte.

108 punkte. 3. : Mont La Salle50 punkte.

Die Meisterschaft beherbergte den Präsidenten des Verbandes, Habib Zarifé, und seinen Generalsekretär, Richard Abi Zeid Daou. Die Vizepräsidenten Omar Masri und Mohammad Kazan waren ebenso anwesend wie Elie Nehmé, Joe Khoury und André Rostom. Anwar Nehmé, Georges Khattar, Clubführer und Familien waren ebenfalls Zeugen der Kämpfe.

Hier sind die Gewinner der Kategorien in den vom Verband gemeldeten Ergebnissen.

Jungen zwischen sechs und acht Jahren

Unter den sechsjährigen Jungen gewann Andrew Abu Zgheib vom Black Eagle die Kategorie unter 20 kg.

Siebenjährige:

Weniger als 20 kg: Jason Chaaya (Mont La Salle).

Weniger als 24 kg: Ivan Mallah (IML).

Weniger als 26 kg: Kevin Rizk (Black Eagle).

Weniger als 28 kg: Pierre Samra (Black Eagle).

Weniger als 30 kg: Joseph Naccache (Anwar).

Weniger als 32 kg: Charbel Antar (Sacré-Coeur).

Weniger als 36 kg: Joseph Abu Younes (Mont La Salle).

Achtjährige:

Weniger als 24 kg: Nicolas Haber (Black Eagle).

Weniger als 26 kg: Khaled Rahal (Liwaa Beirut).

Weniger als 28 kg: Mohammad Noureddine (Black Eagle).

Weniger als 30 kg: Émile Nasr (Mont La Salle).

Weniger als 32 kg: Georges Haddad (Combat Arena).

Weniger als 34 kg: Georges Bou Melheb (Jamhour).

Weniger als 36 kg: Joseph Sawwa (Taekwon).

Weniger als 40 kg: Albert Kaddissi (Académie des combatants).

Jungen zwischen neun und elf Jahren

Neunjährige:

Weniger als 24 kg: Elias Kallas (Anwar).

Weniger als 26 kg: Charbel Tabet (Black Eagle).

Weniger als 28 kg: James Ghaoui (Black Eagle).

Weniger als 30 kg: Karl Trabay (Bouddha).

Weniger als 32 kg: Assaad Fattouche (Elitefelder).

Weniger als 34 kg: Charbel Jerdak (Anwar).

Weniger als 36 kg: Samuel Achkar (Anwar).

Weniger als 38 kg: Brian Zakhour (Deir el-Qamar).

Weniger als 40 kg: Charbel Achkar (Mont La Salle).

Weniger als 43 kg: Pietro Boulos (Naous).

Mehr als 43 kg: Richard Kallas (Elite Fields).

Zehn- und Elfjährige:

Weniger als 28 kg: Ryan Saad (Black Eagle).

Weniger als 30 kg: Jacob Kroumian (Elitefelder).

Weniger als 32 kg: Marc Khoury (Champions Elite).

Weniger als 34 kg: Jad Hajj (Taekwon).

Weniger als 36 kg: Christopher Nakhle (Black Eagle).

Weniger als 38 kg: Lucas Makdesi (Black Eagle).

Weniger als 40 kg: Ryan Kebbé (Squadra).

Weniger als 43 kg: Haidar Jaafar (Al-Israa).

Weniger als 46 kg: Antoine Hajjar (Anwar).

Mehr als 50 kg: Chris Matar (Black Eagle).

Mädchen von sieben bis neun Jahren

Siebenjährige Mädchen:

Weniger als 24 kg: Marita Njeim (Mont La Salle).

Weniger als 28 kg: Charelle Saade (Libanon Martial Arts Club).

Weniger als 34 kg: Mia Berro (Académie des combatants).

Achtjährige Mädchen:

Weniger als 24 kg: Narjess Dergham (Black Eagle).

Weniger als 26 kg: Diala Abu Darhamin (Bashara al-Borj).

Weniger als 30 kg: Selena Zreik (Mont La Salle).

Weniger als 32 kg: Sophie Tannouri (Elitefelder).

Neunjährige Mädchen:

Weniger als 24 kg: Julia Baki (Al-Israa).

Weniger als 28 kg: Chloe Saliba (Anwar).

Weniger als 30 kg: Valentina Kheirallah (Anwar).

Weniger als 32 kg: Léa Khoury (Mont La Salle).

Weniger als 34 kg: Rimi Slim (Anwar).

Weniger als 40 kg: Kayla Ashkar (Anwar).

Mehr als 43 kg: Nay Saliba (Anwar).

Mädchen im Alter von 10 und 11 Jahren

Weniger als 28 kg: Anna Aquilina Moukalled (Atallah).

Weniger als 32 kg: Fatima Dergham (Black Eagle).

Weniger als 34 kg: Guadalupe Chaban (Black Eagle).

Weniger als 38 kg: Haven Khattar (Taekwon).

Weniger als 40 kg: Myriam Sakr (Taekwon).

Weniger als 43 kg: Rafka Alam (Kampfarena).

Weniger als 46 kg: Kate Achkar (Arzt).

Mehr als 50 kg: Gaia Hajj Assaf (Anwar).

Titel in Kadetten und Kadetten

Kadetten:

Weniger als 37 kg: Jason Ghaoui (Black Eagle).

Weniger als 41 kg: Elie Khalil (Goldener Körper).

Weniger als 45 kg: Charbel Mahfoud (Bouddha).

Weniger als 53 kg: Karl Chamoun (Black Eagle).

Weniger als 57 kg: Mike Semoun (Charity).

Weniger als 65 kg: Calvin Ghanem (Black Eagle).

Mehr als 65 kg: Serge Sarkis (Naous).

Geschenke:

Weniger als 37 kg: Sophie Chahoud (Taekwon).

Weniger als 41 kg: Jouna Bitar (Elitefelder).

Weniger als 44 kg: Joury Khoury (Goldener Körper).

Weniger als 47 kg: Toulin Souki (Al-Israa).

Weniger als 51 kg: Gabrielle Ibrahim (Homenetmen Beirut).

Weniger als 55 kg: Raphaëlle Francis (Riyadh Beirut).

Weniger als 59 kg: Sandrine Abu Younes (Mont La Salle).

Mehr als 59 kg: Hala Jammal (Al-Israa).

Junioren und Erwachsene: die anderen Gewinner

Unter den Junioren der Männer belegte Kevin Nassar vom Black Eagle den ersten Platz der unter 59 kg. Tamim Khatib von Liwaa Rafid wurde Zweiter.

Vier Kategorien stehen auf der Juniorenliste der Frauen. Kelly Achkar vom Rawda-Klub gewinnt bei den unter 52 kg. Jouella Souma von Buddha legt im unter 55 kg auf. Mary Jane Aoun von Black Eagle gewinnt weniger als 63 kg. Lynn Chaaya aus Taekwon wurde mit weniger als 68 kg Erster.

Unter den Männern verdient Guy Miguel Bachian aus der Combat Arena weniger als 68 kg. Mohammad Wehbé von Budo Dojo gewinnt weniger als 74 kg vor Ali Alexei Hijazi von Anwar. Unter den Frauen nahm Noémie Francis aus Riyadi Beirut den ersten Platz der weniger als 57 kg ein.

Michel Majdalani, Vorsitzender der Kyorugi Arbitration Commission, führte die Kämpfe. Er wurde von internationalen und nationalen Schiedsrichtern unterstützt, darunter Ziad Faraj, Anthony Fares, Salim Asmar, Soha Kazzi, Alexandra Zeidan, Maria Zeidan und Kheireddine Faraj.

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