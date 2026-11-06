Südlibanon: Sprengung in Qantara, Schießerei in Khiam

Die offizielle libanesische Agentur berichtete am Freitagmorgen, dem 6. November, von einer israelischen Armee, die in Qantara sprengte, sowie von Maschinengewehrfeuer in Khiam. Beide Versendungen spezifizieren die Ziele nicht und liefern keine menschlichen oder materiellen Ergebnisse. Diese Informationen bleiben der NNA ohne unabhängige Bestätigung zugeschrieben. Das Fehlen einer veröffentlichten Bewertung lässt nicht den Schluss zu, dass es in den beiden Orten im Südlibanon keine Opfer oder Schäden gibt.

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Die Libanesische Nationale Informationsagentur (NNA) berichtete am Freitagmorgen, dem 6. November, von einer israelischen Armee, die in Qantara eine Bombardierung durchführte. Es berichtet auch von Maschinengewehrfeuer in Khiam, Südlibanon.

Dynamiting berichtet in Qantara

Der Qantara-Versand zeigt an, dass die israelischen Streitkräfte eine Sprengoperation in der Region durchgeführt haben. Das betreffende Gebäude, die betreffende Anlage oder der betreffende Standort werden nicht angegeben. Es gibt keine Aufzeichnungen über Menschen oder Schäden.

Schüsse in Khiam

In einem weiteren Brief, der am Freitagmorgen veröffentlicht wurde, beschreibt die NNA ein groß angelegtes Abfeuern von Maschinengewehren durch israelische Streitkräfte in Khiam. Es gibt weder das Ziel noch die Dauer an.

Diese Informationen basieren auf den beiden Depeschen der offiziellen Agentur. Sie wurden nicht unabhängig bestätigt. Das Fehlen einer Bilanz in diesen ersten Schriftsätzen lässt nicht den Schluss zu, dass es keine Opfer oder Schäden gibt.

Khiam aus Marjayoun, Fotoarchiv gesehen. Foto: François el Bacha für Libnanews.com. Dieses Bild stellt nicht die Dreharbeiten vom 6. November 2026 dar.

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