Anthropic setzt den Preis seiner Einführung auf 83 Dollar fest und erhöht sein Angebot auf 980 Millionen Aktien. Der Bruttobetrag beläuft sich auf 81,34 Milliarden US-Dollar, von denen ein Teil an die übertragenden Aktionäre geht. Die Auflistung bei Nasdaq ist für den 19. November geplant, bevor sie am nächsten Tag unter bestimmten Bedingungen geschlossen wird.

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Anthropic setzt seinen Börsengang auf 83 US-Dollar pro Aktie fest. Claudes Schöpfer kündigte diese Auszeichnung am 18. November 2026 an, über dem ursprünglichen Bereich von 70-78 $. Das Angebot umfasst nun 980 Millionen Wertpapiere oder 81,34 Milliarden Brutto-Dollar. Der Nasdaq-Austausch soll am 19. November unter dem Symbol ANT beginnen.

Anthropic fixiert seinen IPO über der Gabel

Der einbehaltene Preis liegt 6,4% über dem oberen Bereich, der den Anlegern präsentiert wird. Auch die Zahl der vorgeschlagenen Wertpapiere steigt von 825 Millionen auf 980 Millionen, was einem Anstieg von 18,8 Prozent entspricht. Diese beiden Änderungen bringen das Bruttoangebot von 64,35 Milliarden US-Dollar im vorherigen Maximalszenario auf 81,34 Milliarden US-Dollar. Der Unterschied beträgt 16,99 Milliarden Dollar.

Der Einführungspreis ist kein Eröffnungspreis. Es bestimmt den Betrag, der in der Anfangsinvestition gezahlt wird. Die ersten Transaktionen im Sekundärmarkt werden auf einer anderen Ebene möglich sein. Zu diesem Zeitpunkt kündigt das Unternehmen einen Bewertungsplan an, nicht das Ergebnis einer ersten Sitzung.

Fast 79,38 Milliarden Brutto für das Unternehmen

Die Verteilung des Angebots unterscheidet 956.351.354 von Anthropic verkaufte Aktien und 23.648.646 von bestehenden Aktionären. Mit 83 US-Dollar repräsentieren diese beiden Blöcke etwa 79,38 Milliarden US-Dollar bzw. 1,96 Milliarden US-Dollar. Beträge vor Provisionen und Gebühren. Das Unternehmen wird die Einnahmen aus Übertragungen von den Aktionären nicht einziehen.

Banken haben auch eine 30-Tage-Option für 147 Millionen zusätzliche Aktien. Zum gleichen Preis würde das gesamte Geschäftsjahr 12,201 Milliarden US-Dollar zur öffentlichen Versorgung hinzufügen. Es würde dann 93,541 Milliarden brutto erreichen. Dies ist ein bedingtes Szenario, keine zusätzlichen Mittel bereits erworben.

Die regulatorische Einlage vom 18. November verzeichnete 178,25 Millionen zusätzliche Wertpapiere, von denen 23,25 Millionen mit der Erhöhung der Bankoption verbunden waren. Diese Zahlen beschreiben die Erweiterung der vorherigen Datei, nicht ein zweites Angebot, um die 980 Millionen angekündigten Wertpapiere hinzuzufügen.

Separate Privatplatzierung und hohe Ausgaben

Der vorläufige Prospekt vom 17. November sieht eine private Investition von 26 Milliarden US-Dollar für sieben Industriepartner vor, darunter Google und Nvidia. Sie muss nach dem öffentlichen Angebot unter Bedingungen eingreifen. Es gehört nicht zu den 81,34 Milliarden, die dafür zugesagt wurden.

Ungeprüfte Zwischenkonten informieren über die Finanzanforderungen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erklärte Anthropic einen Umsatz von 33,242 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,545 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Computer-Computing und Infrastruktur machen 18,808 Milliarden Ausgaben aus. Der Betriebsverlust ging von 5,224 Milliarden auf 1,260 Milliarden zurück. Diese operative Verbesserung bedeutet nicht, dass das Unternehmen einen Nettogewinn hat.

Die Höhe des Angebots misst auch nicht den Gesamtwert von Anthropic. Die Kapitalisierung erfordert die volle Anzahl der behaltenen Wertpapiere; eine vollständig verwässerte Bewertung fügt Instrumente hinzu, die Maßnahmen schaffen können. Diese Perimeter sind nicht austauschbar.

Anthropic plant, das Angebot am 20. November unter normalen Bedingungen zu schließen. Der angekündigte Handelsbeginn am Vortag am Nasdaq Global Select Market ist daher ein separater Schritt bei der Abwicklung der Transaktion.

Archivfoto: Nasdaq MarketSite, New York, 19. September 2021. Ajay Suresh / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Ganzes Foto erhalten, Komposition Libnanews. Dieses Bild stellt nicht die Einführung des Anthropischen dar.

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