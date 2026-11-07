Paraguay beginnt, die Kunden der Ueno Bank unter Obergrenzen und Bedingungen zu entschädigen. Im Libanon, sieben Jahre nach dem Einfrieren der Einlagen, warten die Sparer immer noch auf ein umfassendes Ergebnis. Dieser Leitartikel konfrontiert die Geschwindigkeit der ersten paraguayischen Zahlungen mit der rationierten libanesischen Rückzahlung, ohne zwei Bankenkrisen unterschiedlicher Art zu verwechseln. Santiago Peña wurde nach einem nicht akzeptierten Rücktritt entlassen. Seine früheren Verbindungen zur Ueno Holding beweisen keine kriminelle Schuld. Die für Dezember angekündigten neuen libanesischen Limits machen nicht alle früheren Einlagen frei verfügbar.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Schlechte Nachrichten für wartende Theoretiker: Die ersten Rückzahlungen in Paraguay begannen. Seit Donnerstag, dem 5. November, erhalten die Kunden der Ueno Bank Geld. José Maciel, Leiter des Einlagensicherungsfonds, bestätigte den Beginn der Zahlungen. Im Libanon setzen die seit 2019 blockierten Einlagen ihren brillanten Aufenthalt unter Hausarrest fort: Sie existieren in den Aufzeichnungen, aber ihr Besitzer kämpft immer noch darum, sie zu entsorgen.

Die Show hat etwas Unentschlossenes. Eine Bank bröckelt, die Behörden intervenieren, ein aktiver Garantiemechanismus. Alles in derselben Woche. Libanesische Beamte sollten gewarnt werden: irgendwo nehmen die Kollegen das Wort « Notfall » am Fuße des Briefes. Dies könnte einen unglücklichen Präzedenzfall schaffen.

Erste Rückzahlungen in Paraguay: der Skandal des Betons

Lassen Sie uns dennoch die Zahlen beibehalten, auch in einem Editorial. Die Zentralbank von Paraguay leitete die Ueno-Resolution am 2. November ein. Sie kündigte einen ersten Vorschuss von bis zu 10 Millionen Guaranis an. Die erste Gruppe umfasst Einleger ohne Schulden gegenüber dem Institut, die ein Konto bei einer anderen Bank haben und deren Einlagen diesen Betrag nicht überschreiten.

Der Garantiefonds deckt bis zu 228,3 Millionen Guaranis pro Person und Einrichtung ab, d. h. 75 Mindestlöhne. Diese Obergrenze multipliziert sich nicht mit den Konten. Vorschüsse bedeuten daher keine sofortige allgemeine Rückerstattung oder garantierte Rückzahlung aller höheren Beträge. Die paraguayischen Sparer haben immer noch Grund zur Sorge.

Aber ein Detail verdient unsere provinzielle Bewunderung: Das System führt bereits zu Zahlungen. Nicht nur das Versprechen eines Zeitplans, dem eine Konsultation über die Art und Weise der Organisation der nächsten Sitzung vorausgeht. Geld wechselt tatsächlich Konten. In unserer Region könnte diese rudimentäre Operation fast ein internationales Symposium rechtfertigen.

Ein Präsident hinterlässt die Macht, wirklich

Politische Chronologie verdient auch besser als eine Abkürzung. Santiago Peña kündigte am 5. November seinen Rücktritt an. Der Kongress akzeptierte es nicht; Der Senat entließ ihn am nächsten Tag. Pedro Alliana folgte ihm. Die ersten Rückzahlungen hatten vor dem Umzug begonnen. Sie sind also kein persönliches Wunder des neuen Präsidenten.

Peña hielt Anteile an der Ueno Holding, einer mit der Bankengruppe verbundenen Struktur, und erklärte, dass er im März 2025 von ihr getrennt wurde. Eine Mitteilung des Unternehmens dokumentiert eine Entscheidung zur Rückzahlung und Kündigung der betreffenden Wertpapiere. Es als aktuellen Aktionär der Bank ohne Note darzustellen, wäre ungenau. Was die strafrechtlichen Verantwortlichkeiten angeht, so sind sie eine Frage der Gerechtigkeit, nicht unserer Stimmung.

Diese institutionelle Kuriosität bleibt: Eine Bankenkrise kann den Staatschef seinen Stuhl kosten. Für einen libanesischen Einleger sieht die Szene aus wie eine ausländische Fiktion, die schlecht übersetzt ist. Zu Hause scheint der Stuhl oft besser garantiert als die Einzahlung. Vielleicht sollten wir im Namen des Vorsitzenden ein Konto eröffnen.

Im Libanon ist der Rückzug zu einer akademischen Spezialität geworden

Lassen Sie uns auch den Libanon präzisieren: Zu sagen, dass seit 2019 niemand etwas erhalten hat, wäre falsch. Rundschreiben 158 und 166 erlauben teilweise Rückerstattungen, vorbehaltlich der Bedingungen. Die Bank of Lebanon kündigte monatliche Obergrenzen von 1.200 $ und 600 $ für den 1. Dezember an. Ihre Erhöhung betrifft den Anteil, der per Karte und nicht per Banknoten nutzbar ist.

Bei der ersten Vereinbarung sind 800 $ in der Barzahlung und anderen verfügbaren Raten und 400 in der Kartenrate. In der zweiten ist die Verteilung $ 400 und $ 200. Beide Umschläge addieren sich nicht frei. Es dauert fast ein gewisses Maß, um zu verstehen, wie man einen Bruchteil des eigenen Geldes ausgibt.

Diese Zahlungen zählen für Familien. Sie zu minimieren wäre verächtlich. Sie als Rückkehr zu einer normalen Bank darzustellen, wäre genauso beleidigend. Eine bei Bedarf verfügbare Ersparnis unterscheidet sich von einer monatlichen Ration unter bestimmten Bedingungen. Der Antragsteller wollte seinen Ruhestand vorbereiten; Ihm wurde eine kontinuierliche Ausbildung in der Bankenregulierung angeboten.

Zwei verschiedene Krisen, sieben reale Jahre

Der Bankrott einer paraguayischen Institution wird nicht mit dem libanesischen Systemzusammenbruch verwechselt, der Banken, Zentralbanken und öffentliche Finanzen vereint. Ressourcen, Verluste und Währungen unterscheiden sich. Das Kopieren einer Garantieobergrenze würde keine Löcher füllen. Dieser Unterschied erklärt die Schwierigkeit; Sieben Jahre des Wartens werden nicht zu einer administrativen Leistung.

Der reale Vergleich bezieht sich auf die dem Antragsteller eingeräumte Priorität. Schutz kleiner Volkswirtschaften, Festlegung von Verantwortlichkeiten, Verteilung von Verlusten und Rechenschaftspflicht: das ist das Programm. Es ist weniger spektakulär als eine Konferenz, hat aber einen erheblichen kommerziellen Vorteil: Der Kunde kann seinen Einkauf irgendwann danach bezahlen. Es gibt keinen Unterschied im Bankensystem, der es ausschließt zu sagen, wer zahlen wird, welche Regeln und wann. Dieser Zeitplan fehlt den libanesischen Bewerbern noch.

In Paraguay besteht nach wie vor die Notwendigkeit, die Fortsetzung der Rückzahlungen und den Verbleib der nicht abgedeckten Beträge zu überprüfen. Im Libanon bleibt das nächste konkrete Ereignis die Anhebung der Obergrenzen im Dezember. Noch einen Monat warten, um zu erfahren, wie viel Geld wir verwenden dürfen. Vielen Dank fürs Warten: Ihre Ersparnisse sind uns wichtig.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews