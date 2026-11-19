Das Informationsministerium kündigt ein Treffen am 25. November 2026 an, um ein Projekt zu Bloggern, Influencern und digitalen Medien zu diskutieren. Diese Konsultation allein schafft keine neuen Verpflichtungen. Ohne den im Kommuniqué veröffentlichten Text ist es nach wie vor unmöglich, die vorgesehenen Bestimmungen oder ihren Anwendungsbereich festzulegen. Die angekündigte Ernennung sollte es den betroffenen Fachleuten ermöglichen, ihre Bemerkungen vorzutragen. Der Zeitpunkt, die Adresse und die Modalitäten der Teilnahme müssen noch festgelegt werden, ebenso wie der institutionelle Weg des Projekts.

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Das Informationsministerium kündigte am 25. November 2026 eine Konsultation zu einem Projekt zu Bloggern, Influencern und digitalen Medien an. Paul Morcos stellte die Frist am 17. November in Sin el-Fil vor. Sie fordert die betroffenen Fachleute auf, den Text zu diskutieren und ihre Kommentare abzugeben. Die Ankündigung ist es nicht wert, ein Gesetz zu verabschieden.

Influencer: Ein Entwurf zur Diskussion

Der Minister erklärt, das Projekt sei abgeschlossen. Auf der Sitzung werden die wichtigsten Bestimmungen erörtert und Vorschläge gesammelt. Er sagte, er wolle Spezialisten in einen Rahmen einbeziehen, der an den Sektor angepasst ist, ohne die Meinungsfreiheit zu beeinträchtigen.

Letzteres beschreibt ein angekündigtes Ziel, keine bereits überprüfbare Garantie in jedem Artikel des Projekts. Das Kommuniqué gibt den Text nicht wieder. Sie erlaubt daher nicht die genaue Identifizierung der betroffenen Personen, der vorgesehenen Verpflichtungen oder der möglichen Sanktionen.

Konsultation, keine neuen unmittelbaren Verpflichtungen

Für Content-Ersteller ist Unterscheidung unerlässlich. Der 25. November ist eine angekündigte Diskussion. Es stellt keinen effektiven Termin oder eine Einhaltungsfrist dar.

Nichts in dieser Ankündigung besagt, dass eine Lizenz obligatorisch wird, dass eine Steuer eingeführt wird oder dass eine Abonnentenschwelle eine neue Verpflichtung auslöst. Diese Fragen erfordern den Text des Entwurfs und dann die Überprüfung seines institutionellen Weges. Der Kalender einer Sitzung ersetzt nicht den einer Adoption.

Der Minister hatte dieses Projekt bereits bei einem Besuch in Nabatiyeh am 14. November erwähnt. Er präsentierte es als eine Arbeit, die den digitalen Sektor ergänzt. Sie unterschied diesen Ansatz vom allgemeinen Mediengesetz, das sie in ihrer Modernisierung hervorhob.

Die Ankündigung vom 17. November führt daher vor allem zu einer Konsultationssitzung. In der Pressemitteilung werden weder der Zeitpunkt noch das Registrierungsverfahren oder die Adresse der Sitzung angegeben. Diese praktischen Informationen, wie die Veröffentlichung des Projekts selbst, bleiben notwendig, um die Teilnahme vorzubereiten und die vorgeschlagenen Bestimmungen zu überprüfen.

Illustration: Laptop, undatiertes Archivfoto. Sie stellt nicht die angekündigte Konsultation dar. Bildnachweis: Pixabay/Free-Photos, Libnanews Archiv.

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