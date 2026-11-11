Arbeiten im Libanon: die Kosten für den Zugang zur Beschäftigung

Das angekündigte Einkommen misst nicht, was ein Job zum Haushaltsbudget beiträgt. Unsere Analyse unterscheidet zwischen Lohn, Transportkosten, Sorgerecht und Reisezeit. Die Daten von ASA, ILO und Weltbank geben Aufschluss über die Hindernisse, während zwei Graphen historische Beobachtungen und Simulationen trennen. Das Dekret vom Oktober 2026 bietet eine teilweise Antwort. Die Berechnungen zeigen, warum ein niedrigerer Lohn manchmal mehr Geld nach Ausgaben hinterlassen kann, ohne zu behaupten, eine aktuelle nationale Durchschnittskosten zu ermitteln.

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Kinderbetreuung, Reisen und Stunden bestimmen, was ein Job tatsächlich in den Haushalt bringt. Im Libanon ist die neue Transportzulage Teil dieser Rechnung. Aber die verfügbaren Umfragen zeigen eine breitere Einschränkung: einen Posten zu haben ist nicht genug, wenn es notwendig ist, zu zahlen, um dorthin zu gehen, eine Wache zu organisieren und die Stunden zu decken, wenn die Dienste schließen. Die Daten erklären die Mechanismen, ohne eine nationale Durchschnittskosten für November 2026 zu erfinden.

Ausgangspunkt müssen die tatsächlich erhaltenen Einkünfte nach Abzug einschließlich der Zulagen sein. Die zusätzlichen Kosten für die Arbeit müssen dann entfernt werden. Der so erzielte Saldo stellt keine Erholung zum Leben dar: Wohnen, Nahrung, Gesundheit und andere Bedürfnisse müssen noch bezahlt werden. Es misst nur, was die Aktivität nach den Zugangskosten zum Budget hinzufügt.

Beobachtete Einschränkung, nicht nur theoretische Berechnung

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) befragte im Mai 2026 2.485 Beschäftigte des Privatsektors. Der am 7. Juli veröffentlichte Bericht stellt fest, dass 27,3 Prozent derjenigen, die die Erwerbsbevölkerung verlassen, Familienpflichten als Hindernis anführen, verglichen mit 1,6 Prozent der Männer. Frauen erwähnten auch die Unmöglichkeit, Transport- und andere arbeitsbedingte Kosten zu finanzieren.

Diese Untersuchung betrifft Personen, die vor dem März 2026 gearbeitet haben. Sie ist nicht vollständig repräsentativ für den libanesischen Arbeitsmarkt. Somit erlaubt er weder die Berechnung eines nationalen Anteils von Frauen, die durch die Reisekosten an der Arbeit gehindert werden, noch eine kausale Auswirkung auf die Kosten der Kinderbetreuung. Sie stellt jedoch fest, dass diese Hindernisse in den während der Krise gesammelten Antworten auftauchen.

Eine am 4. Oktober 2026 veröffentlichte Analyse des Zentralen Statistischen Amtes stellt einen weiteren Rückschritt dar. In den Umfragen 2018-2019 und 2022 behaupteten 32 Prozent der Frauen, die arbeiten wollten, aber keine Beschäftigung suchten, familiäre oder häusliche Pflichten, verglichen mit 2 Prozent der Männer. Das Datum der Veröffentlichung verwandelt diese alten Beobachtungen nicht in 2026. Die befragten Populationen unterscheiden sich auch von denen der ILO: Prozentsätze sollten nicht in die gleiche Zeitreihe aufgenommen werden.

Mindestlohn wird nicht mit verfügbarem Geld verwechselt

Das CNSS-Kommuniqué vom 1. August 2025 bestätigt mindestens 28 Millionen Pfund pro Monat und 1,3 Millionen Pfund pro Tag gemäß Dekret 699 vom 18. Juli 2025. Dies sind zwei regulatorische Referenzen: Willkürlich multiplizieren das tägliche Minimum mit 22 rekonstruiert nicht das monatliche Minimum. Das monatliche Minimum ist auch kein garantiertes Nettoeinkommen nach allen Abzügen.

Um ein Beschäftigungsangebot zu analysieren, müssen drei Beträge getrennt werden: vertragliches Gehalt, fällige Zulagen und tatsächliche Zahlung. Eine bereits im angekündigten Betrag enthaltene Zulage darf nicht ein zweites Mal hinzugerechnet werden. Umgekehrt wird durch den Vergleich eines Grundgehalts mit den Transportkosten ohne Überprüfung der Zulage die Ressourcen des betreffenden Arbeitnehmers unterschätzt.

Die gleiche Vorsicht gilt für eine unabhängige Person oder einen Arbeitnehmer am Tag. Einnahmen sind kein verfügbares Einkommen. Nicht-Aktivitätstage, berufliche Ausgaben und verspätete Zahlungen beeinflussen das Ergebnis. Die Berechnung muss auf den tatsächlichen Arbeitsbedingungen basieren, nicht auf der Annahme, dass alle Vermögenswerte den gleichen Lohnschutz erhalten.

Transport: Was ändert das Dekret vom Oktober

Das Dekret 4021 vom 14. Oktober 2026, veröffentlicht im Amtsblatt vom 22. Oktober, legt die Zulage auf einen Gegenwert von fünf Litern Benzin pro Tag des tatsächlichen Vorhandenseins fest. Es wird von einem Boden von 500.000 Pfund und einer Decke von 800.000 eingerahmt. Die Rechtsvorschriften betreffen Arbeitnehmer, die dem Arbeitsgesetzbuch unterliegen, auch in den betreffenden öffentlichen Einrichtungen. Sein letzter Artikel sieht die Anwendung vor, sobald sie veröffentlicht wird.

Für 22 Tage Präsenz entsprechen diese Terminals 11 Millionen und 17,6 Millionen Pfund. Sie stellen keine Reihe von Verkehrstarifen dar. Die gesetzliche Berechnung basiert auf dem offiziellen Durchschnittspreis für Benzin nach dem mit dem Energieministerium geplanten Mechanismus, nicht auf dem letzten Preis an der willkürlich gewählten Pumpe. Der tatsächlich gezahlte Betrag muss auf der Gehaltsabrechnung überprüft werden.

Die Indexierung amortisiert ein spezifisches Risiko: Eine Erhöhung des Kraftstoffs kann die Zulage zwischen seinen Terminals verändern. Es erstattet nicht automatisch die Reise jedes Mitarbeiters. Der Abstand, die Verbindungen, das Parken und der Verschleiß eines Fahrzeugs sind von Haus zu Haus nicht identisch. Über die Decke hinaus hört der Mechanismus auf, eine weitere Erhöhung des Indikators zu begleiten.

Für ein Auto, zählen nur Benzin abzüglich der vollen Kosten. Es ist notwendig, Wartung, Reifen, Versicherung und Abschreibungen im Zusammenhang mit der Verwendung hinzuzufügen, wobei zwischen bereits getätigten Ausgaben und beschäftigungsbedingten Ausgaben zu unterscheiden ist. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln deckt der Preis für eine direkte Fahrt nicht unbedingt die Korrespondenz oder das letzte Segment zum Arbeitsplatz ab.

Guard: dokumentierte Abweichungen, aber bisherige Preise

Tabelle 8 der Studie der Weltbank zur Bewachung im Libanon liefert einen genauen historischen Maßstab. Im Januar-Februar 2023 betrugen die durchschnittlichen monatlichen Gebühren 94 US-Dollar für 192 befragte private Unternehmen, 20 US-Dollar für 15 halbprivate Unternehmen und 2 US-Dollar für 21 öffentliche Unternehmen. Der private Median war $ 70. Von diesen Zahlen können keine laufenden Beträge abgezogen werden.

Januar bis Februar 2023: Durchschnittskosten der untersuchten Strukturen. Weltbankdaten, Tabelle 8; Grafik © Libnanews. Diese Beträge beschreiben nicht die Sätze vom November 2026.

Der Bericht stellte auch eine Inkompatibilität zwischen bestimmten Schichtzeitplänen und den Bedürfnissen des Privatsektors fest, die im Follow-up bis 2023 bestätigt wurde. Ein verfügbarer Platz reguliert nicht unbedingt den ganzen Tag. Diese historischen Beobachtungen beleuchten den Mechanismus, ohne das derzeit offene Angebot in jeder Nachbarschaft festzulegen.

Eine niedrigere öffentliche Rate bedeutet nicht, dass eine Familie einen Platz zu diesem Preis bekommen kann. Das Alter des Kindes, Standort, Zulassungskriterien und Stunden Bedingung Zugang. Ein Vergleich der Preise allein, ohne diese vier Elemente zu überprüfen, läuft darauf hinaus, Lösungen zu vergleichen, die nicht unbedingt austauschbar sind.

Die entsprechende Rechnung ist diejenige, die aufgrund der Aktivität hinzugefügt wurde. Wenn das sorgerecht bereits vor der einnahme der position finanziert würde, wäre es übertrieben, alles wieder abzuziehen, um den gewinn in diesem job zu messen. Auf der anderen Seite können Überstunden, Registrierung oder eine Backup-Lösung Kosten verursachen, die in der gebuchten monatlichen Rate fehlen.

Drei Budgets, um die Zugangsschwelle zu verstehen

Eine explizite Simulation ermöglicht es, diese Effekte zu testen, ohne Annahmen als aufgezeichnete Preise darzustellen. Lassen Sie uns jeden Monat $ 500 Netto-Bargeld behalten, einschließlich aller Zulagen, und 22 Rundreisen kosten jeweils $ 5. Der Umzug absorbiert $ 110. Bei den folgenden Beträgen handelt es sich um Berechnungsannahmen, die am 11. November 2026 aufgestellt wurden, nicht um Beobachtungen libanesischer Haushalte.

Ohne zusätzliche Aufmerksamkeit bleibt $ 390 nach der Reise. Mit zusätzlichen 150 US-Dollar fällt dieser Betrag auf 240 US-Dollar. Mit $ 250 erreicht es $ 140. Zugangskosten machen 22 Prozent, 52 Prozent und 72 Prozent der erhaltenen Einnahmen aus. Keiner dieser Prozentsätze misst einen nationalen Durchschnitt.

Simulation, nicht preislich: $ 500 netto erhalten, einschließlich Zulagen; 22 Rundreisen bei $ 5. Abgesehen von allen anderen Haushaltsausgaben. Berechnungen und Grafik © Libnanews, 11. November 2026.

Im zentralen Szenario spart die Reduzierung der täglichen Reise von 5 auf 3 US-Dollar 44 US-Dollar pro Monat. Der Saldo stieg von 240 auf 284 US-Dollar, ein Anstieg von 18,3 Prozent, ohne Gehaltserhöhung. Die Reduzierung des Sorgerechts von 150 auf 100 Dollar bringt es auf 290 Dollar. Die beiden Maßnahmen zusammengenommen belaufen sich auf 334 US-Dollar oder 39,2% mehr als das ursprüngliche Szenario.

Dieses Ergebnis beschreibt das Haushaltsbudget, keine freie Wirtschaft für die Gemeinschaft. Ein Zuschuss überträgt einen Aufwand an seinen Finanzier. Eine bessere Organisation kann einen Umweg, eine Wartezeit oder eine Stunde auf Abruf reduzieren. Um eine Politik zu wählen, müssen die Kosten mit der Anzahl der tatsächlich zugänglichen und nachhaltigen Arbeitsplätze verglichen werden.

Fahrpläne können den Vorteil eines höheren Lohns kündigen

Die Zeit ist eine zweite Einschränkung, die sich von der Rechnung unterscheidet. Mit acht Arbeitsstunden und zwei Reisestunden über 22 Tage umfasst die Beschäftigung 220 Stunden pro Monat, verglichen mit 176 Arbeitsstunden. In unserem zentralen Szenario stellen die 240 $, die nach dem Transport und der Verwahrung verbleiben, etwa 1,09 $ pro Stunde dar. Dieses analytische Verhältnis ist weder ein gesetzlicher Stundenlohn noch ein Produktivitätsmaßstab.

Ein Vergleich zwischen zwei Angeboten kann daher das Ranking verändern. Angenommen, ein erstes Angebot hinterlässt 240 Dollar nach Ausgaben, für 220 Stunden mobilisiert. Eine zweite Zahlung von $ 450 netto, erfordert aber nur $ 66 in Reise und $ 100 in Gewahrsam, so dass $ 284. Unter den gleichen Bedingungen des Schutzes und der Stabilität führt die niedrigere monatliche Zahlung zu einem höheren Haushaltsgewinn von 44 $.

Zeitverfügbarkeit kann sogar ein Hindernis vor jeder Berechnung der Rentabilität sein. Wenn eine Wache um 15 Uhr schließt und der Elternteil um 17 Uhr endet, zu dem die Rückkehr hinzugefügt wird, fehlt eine Lösung. Eine Ermäßigung der Rate für diese Wache deckt die fehlenden Stunden nicht ab. Sie benötigen ein Relais, eine Erweiterung oder eine Arbeitsvereinbarung.

Früh genug angekündigte Zeitpläne ermöglichen die Organisation von Reisen und das Teilen von Familien. Verspätete Änderungen können im Gegenteil eine kostspieligere Lösung oder eine Abwesenheit erfordern. Das Problem übersteigt daher die im Vertrag vorgesehene Anzahl von Stunden: Ihre Vorhersehbarkeit und Artikulation mit Dienstleistungen spielen ebenfalls eine Rolle.

Familienpflege bewegt die Kosten, ohne sie immer zu entfernen

Die Hilfe eines Verwandten kann die zusätzlichen finanziellen Kosten der Eltern auf Null reduzieren. Dennoch mobilisiert es die Zeit dieses engen Freundes. Wenn der erweiterte Haushalt seine eigene Aktivität reduziert, kann er ein weiteres Einkommen verlieren. Wenn keine bezahlte Aktivität aufgegeben wird, bleibt eine Einschränkung der Verfügbarkeit bestehen, die ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht in Dollar umgewandelt werden kann.

Es wäre daher irreführend, alle Kinderbetreuungskosten automatisch allein dem Einkommen der Mutter zuzuordnen. Die Organisation ist Teil des Familienbudgets und kann die Tätigkeit von zwei Elternteilen ermöglichen. Statistische Befunde an Frauen zeigen eine ungleiche Verteilung der Zwänge; sie rechtfertigen nicht, sie als natürliche Buchhaltungsregel zu behandeln.

Umgekehrt wäre eine Reduzierung der Entscheidung auf den Saldo des ersten Monats unvollständig. Beschäftigung kann soziale Rechte eröffnen, Kompetenzen erhalten und zukünftige Einkommen verbessern. Diese Gewinne zahlen jedoch nicht den unmittelbar notwendigen Vorschuss für ein Abonnement, eine Registrierung oder erste Fahrten. Ein positives monatliches Budget kann aufgrund von Bargeldmangel zu Beginn unzugänglich bleiben.

Was gemessen werden muss, um den Zugang zu verbessern

Die Diagnose erfordert drei zusätzliche Kontrollen. Der erste betrifft die Zahlungen: Nettogehalt, Entschädigung, Regelmäßigkeit und Verzug. Die zweite bezieht sich auf die tatsächlichen zusätzlichen Anforderungen mit Schätzungen der Sicherheitsvorkehrungen und möglichen Routen. Die dritte betrifft den ganzen Tag: Abreise, Korrespondenz, Arbeit, Rückkehr und Familiendienst.

Eine Verkehrspolitik muss daher auf der gesamten Fahrt und ihren Fahrplänen bewertet werden. Es ist darauf zu achten, dass die Verfügbarkeit geeigneter Plätze überprüft wird. Eine Beschäftigungsmaßnahme muss den Personen folgen, die ihre Tätigkeit tatsächlich beibehalten, anstatt nur die gewährten Registrierungen oder Zuschüsse zu zählen. Ohne diese Annäherungen können nützliche Geräte die entscheidende Einschränkung verpassen.

Die Daten untersuchten etablierte finanzielle und familiäre Barrieren und eine kürzliche regulatorische Reaktion auf den Verkehr. Sie enthalten kein aktualisiertes nationales Gesetz über den Zugang zur Arbeit. Die vertretbare Schlussfolgerung ist präziser: Das ausgeschriebene Gehalt muss mit zusätzlichen Kosten und Zeitaufwand konfrontiert werden. Unter dieser Bedingung kann man ein verfügbares Angebot von einem tatsächlich zugänglichen Job unterscheiden.

Titelbild: Verkehr in Nahr el-Kalb, März 2021. Libnanews Archiv, alle Rechte vorbehalten. Echtes Illustrationsfoto, das nichts mit den Verkehrsbedingungen vom November 2026 zu tun hat.

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