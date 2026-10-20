Die libanesische Regierung erhöht die Ausgaben für den Haushalt 2027 um fast 14.000 Milliarden Pfund und schafft gleichzeitig mehrere Steuerreformen ab. Die Sozialversicherung wird erheblich reduziert, während Offshore-Unternehmen, religiöses Fernsehen und einige Flughäfen von vorteilhaften Bestimmungen im geänderten Entwurf profitieren.

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Regierung erhöht Ausgaben und reduziert Ausgaben von mehreren Abteilungen

Der Ministerrat hat den von Finanzminister Yassine Jaber vorgelegten Haushaltsentwurf 2027 wesentlich geändert. Der Vergleich zwischen dem Originaltext und der geänderten Version auf der 1. Oktober-Sitzung zeigt mehrere wichtige Änderungen. Die Ausgaben steigen um fast 13.923 Milliarden Pfund, während steuerliche Maßnahmen zur Ausweitung der Staatseinnahmen verschwinden. Parallel dazu führt die Regierung neue Ausnahmen ein, insbesondere für religiöse Fernsehgeräte, den Flughafen Qlayaat und bestimmte Operationen im Zusammenhang mit dem Flughafen Beirut.

Die Gesamtausgaben stiegen von 614 945 Mrd. LL auf 628 868 Mrd. LL, was einem Anstieg von 2,26 % entspricht. Diese Erhöhung kommt jedoch den Abteilungen nicht einheitlich zugute. Die meisten zusätzlichen Mittel sind in Haushaltsreserven konzentriert. Sie steigen um 26.500 Milliarden Pfund auf etwa 49.800 Milliarden Pfund. Die dramatischste Veränderung ist die Allokationsreserve, die von 5.500 Milliarden auf 37.500 Milliarden Pfund oder 32.000 Milliarden Pfund steigt.

Gleichzeitig sehen mehrere Departements, wie ihre Mittel zurückgehen. Die Ermäßigungen umfassen öffentliche Arbeiten und Verkehr, Soziales, Telekommunikation, Kultur und Arbeit. Der Haushalt des Landes steigt von rund 17.500 Milliarden Pfund auf 10.200 Milliarden Pfund. Der Rückgang beträgt somit 7.300 Milliarden oder fast 42 Prozent des ursprünglichen Finanzvolumens.

Diese Schiedsverfahren verändern die Verteilung der öffentlichen Ausgaben erheblich. Die Regierung erhöht die zentralen Reserven und reduziert gleichzeitig die Mittel, die direkt mehreren Verwaltungen zugewiesen werden. In den überprüften Haushaltsdokumenten sind die Bedingungen, unter denen die zusätzlichen Reserven verwendet werden, nicht vollständig festgelegt.

Die Finanzierung der Sozialversicherung wird stark reduziert

Der Nationale Sozialversicherungsfonds ist eine der von den Änderungsanträgen betroffenen Agenturen. Der Beitrag des Staates zu seinen Ausgaben steigt von etwa 16 500 Milliarden auf 9 200 Milliarden Pfund. Diese Reduzierung von 7.300 Milliarden US-Dollar entspricht fast 44 Prozent des ursprünglich geplanten Betrags.

Ein zweiter Rückgang betrifft die Rückzahlung der aufgelaufenen Schulden des Staates an den Fonds. Die geplante jährliche Zahlung, die ursprünglich auf 3.600 Milliarden Pfund festgesetzt wurde, wird auf 312,1 Milliarden Pfund reduziert. Die Reduktion erreichte damit fast 91%. Der Berichtigungshaushalt sieht daher eine wesentlich geringere Erstattung vor als in der ersten Fassung.

Die Finanzierung des Kranken- und Mutterschaftssektors wird ebenfalls geändert. Ein Teil des öffentlichen Beitrags wird von den Mitteln für die soziale Sicherheit abgezogen. Der entsprechende Betrag wird jedoch wieder in den Haushalt des Gesundheitsministeriums aufgenommen, um den Kauf von Medikamenten für die Versicherten zu finanzieren. Es handelt sich also um eine Mittelübertragung zwischen zwei Haushaltszielen.

Auf der anderen Seite wird das primäre Gesundheitsprogramm um rund 900 Milliarden Pfund reduziert. Dieser Rückgang bezieht sich auf ein separates System für den Zugang zur Grundversorgung.

Die Veränderungen der sozialen Sicherheit verdienen besondere Aufmerksamkeit. Sie kombinieren eine Reduzierung der direkten Beiträge, eine Übertragung von Mitteln an das Gesundheitsministerium und einen starken Rückgang der Rückzahlung der öffentlichen Schulden. Diese Entscheidungen haben nicht notwendigerweise die gleichen buchhalterischen oder operativen Konsequenzen.

Offshore-Unternehmen behalten ihren Vorteil gegenüber Erbrechten

Eine der wichtigsten entfernten Reformen betrifft die Besteuerung von Offshore-Unternehmen. In seiner ursprünglichen Fassung führte das Finanzministerium Abschnitt 24 ein, um die steuerliche Behandlung der Aktien dieser Unternehmen zu ändern.

Bisher wurden für die Übertragung des Eigentums an Aktien von Offshore-Gesellschaften, auch durch Nachfolge, Ausnahmen in Bezug auf Übertragungs- und Erbrechte und bestimmte damit verbundene Lizenzgebühren gewährt. Die Abteilung schlug vor, diese Aktien der für andere Kapitalgesellschaften geltenden Steuerregelung zu unterwerfen. Sie reagierte auch auf die Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds.

Der Ministerrat hat Artikel 24 vollständig gestrichen. Bestehende Ausnahmen werden daher in der geänderten Fassung beibehalten.

Die Artikel 22 und 23 wurden jedoch beibehalten. Insbesondere ermöglichen sie es den betroffenen Unternehmen, ihr Kapital in Dollar oder Euro festzulegen und eine jährliche Pauschalsteuer von 200 Millionen Pfund vorzusehen.

Das Ergebnis ist eindeutig: Die Bestimmungen zur Erleichterung der Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen werden beibehalten, während die Maßnahme zur Angleichung ihrer Besteuerung an die anderer Unternehmen aufgegeben wird.

Freier Wohnraum: Ein dritter Versuch einer aufgegebenen Reform

Die Regierung hat auch Artikel 37 über die steuerliche Behandlung von unbesetzten Wohnwohnungen abgeschafft.

Das Finanzministerium schlug vor, die für diese Immobilien geltende Steuerregelung zeitlich zu begrenzen. Die geplante Laufzeit betrug drei Jahre für Gebäude, die von Entwicklern gebaut wurden, und ein Jahr für andere Gebäude.

Ziel war es, den Verkauf und die Vermietung von Wohnungen zu fördern, um das verfügbare Wohnungsangebot zu erhöhen. Insbesondere zielte der Mechanismus darauf ab, einige Eigentümer daran zu hindern, unbewohnte Wohnungen nachhaltig zu erhalten und gleichzeitig von einer steuerlichen Vorzugsbehandlung zu profitieren.

Die Streichung von Artikel 37 beendete diesen Versuch unter dem aktuellen Entwurf. Zwei ähnliche Initiativen wurden bereits bei der Vorbereitung der Haushalte 2017 und 2022 vorgestellt, waren aber nicht erfolgreich.

Die Akte zeigt daher, dass es nach wie vor schwierig ist, die Besteuerung leerstehender Wohnungen zu ändern. Der Text von 2027 bot eine neue Gelegenheit, eine zeitliche Begrenzung einzuführen. Es verschwindet aus der geänderten Version.

Überschüsse in den Häfen von Tripolis, Saida und Tyrus entgehen der obligatorischen Übertragung an das Finanzministerium

Artikel 62, der vom Ministerrat gestrichen wurde, betraf die Hafeneinnahmen. Das Finanzministerium schlug vor, Abschnitt 37 des Finanzgesetzes 2020 zu ändern, um auf die Häfen von Tripolis, Saida und Tyre die Verpflichtung zur Übertragung von Finanzüberschüssen an das Finanzministerium auszudehnen.

Der Mechanismus sah den ersten Abzug von Gehältern, Gehältern und Betriebskosten vor. Der Saldo wurde dann auf das Konto des Consolidated Revenue Fund übertragen und unterliegt den Verfahren der öffentlichen Finanzkontrolle.

In der Begründung stellte das Ministerium fest, dass diese Häfen erhebliche Überschüsse aufwiesen. Er stellte unter anderem fest, dass ihr Einkommen seit 2022 in Dollar erhalten wurde. Überschüsse wurden daher als öffentliche Mittel betrachtet, die in den Haushaltsplan aufgenommen werden sollten.

Die Streichung von Artikel 62 schließt die Ausweitung dieses Mechanismus auf die drei betroffenen Häfen aus. Der ursprüngliche Text hätte jedoch auch die Häufigkeit der Transfers zum Hafen von Beirut erleichtert.

Die Überschüsse der Häfen von Tripolis, Saida und Tyrus unterliegen daher nicht dieser neuen Verpflichtung im geänderten Haushaltsplan. Die genaue Höhe der betreffenden Mittel wird in den konsultierten Posten nicht beziffert.

Religiöse Fernseher: eine Befreiung von der Mehrwertsteuer und eine Möglichkeit der rückwirkenden Erstattung

Der Ministerrat hat zwei Bestimmungen zugunsten von Fernseheinrichtungen eingeführt, die offiziell anerkannten Religionsgemeinschaften angehören.

Artikel 44 sieht eine Mehrwertsteuerbefreiung für ihre nichtkommerziellen Aktivitäten in religiösen Medien vor. Voraussetzung für diese Ausnahme ist das Fehlen kommerzieller Werbung.

Artikel 49 fügt eine gesonderte Maßnahme hinzu. Sie genehmigt ausnahmsweise und nur einmalig die Einreichung eines Antrags auf Erstattung aller seit dem 1. Januar 2023 gezahlten Mehrwertsteuer.

Diese zweite Bestimmung ist besonders wichtig. Es geht nicht nur um künftige Steuerpflichten. Es eröffnet auch die Möglichkeit, bereits gezahlte Beträge zurückzufordern.

Die Dokumente geben nicht den Gesamtbetrag der möglichen Erstattungen an. Daher erlauben sie keine Schätzung ihrer Kosten für das Finanzministerium. Andererseits schaffen beide Abschnitte einen identifizierbaren Steuervorteil für eine bestimmte Kategorie von Niederlassungen.

Qlayaat: Vier Jahre Steuervorteile für Fluggesellschaften

Der geänderte Entwurf führt auch Artikel 63 über den Flughafenpräsidenten René Moawad von Qlayaat in Akkar ein.

Diese Bestimmung sieht Vorteile für Fluggesellschaften vor, die neue Linienflüge von oder nach diesem Flughafen eröffnen werden. Die Maßnahmen werden ab Beginn des regulären kommerziellen Betriebs umgesetzt.

Die Regelung sieht eine hundertprozentige Befreiung von den Gebühren für Parken, Landung, Beleuchtung, Nutzung von Navigationseinrichtungen und -diensten in den ersten zwei Jahren vor. Die Ausnahme wird dann im dritten und vierten Jahr auf 50 % reduziert.

Der Text sieht auch Zollbefreiungen für Ausrüstungen und Systeme vor, die für die Sicherheit und den Betrieb des Flughafens bestimmt sind. Die Fluggaststeuer mit Qlayaat würde unter den in der Bestimmung festgelegten Bedingungen um 50% gesenkt.

Mit diesen Maßnahmen sollen die Betriebskosten für Unternehmen gesenkt werden, die voraussichtlich den neuen Flughafen bedienen werden. Sie stellen jedoch Einnahmen dar, die der Staat vorübergehend aufgeben würde, um die Geschäftstätigkeit zu fördern.

Flughafen Beirut: finanzielle Entschädigung für Middle East Airlines Group

Artikel 77 führt einen Finanzierungsmechanismus für zwei getrennte Unternehmen ein: Middle East Airlines, eine nationale Fluggesellschaft, und Middle East Airports Services, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Flughafen Beirut anbietet.

Die Bestimmung ermöglicht einen Ausgleich zwischen den Beträgen, die der Staat Middle East Airports Services für die Instandhaltung, die Sanierung und den Betrieb des Flughafens schuldet, und den Beträgen, die Middle East Airlines dem Staat für Entgelte und Entgelte für die Nutzung von Flughafeneinrichtungen schuldet.

Der Mechanismus ermöglicht somit die Abstimmung zweier Forderungskategorien. Auf der einen Seite sind die finanziellen Verpflichtungen des Staates gegenüber dem Flughafendienstleister enthalten. Auf der anderen Seite erscheinen die Fluggesellschaften Gebühren.

Diese Entschädigung stellt nicht notwendigerweise einen Schuldenerlass dar. Sie ermöglicht die Erfüllung gegenseitiger Verpflichtungen nach den im Text festgelegten Verfahren.

Der finanzielle Einsatz wird von den auf beiden Seiten tatsächlich anerkannten Beträgen abhängen. Diese sind in den verfügbaren Informationen nicht spezifiziert. Artikel 77 führt jedoch eine Sonderbestimmung über die finanziellen Beziehungen zwischen dem Staat und den beiden Unternehmen ein.

Maritime Immobilien: zusätzliche vier Monate, um bestimmte Berufe zu regularisieren

Der Ministerrat hat vier Artikel hinzugefügt, die von 67 bis 70 nummeriert sind und die die Besetzung des öffentlichen maritimen Bereichs betreffen.

Diese Bestimmungen sehen eine neue außergewöhnliche Regularisierungsfrist vor. Personen, die vor dem 1. Januar 1994 Land im öffentlichen Seeverkehr besetzen, ohne einen Antrag auf Regularisierung gestellt zu haben, hätten zusätzliche vier Monate Zeit, um ihren Fall einzureichen.

Gleichzeitig sieht der Text härtere Sanktionen für neuere irreguläre Berufe vor. Die zusätzlichen Geldbußen können bis zum Fünffachen der jährlichen Belegungsgebühr betragen.

Täter können auch verpflichtet werden, unregelmäßige einrichtungen auf eigene kosten zu entfernen.

Das Schema kombiniert daher zwei Orientierungen. Es bietet einigen ehemaligen Bewohnern zusätzliche Zeit und verschärft die Sanktionen gegen neuere Straftaten.

Importe: eine ermäßigte Abgabe, die jedoch an private Anbieter weitergegeben wird

Ein weiterer Änderungsantrag betrifft die Bescheinigung von Ursprungszeugnissen und Handelsrechnungen.

Im ursprünglichen Entwurf des Finanzministeriums sah Artikel 56 die Zertifizierung durch libanesische Konsulate mit einer Gebühr von vier pro Tausend des Wertes der Waren vor.

Die Regierung hat diese Bestimmung durch Artikel 55 ersetzt. Die Zertifizierung könnte nun von Vertragsorganen mit dem Höheren Zollrat gegen eine Vergütung durchgeführt werden, die einen Promille des Warenwertes nicht übersteigt.

Die Änderung senkt somit den Höchstsatz der Abgabe, ändert aber auch den Begünstigten. Anstatt von Konsulaten zugunsten der öffentlichen Finanzen eingezogen zu werden, würde eine Vergütung an private Anbieter gezahlt.

Die Einführer konnten diese Kosten in ihre Verkaufspreise einbeziehen. Die Maßnahme hätte daher unterschiedliche Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen, die Zertifizierungsunternehmen und die Verbraucher.

Privatflugzeuge und Yachten: neue Gebühren

Der geänderte Haushaltsplan sieht auch neue Abgaben auf bestimmte Luxusaktivitäten vor.

Privatflugzeuge würden einer jährlichen Gebühr von zwischen $ 5.000 und $ 40.000 unterliegen, abhängig von ihrem Gewicht. Eine Steuer von 1.000 US-Dollar würde auch auf bestimmte internationale Strecken erhoben, die von Privatflugzeugen gemäß den in Artikel 72 festgelegten Bedingungen durchgeführt werden.

Artikel 71 führt jährliche Gebühren für Luxusyachten und Sportboote ein, die im Libanon registriert sind. Der Betrag variiert je nach Länge der Boote.

Diese neuen Einnahmen kommen zusätzlich zu Änderungen bei Arbeitserlaubnissen, Verwaltungsbescheinigungen, bestimmten Versicherungstätigkeiten und Geldbußen im Zusammenhang mit tabakfreien Straftaten hinzu.

Die Regierung hat daher beschlossen, mehrere gezielte Abgaben zu erhöhen, während sie bestimmte Befreiungen beibehält und Maßnahmen zur Erweiterung der Steuerbemessungsgrundlage aufgibt.

Die Änderungen des Budgets 2027 bieten somit einen klaren Rahmen für ein Schiedsverfahren. Offshore-Unternehmen behalten ihren Vorteil gegenüber Erbrechten. Freier Wohnungsbau fällt nicht unter die vorgeschlagene Reform. Die Häfen von Tripolis, Saida und Reifen sind nicht in den neuen Überschusstransfermechanismus integriert. Gleichzeitig erhalten religiöse Fernsehsender Steuervorteile, Qlayaat erhält Anreize und es wird ein Entschädigungsmechanismus für Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Flughafen Beirut geschaffen. Die Finanzierung mehrerer Ministerien und der Sozialversicherung geht zurück, während die Haushaltsreserven stark ansteigen.

Diese Bestimmungen sind in dem geänderten Entwurf vom 20. Oktober 2026 enthalten. Sie sollten nicht mit einem endgültigen Finanzgesetz verwechselt werden.

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