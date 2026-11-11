STILL LIFE : Ausstellungen von Ieva Saudargaitė Douaihi in Beirut

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Übertragen von MIRROS Communications.

STILL LIFE, eine Ausstellung von Ieva Saudargaitė Douaihi, wird am Dienstag, den 24. November 2026 im ISD Studio in Beirut eröffnet. Die Eröffnung erfolgt von 16 bis 20 Uhr. Die Ausstellung wird bis zum 9. Januar 2027 fortgesetzt.

Woran erinnern sich gewöhnliche Dinge? Was verraten sie von den Leben, die sich um sie herum entfalten? Durch die Kombination von Fotografie, Skulptur, Installation und Klang erforscht STILL LIFE, wie alltägliche Objekte und Materialien den Druck, die Umwälzungen und Veränderungen des Lebens in Beirut absorbieren.

Die Objekte, Zeugen des Lebens in Beirut

Die Ausstellung vereint eine neue Reihe von Arbeiten, die als Reaktion auf die Lebens- und Kreativbedingungen in der libanesischen Hauptstadt entwickelt wurden. Durch Objekte, Fotografie, Skulptur und Installation arbeitet der Künstler aus Materialien und Dingen, die ihm täglich begegnen. Es verwandelt sie, um die Spannungen, Geschichten und Beziehungen zu offenbaren, die sie haben.

Zwischen häuslichen Räumen und städtischen Umgebungen interessiert sich STILL LIFE dafür, wie breitere soziale und politische Realitäten in das gewöhnliche Leben passen. Die Objekte werden so zu Zeugen der Umstände, unter denen sie hergestellt, verwendet und bewohnt werden.

Die Ausstellung, die im eigenen Atelier des Künstlers präsentiert wird, hinterfragt auch die Bedingungen der künstlerischen Produktion im Libanon. Laut dem Präsentationstext führt der Mangel an institutioneller Unterstützung zunehmend dazu, dass Künstler ihre eigenen Räume und Präsentationsmittel schaffen.

Über den Künstler

Ieva Saudargaitė Douaihi ist eine transdisziplinäre Künstlerin, deren Praxis Fotografie, Bewegtbild, Skulptur, Klang und Installation kombiniert. Gebildet in der Architektur, erforscht sie Instabilität als materielle, zeitliche und räumliche Bedingung und untersucht die sich bewegenden Beziehungen zwischen der Orgel und dem Gebauten, Vertrauten und Fremden.

Sie ist zwischen Litauen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Libanon aufgewachsen und wird seit 2007 in Beirut gegründet. Sie ist die Gründerin von Takeover, einem Projektraum, der von einem Künstler in Beirut getragen wird.

Praktische Informationen

Exposition: STILL LIFE von Ieva Saudargaitė Douaihi.

STILL LIFE von Ieva Saudargaitė Douaihi. Eröffnung: dienstag, 24. november 2026, 16.00 bis 20.00 uhr.

dienstag, 24. november 2026, 16.00 bis 20.00 uhr. Daten: 24. november 2026 bis 9. januar 2027.

24. november 2026 bis 9. januar 2027. Ort: ISD Studio, Ashrafieh Street, Nasra, Beirut.

ISD Studio, Ashrafieh Street, Nasra, Beirut. Stunden:dienstags und donnerstags von 12.00 bis 17.00 uhr oder nach vereinbarung unter +961 3 57 37 42.

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