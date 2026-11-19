Zwei Menschen starben am 18. November in einem Brunnen, der Rückstände aus einer Ölmühle in Souk al-Khan, Hasbaya, sammelte. Der Zivilschutz und das Rote Kreuz entfernten die Leichen. Die genauen Umstände ihres Sturzes sind in den derzeit verfügbaren Informationen nicht festgelegt.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Zwei Menschen starben am Mittwoch, den 18. November, in einer Ölmühle in Souk al-Khan, Bezirk Hasbaya, im südlichen Libanon. Sie befanden sich in einem Brunnen, um Rückstände aus der Olivenpressung zu sammeln, laut konsistenten Informationen der libanesischen Presse.

Zwei Leichen aus dem Brunnen in Souk al-Khan entfernt

Der libanesische Zivilschutz und das Rote Kreuz intervenierten vor Ort. In einer Pressemitteilung berichtete der Zivilschutz, dass seine Teams beide Einrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz zurückgezogen hätten.

Die ersten Informationen, die am Mittwochabend veröffentlicht wurden, bezogen sich auf eine Erholungsoperation, die noch im Gange ist. Die dann gemeldete Aussage bestätigt den Tod beider Personen. Er erwähnt ihren Sturz im Brunnen, ohne die Umstände zu beschreiben, die ihm vorausgingen.

Es gibt zu diesem zeitpunkt keine verifizierten beweise, um zu erklären, warum die opfer in dieser einrichtung waren.

Illustration: Olivenöl im Saïda Seifenmuseum, Archivfoto. Dieses Bild repräsentiert nicht den Ort des Unfalls. © François el Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews