Anthropic beendete seine erste Sitzung bei Nasdaq bei 97,17 $ oder 17,07 Prozent über dem für seine Einführung festgelegten Preis. Der Titel hatte bei 111,50 $ begonnen. Marktdaten und der Prospekt ermöglichen eine Unterscheidung zwischen Schlusskurs, Angebotsprodukt und Stimmrechten.

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Anthropic beendete seine erste Sitzung bei Nasdaq am Donnerstag, 19. November bei 97,17 $ oder 17,07 Prozent über seinem Einführungspreis von 83 $. Der Titel des Schöpfers von Claude verkaufte sich jedoch fast 13% zwischen seinem ersten Kurs von 111,50 $ und dem Abschluss. Diese beiden Variationen messen unterschiedliche Ausgangspunkte.

Anthropic in Nasdaq: 111,50 bis 97,17 Dollar

Die Aktion der Klasse A, die unter dem ANT-Symbol aufgeführt ist, erreichte 115,10 US-Dollar in der Sitzung und erhielt laut der offiziellen Nasdaq-Geschichte mindestens 92,72 US-Dollar. Es endete unter seinem Eröffnungspreis, aber über dem Preis, der am Vortag für Investoren während der Erstinvestition festgelegt wurde. In Dollar beträgt die Differenz 14,17 vom Angebot und 14,33 von der Eröffnung.

Die Nasdaq verzeichnete 857,3 Millionen Wertpapiere, die während der Sitzung ausgetauscht wurden. Dieses Volumen zählt gehandelte Wertpapiere, bei denen derselbe Anteil mehrmals den Besitzer wechseln kann. Es misst nicht die Anzahl der neu ausgegebenen Aktien oder den Anteil der Abonnenten, die ihre Wertpapiere weiterverkauft haben.

Die erste Sitzung ändert den Preis des Angebots nicht

Der endgültige Prospekt legt das Angebot auf 980 Millionen Aktien der Klasse A mit jeweils 83 Dollar fest. Dies entspricht 81,34 Milliarden US-Dollar brutto vor Gebühren und Provisionen. Davon sind 79,38 Milliarden Aktien von Anthropic und 1,96 Milliarden von bestehenden Aktionären verkauft. Das Unternehmen berührt das Produkt dieser letzten Verkäufe nicht. Die Preiserhöhung am Donnerstag ändert keinen dieser Beträge.

Das Dokument sieht auch eine bedingte Privatplatzierung von 26 Milliarden US-Dollar bei sieben Industriepartnern vor. Es handelt sich um eine separate Transaktion zum gleichen Stückpreis, jedoch für Wertpapiere der Klasse N. Die Höhe des öffentlichen Angebots ist auch nicht der Gesamtwert von Anthropic: Diese Schätzung hängt von der Anzahl der Aktien und den Instrumenten ab, aus denen neue Wertpapiere entstehen können.

Die gelistete Sicherheit ist nur eine Klasse von Aktien

Bei Nasdaq Exchange Aktien der Klasse A, von denen jede eine Stimme gibt. Titel der Klasse N, die hauptsächlich von Industriepartnern gehalten werden, haben die gleichen wirtschaftlichen Rechte, geben jedoch grundsätzlich kein Stimmrecht. Der Prospekt sieht auch vor, dass eine Klasse-F-Aktie ohne wirtschaftliche Rechte 50,1% der Stimmen für Entscheidungen, die den Aktionären im Allgemeinen vorgelegt werden, der Mitbegründerstruktur zuweist, mit Ausnahme der Wahl der von Klasse T bestimmten Direktoren.

Der Beginn des Handels am 19. und die Abwicklung des Angebots sind zwei verschiedene Schritte. Anthropisch vorgesehen für die Siedlung am Freitag, 20. November, unter normalen Bedingungen. Der Abschluss der ersten Sitzung bestätigt weder die Regelung noch die Ausübung der den Banken eingeräumten zusätzlichen Kaufoption.

Archivfotografie: Nasdaq-Bildschirme am Times Square, New York, 6. Dezember 2007. bfishadow / Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Foto ganzzahlig, redaktionelles Kleid Libnanews. Das Bild zeigt nicht die Einführung von Anthropic.

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