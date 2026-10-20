Südlibanon steht vor einer neuen israelischen Doktrin: die Gefahr einer längeren Besatzung

Eine israelische strategische Studie erinnert an eine fortgeschrittene Verteidigungsdoktrin, die sich auf militärische Positionen über Grenzen hinweg konzentriert. Im Südlibanon könnte dieser Ansatz eine verlängerte Besatzung fördern, auch nach neuen Sicherheitsabkommen. Tamir Haymans Analysen stellen die Aussichten für den israelischen Rückzug und die Rückkehr der vertriebenen Bevölkerung in Frage.

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Israelische Studie hinterfragt das Prinzip des Rückzugs

Israel könnte versuchen, langfristige militärische Positionen im Südlibanon aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Verhandlungen mit Beirut zu neuen Sicherheitsvorkehrungen führen würden. Diese Perspektive wird besonders deutlich in einer Studie, die am 12. Oktober 2026 vom Israeli Institute for National Security Studies veröffentlicht wurde. Sein Autor, Reservegeneral Tamir Hayman, ehemaliger Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes zwischen 2018 und 2021, beschreibt eine tiefgreifende Transformation der israelischen Verteidigungsdoktrin seit dem 7. Oktober 2023. Die wichtigste Änderung ist die Betonung der Gebiete jenseits der Grenzen. In diesem Ansatz basiert Israels Sicherheit nicht mehr nur auf der Fähigkeit, einen Angriff abzuwehren. Es beinhaltet auch die Aufrechterhaltung von Vorwärtspositionen im gegnerischen Gebiet, um Bedrohungen abzuschrecken. Diese Logik, die auf den Libanon angewandt wurde, könnte einen vollständigen Rückzug viel schwieriger machen.

Die Studie stellt zehn Prinzipien vor, die die Entwicklung des israelischen Militärdenkens beschreiben sollen. Hayman sagt, dass dies seine eigene Interpretation sei, die bewusst dazu gedrängt wurde, die strategische Debatte anzuheizen. Es ist daher keine formale Doktrin, die von der israelischen Regierung übernommen wurde. Seine Analyse verdient jedoch besondere Aufmerksamkeit. Der ehemalige Chef des Geheimdienstes betreibt jetzt ein einflussreiches Institut in israelischen Sicherheitskreisen. Vor allem mehrere von ihm beschriebene Orientierungen entsprechen den im Südlibanon beobachteten militärischen Praktiken. Die Aufrechterhaltung von Positionen jenseits der Grenze, präventive Operationen und der Wunsch, die Rückkehr der Hisbollah in bestimmte Gebiete zu verhindern, sind Teil dieser Logik. Das Problem für Beirut ist spezifisch: Wenn Israel jetzt die militärische Präsenz auf libanesischem Territorium als Teil seiner eigenen Sicherheit betrachtet, reichen die von der libanesischen Armee angebotenen Garantien möglicherweise nicht mehr aus, um seinen Rückzug zu sichern.

Dauerhafter Krieg ersetzt Perioden der Ruhe

Die erste Änderung, die Tamir Hayman beschreibt, betrifft, wie man Krieg begreift. In der traditionellen israelischen Doktrin sollten militärische Operationen zeitlich begrenzt bleiben. Ziel war es, einen Sieg oder Vorteil zu erzielen, der dann zu einer Zeit der Ruhe zurückkehren würde. Diese Stabilität sollte die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes fördern. Der ehemalige Geheimdienstchef glaubt, dass dieses Konzept seit Oktober 2023 grundlegend verändert wurde. Seiner Analyse zufolge tendiert Israel jetzt dazu, militärische Konfrontation als dauerhafte Situation und nicht als Ausnahme zu betrachten. Dem Krieg würde nicht mehr unbedingt eine lange Periode der Stabilität folgen. Es würde zu einem permanenten Bedrohungsmanagement-Tool werden.

Dies hätte direkte Auswirkungen auf die Verhandlungen mit dem Libanon. Ein Waffenstillstand würde nicht mehr automatisch das Ende militärischer Operationen bedeuten. Es könnte einfach eine vorübergehende Verringerung ihrer Intensität markieren. Israel würde dann die Möglichkeit behalten, Bodenschläge oder Interventionen wieder aufzunehmen, wenn es eine Bedrohung für wieder hergestellt hält. Dieser Ansatz würde die Schwierigkeit erklären, militärische Vereinbarungen in dauerhafte Stabilität umzuwandeln. Die libanesischen Behörden fordern ein Ende der Angriffe und die Achtung ihrer Souveränität. Haymans Logik hingegen gibt der Freiheit militärischer Aktionen einen zentralen Platz. Die Uneinigkeit betrifft daher nicht nur die Bedingungen eines Waffenstillstands. Es geht um die Definition von Sicherheit nach dem Ende der Kämpfe.

Fortschrittliche Verteidigung verwandelt libanesisches Territorium in eine Militärzone

Das besorgniserregendste Prinzip für den Libanon ist die fortgeschrittene Verteidigung. Hayman glaubt, dass Israel, wo möglich, Verteidigungszonen jenseits seiner Grenzen errichten sollte. Ziel wäre es, Bedrohungen zu beseitigen und Konfrontationen auf das gegnerische Territorium zu verlagern. Dieser Ansatz basiert nicht nur auf der Grenzüberwachung. Es geht um eine militärische Präsenz in Gebieten außerhalb des israelischen Territoriums. Der ehemalige Geheimdienstoffizier stellt auch eine direkte Verbindung zwischen dieser fortgeschrittenen Verteidigung und offensiven Operationen her. Eine defensive Position könnte als Ausgangspunkt für neue militärische Interventionen dienen. Der sichere Bereich wäre daher nicht allein dazu gedacht, einen Angriff zu verhindern. Es würde Teil der israelischen Militärstrategie werden.

Dieser Ansatz verändert die Bedingungen für einen möglichen Rückzug aus dem Süden grundlegend. Im herkömmlichen Sinne könnten israelische Streitkräfte die besetzten Gebiete verlassen, nachdem sie Garantien für die Grenzsicherheit erhalten hatten. In der von Hayman beschriebenen Doktrin könnte ihre Anwesenheit über diese Grenze selbst als eine unverzichtbare Garantie angesehen werden. Der Austritt wäre nicht mehr nur eine Entscheidung im Zusammenhang mit der Einhaltung einer Vereinbarung. Es könnte als eine Verringerung der israelischen Verteidigungsfähigkeiten dargestellt werden. Genau dieser Widerspruch bedroht die Verhandlungen. Beirut fordert die Wiederherstellung seiner Autorität auf seinem gesamten Territorium. Israel könnte weiterhin bestimmte libanesische Positionen berücksichtigen, die für seine Sicherheit notwendig sind, ungeachtet der von den libanesischen Behörden eingegangenen Verpflichtungen.

Israelische Positionen im Süden geben dieser Doktrin eine konkrete Dimension

Die am 20. Oktober 2026 veröffentlichten Informationen zeigen, dass die Frage der Besatzung über die theoretische Debatte hinausgeht. Israelische Streitkräfte halten Positionen im Südlibanon und setzen ihre militärischen Operationen fort. Die libanesischen Behörden verurteilen die Zerstörung von Dörfern, Luftangriffe und wiederholte Überflüge des Territoriums. Sie fordern auch den Rückzug der Sektoren, die im Rahmen des unter amerikanischer Vermittlung ausgehandelten Abkommens besetzt sind. Nach den gemeldeten Informationen hatte Israel die seit dem Abschluss des Abkommens erwarteten Verpflichtungen nicht erfüllt. Auch die Diskussionen über experimentelle Bereiche führten nicht zu den von Beirut erwarteten Fortschritten. Die israelische Militärpräsenz bleibt eines der Haupthindernisse für den diplomatischen Prozess.

Die territoriale Situation könnte sich auch im Falle einer weiteren regionalen Konfrontation verschlechtern. Die am 20. Oktober veröffentlichten Informationen beziehen sich auf die Drohungen des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz bezüglich der Ausweitung der Operationen im Libanon. Die Hypothese einer israelischen Progression zum Awali-Fluss erscheint in Analysen über die Risiken eines neuen Krieges. Dies ist keine bereits laufende Operation oder ein zu bestätigender Plan. Es zeigt jedoch das Ausmaß der Bedrohungen auf libanesischem Territorium. Einige Analysen beziehen sich auch auf eine israelische Präsenz, die etwa 6 Prozent der Fläche des Südens ausmacht. Diese Zahl ist als gemeldete Schätzung zu betrachten, nicht als territoriale Maßnahme, die offiziell in den verfügbaren Dokumenten überprüft wurde.

Die zerstörten Dörfer erschweren die Rückkehr der Bewohner

Die Folgen der israelischen Präsenz sind nicht auf militärische Positionen beschränkt. Die Zerstörung und Vertreibung von Menschen beeinflusst auch die Lebensbedingungen in den betroffenen Regionen. Die Berichte vom 20. Oktober beschreiben beschädigte Dörfer, zerstörte Häuser und Bewohner, die daran gehindert wurden, zu normalen Bedingungen zurückzukehren. Die Fortsetzung der israelischen Operationen erschwert die Wiederaufbaubemühungen und die nachhaltige Rückkehr der Menschen. Diese Schwierigkeiten betreffen unmittelbar die libanesischen Behörden, die ihre Dienste wiederherstellen und ihre administrative Präsenz im Süden stärken wollen. Insbesondere forderte Präsident Joseph Aoun die Sicherheitskräfte auf, ihre Präsenz in nicht von Israel besetzten Dörfern auszuweiten. Diese Entscheidung soll die Bewohner beruhigen und ihnen den Zugang zu öffentlichen Verwaltungen erleichtern.

Eine längere Besetzung könnte diese Schwierigkeiten verschärfen. Je mehr Zerstörung anhält, desto größer ist die Notwendigkeit der Sanierung von Dörfern. Die Rückkehr der Bewohner hängt von mehreren Bedingungen ab: Sicherheit, Zugang zu Wohnraum, das Funktionieren der Infrastruktur und die Möglichkeit der Wiederaufnahme wirtschaftlicher Aktivitäten. Die Präsenz der libanesischen Streitkräfte reicht nicht unbedingt aus, um diese Bedingungen wiederherzustellen, wenn die militärischen Operationen in der Nähe fortgesetzt werden. Haymans fortgeschrittene Verteidigungsdoktrin fügt dieser Situation eine strategische Dimension hinzu. Wenn Israel versuchte, Gebiete jenseits seiner Grenze zu behalten, könnte die Vertreibung der Bevölkerung weitergehen. Die Dokumente stellen jedoch nicht fest, dass die beobachtete Zerstörung Teil eines offiziellen Plans ist, um die Rückkehr der Bewohner dauerhaft zu verhindern. Sie zeigen jedoch, dass ihre materiellen Folgen die Wiederherstellung des zivilen Lebens erschweren.

Tampa-Verhandlungen gegen zwei gegensätzliche Sicherheitskonzepte

Das für den 20. Oktober 2026 in Tampa geplante Militärtreffen findet in diesem Zusammenhang statt. Die libanesischen Behörden wollen ein Ende der israelischen Angriffe, den Rückzug der besetzten Gebiete und die Umsetzung der im Rahmenabkommen enthaltenen Verpflichtungen. Die Frage der libanesischen Gefangenen ist auch eines der Themen, die Beirut voranbringen will. Israel stellt die Entwaffnung der Hisbollah in den Mittelpunkt der Diskussionen. Washington versucht, den Prozess aufrechtzuerhalten und möchte die Kommunikationsmechanismen zwischen den beiden Armeen stärken. Diese Leitlinien zeigen unterschiedliche Prioritäten auf. Libanon fordert sofortige territoriale und sicherheitspolitische Maßnahmen. Israel fordert Schutzmaßnahmen bezüglich der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah. Die Vereinigten Staaten versuchen, Vorkehrungen zu treffen, um die Gespräche trotz dieser Unterschiede fortzusetzen.

Die von Hayman beschriebene Doktrin könnte diese Verhandlung weiter komplizieren. Selbst wenn die libanesische Armee neue Verpflichtungen in Bezug auf die territoriale Kontrolle erhalten würde, könnte Israel weiterhin die Aufrechterhaltung bestimmter fortgeschrittener Positionen verteidigen. Die Meinungsverschiedenheit würde sich dann auf den Wert der angebotenen Garantien beziehen. Für Beirut sollten der Einsatz seiner Truppen und die Umsetzung internationaler Verpflichtungen den Rückzug Israels ermöglichen. In der fortgeschrittenen Verteidigungslogik kann die militärische Präsenz jenseits der Grenze notwendig bleiben, auch wenn neue Vereinbarungen getroffen wurden. Dieser Widerspruch würde erklären, warum einige offizielle libanesische Quellen wenig Optimismus über das Treffen in Tampa äußern. Sie glauben, dass Diskussionen einen diplomatischen Prozess aufrechterhalten könnten, ohne sofortige Veränderungen vor Ort herbeizuführen.

Hisbollah-Abrüstung würde das Problem der Besatzung nicht automatisch lösen

Israelische Forderungen an die Hisbollah sind von zentraler Bedeutung für die Verhandlungen. Israel möchte die Bewegung daran hindern, militärische Fähigkeiten wieder aufzubauen, die sein Territorium bedrohen könnten. Gleichzeitig versuchen die libanesischen Behörden, die staatliche Kontrolle über Waffen zu stärken und die militärische Präsenz im Süden auszubauen. Die fortgeschrittene Verteidigungsdoktrin führt jedoch eine zusätzliche Schwierigkeit ein. Wenn Israel der Ansicht ist, dass seine Sicherheit die Aufrechterhaltung militärischer Positionen jenseits seiner Grenze erfordert, könnte die Frage der Besatzung auch nach der Sicherung von Garantien für die Hisbollah bestehen bleiben. Der Rückzug würde dann von einer breiteren israelischen Einschätzung der regionalen Risiken abhängen.

Dies ist eine der wichtigsten Lehren der am 12. Oktober veröffentlichten Studie. Es zeigt nicht, dass die israelische Regierung offiziell beschlossen hat, den Südlibanon nachhaltig zu besetzen. Es zeigt jedoch, dass ein Teil des strategischen Denkens Israels Sicherheit durch die Aufrechterhaltung fortgeschrittener Militärzonen vorsieht. In diesem Zusammenhang würde die Entwaffnung der Hisbollah nicht unbedingt als ausreichende Bedingung für den Verzicht auf diese Positionen angesehen werden. Der Unterschied ist für libanesische Unterhändler von grundlegender Bedeutung. Es bedeutet, dass Diskussionen über Waffen die territoriale Frage nicht automatisch lösen können. Die libanesischen Behörden sollten dann unabhängig von den Sicherheitsvorkehrungen ausdrückliche Verpflichtungen bezüglich des Rückzugs einholen.

Längere Besatzung könnte israelische politische Veränderungen überleben

Die israelischen Parlamentswahlen vom 27. Oktober 2026 fügen dem Dossier eine politische Dimension hinzu. Benjamin Netanyahu versucht, die Macht zu behalten, während mehrere Umfragen eine Entwicklung seiner Gegner zeigen. Donald Trumps öffentliche Unterstützung für den israelischen Ministerpräsidenten reichte laut den am 19. Oktober veröffentlichten Untersuchungen nicht aus, um die Machtverhältnisse radikal zu verändern. Militärische Fragen nehmen einen wichtigen Platz in dieser Kampagne ein. Spannungen mit dem Iran und der Hisbollah schüren Sicherheitsdebatten. Entscheidungen über den Südlibanon hängen jedoch nicht unbedingt von der politischen Zukunft von Netanjahu allein ab.

Tamir Haymans Studie illustriert diese breitere Dimension. Es beschreibt eine Entwicklung des israelischen strategischen Denkens, die über die Entscheidungen einer bestimmten Regierung hinausgeht. Wenn die fortgeschrittene Verteidigung in militärischen Institutionen aufrechterhalten würde, würde ein Koalitionswechsel nicht automatisch den Rückzug aus den besetzten Gebieten garantieren. Politische Entscheidungsträger könnten unterschiedliche Verhandlungsansätze verfolgen und gleichzeitig einen ähnlichen Ansatz für Sicherheitsbedürfnisse beibehalten. Diese Annahme erlaubt nicht die Entscheidungen einer zukünftigen israelischen Regierung. Er betont jedoch, dass die Lösung der territorialen Frage mehr als einen Wechsel der parlamentarischen Mehrheit erfordern könnte.

Die Zukunft des Südlibanon wird von den vor Ort erreichten Verpflichtungen abhängen

Die libanesischen Behörden bevorzugen weiterhin diplomatische Kanäle. Joseph Aoun ist der Ansicht, dass eine Verhandlungslösung einem neuen Krieg vorzuziehen ist, dessen Folgen für die Menschen im Süden besonders schwerwiegend wären. Die Regierung von Nawaf Salam bemüht sich auch, die internationale Unterstützung für libanesische Institutionen zu verstärken und sich auf die Zukunft der internationalen Präsenz nach der UNIFIL vorzubereiten. Diese Schritte zielen darauf ab, die Autorität des Staates zu festigen und die Rückkehr der Bewohner in von militärischen Operationen betroffene Gebiete zu ermöglichen.

Die Verhandlungen müssen jedoch eine spezifische Frage beantworten: Stimmt Israel zu, seine Streitkräfte aus den libanesischen Gebieten abzuziehen, wenn neue Sicherheitsgarantien eingeführt werden? Die von Tamir Hayman beschriebene fortgeschrittene Verteidigungsdoktrin zeigt, warum dieses Problem schwieriger zu lösen sein könnte. Sie stellt die militärische Präsenz über Grenzen hinweg als ein Instrument der Sicherheit dar, nicht nur als eine vorübergehende Folge des Kampfes. Für den Libanon besteht die Herausforderung daher darin, überprüfbare territoriale Verpflichtungen zu erreichen. Ohne einen effektiven Rückzug könnten militärische Vereinbarungen einige Spannungen abbauen, ohne die Besatzung zu beenden.

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