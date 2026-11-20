Der Sicherheitsrat hielt seine Konsultationen zum Libanon ab und die UNIFIL erläutert ihre humanitäre Unterstützung. Bagdad befahl die Wiedereröffnung der Straßen in Jurf al-Sakhr. Der Punkt umfasst auch Reisen in den Jemen, Diskussionen über die Ukraine, den Brüsseler Gipfel und die neuen französischen Kreditregeln.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Sicherheitsrat überprüfte die Umsetzung der Resolution 1701 im Libanon, und die Vereinten Nationen beschreiben die von UNIFIL ermöglichte Hilfe. Bagdad kündigt ein gemeinsames Kommando in Jurf al-Sakhr an, während die Vereinten Nationen vor Vertreibung im Jemen warnen. In Europa erwartet Brüssel den britischen Premierminister und Frankreich wendet seine neuen Verbraucherkreditregeln an.

Südlibanon: 1701 Konsultationen

Der Sicherheitsrat hielt am Donnerstag, den 19. November, geschlossene Konsultationen zur Umsetzung der Resolution 1701 ab. Jean Arnault, verantwortlich für das Büro des Sonderkoordinators der Vereinten Nationen für Libanon, und Jean-Pierre Lacroix, verantwortlich für Friedensoperationen, hielten Vorträge. Die Pressekonferenz der Vereinten Nationen bestätigte das Treffen, ohne eine Abstimmung oder Entscheidung über eine internationale Präsenz zum Nachfolger der UNIFIL bekannt zu geben.

Vor Ort berichten die Vereinten Nationen, dass die UNIFIL vom 16. bis 18. November in Abstimmung mit dem Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten neun humanitäre Missionen ermöglicht hat. Es berichtet auch von Reisebeschränkungen, die bestimmte Aktivitäten von Friedenstruppen verzögert oder verhindert haben. Diese Überprüfung umfasst die letzten drei Tage. Das derzeitige Mandat läuft bis zum 31. Dezember 2026, bevor ein schrittweiser Rückzug für 2027 geplant ist. Diese Frist beendet die Resolution 1701 nicht.

In Bekaa, nicht an der Südgrenze, kündigte Israel am Donnerstag einen Streik im Janta-Gebiet an. Die Qualifikation der Stätte als ehemalige Hisbollah-Einrichtung liegt in der Verantwortung der israelischen Armee. An dieser Stelle konnte keine unabhängige Bewertung dieses Streiks vorgenommen werden.

Irak: Bagdad will Straßen in Jurf al-Sakhr wieder öffnen

Die irakische Regierung kündigte die Schaffung eines gemeinsamen Kommandos in Jurf al-Sakhr an, auch bekannt als Jurf al-Nasr. Ministerpräsident Ali Faleh al-Zaïdi forderte die Beschleunigung der Wiedereröffnung gesperrter Straßen. In der Bekanntmachung wird der administrative Rahmen der Regelung festgelegt. Es bestätigt nicht die tatsächliche Wiedereröffnung aller Äxte oder den Rückzug der Kataëb Hisbollah, einer irakischen Organisation, die sich von der libanesischen Hisbollah unterscheidet.

Bagdad hatte zuerst einen Befehl angekündigt, das Gebiet zu betreten, basierend auf einer Untersuchung des vermuteten Ölhandels. Die Entscheidung, ein gemeinsames Kommando zu organisieren, regelt die Anklage nicht. Die am Freitag angekündigte Amtsübernahme und deren Umsetzung bleiben zu unterscheiden.

Jemen: UN-Warnungen zu Reisen seit August

Mehr als 350.000 Menschen mussten seit August im Jemen ihre Häuser verlassen, so die Pressekonferenz der Vereinten Nationen am Donnerstag. Die Zahl bezieht sich auf gemeldete Reisen, nicht auf bereits gerettete Personen. Die Schließung von Straßen beraubt die Bewohner des regelmäßigen Zugangs zu Nahrung und Medizin, sagt die Organisation. Der Beamte der Nothilfe Tom Fletcher sprach mit den jemenitischen Behörden und forderte, dass der humanitäre Zugang aufrechterhalten wird.

Ukraine: Noch kein Termin für Vierparteiengespräche

Nach dem Berliner Treffen erörterte Wolodymyr Selenskyj die Aussicht auf einen Austausch zwischen der Ukraine, den Europäern, den Vereinigten Staaten und Russland. Bundeskanzler Friedrich Merz erwähnte die Suche nach einem neutralen Ort. Dies sind vorbereitende Schritte: weder ein Datum noch ein Ort noch die Teilnahme Russlands an diesem Format wird festgelegt.

Dieses Projekt unterscheidet sich von Shenzhens Treffen zwischen US-amerikanischen, chinesischen und russischen Präsidenten. In Berlin schlugen Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die Ukraine einen Waffenstillstand für die Energieinfrastruktur im Winter und für Lebensmittelexporte ins Schwarze Meer vor. Diese Vorschläge stellen keinen von Moskau akzeptierten Waffenstillstand dar.

Brüssel: Zweiter EU-UK-Gipfel

António Costa und Ursula von der Leyen treffen sich am Freitag in Brüssel mit dem britischen Premierminister Andy Burnham. Der Europäische Rat kündigt einen indikativen Beginn um 10.30 Uhr Brüsseler Zeit an. London zum Beispiel präsentierte Links zum Agrar- und Lebensmittelhandel und zur Jugendmobilität. Das vorgeschlagene Mobilitätsprogramm wäre zeitlich begrenzt und unterliegt einer Obergrenze. Es stellt die Freizügigkeit nicht wieder her, und es wird noch kein Ergebnis des Gipfels angekündigt.

Frankreich: Neue Regeln für Verbraucherkredite

Die Umsetzungsanordnung tritt am Freitag in Kraft. Sie erweitert den Schutzrahmen auf bestimmte Kredite von geringem Wert und Split-Zahlungen, unterliegt jedoch keiner von einem Verkäufer gewährten Zahlungsfrist. Bereits laufende Verträge unterliegen grundsätzlich den bisherigen Vorschriften. Der Text sieht jedoch Ausnahmen für bestimmte Bestimmungen zu unbefristeten Verträgen vor.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews