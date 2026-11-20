Somalia gibt dem Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate 72 Stunden Zeit, um das Land zu verlassen, und ruft seinen Vertreter in Abu Dhabi zu Konsultationen zurück. Die Emirate behaupten, ihre Botschaft in Mogadischu im Januar 2026 geschlossen zu haben. Die Ankündigungen vom 19. November führten nicht zu einem effektiven Abbruch oder Bruch der diplomatischen Beziehungen.

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Am Donnerstag, den 19. November, wies die somalische Regierung den Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate an, das Land innerhalb von 72 Stunden zu verlassen. Er rief auch seinen Vertreter in Abu Dhabi zu Konsultationen zurück. Das emiratische Außenministerium behauptet, seine Botschaft in Mogadischu sei bereits geschlossen und sein diplomatisches Personal seit Januar zurückgezogen worden.

Mogadischu ruft auch seinen Botschafter zurück

Der somalische Informationsminister Abdulfatah Kasim Mohamud kündigte die beiden Maßnahmen am Ende des Ministerrats unter Vorsitz von Premierminister Hamza Abdi Barre an. Die Regierung bat auch ihr Außenministerium, ihre Beschwerden an andere Staaten und internationale Organisationen zu bringen. Der Minister kündigte keine formelle Unterbrechung der diplomatischen Beziehungen an.

Die 72-stündige Verzögerung bezieht sich auf Mogadischus Befehl. In der Ankündigung wurde weder festgestellt, dass der emiratische Botschafter zum Zeitpunkt der Entscheidung noch in Somalia war, noch dass er seitdem gegangen war. Die Mahnung zu Konsultationen betrifft den somalischen Vertreter in Abu Dhabi und läuft nicht auf eine angekündigte Schließung der somalischen Botschaft hinaus.

Abu Dhabi hat seine Mission im Januar geschlossen

In einer am selben Tag veröffentlichten Erklärung verurteilten die Emirate die Haltung der somalischen Regierung, die sie als feindselig betrachteten, und beschuldigten sie, ihre internen Machtkämpfe mit bilateralen Beziehungen zu vermischen. Das emiratische Ministerium erklärte, dass es seine Mission geschlossen und sein diplomatisches Personal im Januar 2026 zurückgezogen habe, insbesondere unter Berufung auf Mogadischus Kündigung bilateraler Abkommen. Sie bekräftigte jedoch ihr Engagement für die Aufrechterhaltung der Verbindungen zur somalischen Bevölkerung, insbesondere zur Gemeinschaft in den Emiraten.

Die Rolle der regionalen Behörden im Mittelpunkt des Streits

Zwei Tage vor der Regierungssitzung hatte der somalische Präsident Hassan Sheikh Mohamud den Emiraten vorgeworfen, Hafenabkommen mit regionalen Verwaltungen abgeschlossen zu haben, ohne die Bundesbehörden zu durchlaufen. Seine Regierung bezeichnete diese Schritte als eine Verletzung ihrer Souveränität. Das Kommuniqué der Emirate weist Mogadischus Haltung zurück, ohne Punkt für Punkt auf diese Anschuldigungen zu antworten. Der Beschluss vom 19. November fügt daher Maßnahmen hinzu, die sich an die Vertreter beider Länder richten, um den Streit über die im Januar angeprangerten Abkommen zu verstärken.

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