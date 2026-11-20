Mayr-Melnhof Karton prognostiziert für 2026 einen Nettoverlust von 270 bis 340 Millionen Euro. Der österreichische Papierhersteller unterscheidet zwischen der buchmäßigen Abschreibung seiner Vermögenswerte und dem Anstieg der Energiekosten. Die Veräußerung des größten Teils seiner Verpackungstätigkeit an KPS bleibt eine gesonderte Transaktion, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.

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Der österreichische Papierhersteller Mayr-Melnhof Karton erwartet für 2026 einen Nettoverlust von 270 bis 340 Millionen Euro. In einer Mitteilung vom 19. November unterschied die Gruppe die buchhalterische Abschreibung ihrer Karton- und Papierindustrie von dem Anstieg ihrer Energieausgaben. Die angekündigte Veräußerung des Großteils des Verpackungsgeschäfts bleibt eine separate Transaktion.

Der Konzern, der 2025 einen Nettogewinn von 77 Mio. EUR erzielt hatte, rechnet für 2026 mit einer Abschreibung zwischen 250 Mio. EUR und 300 Mio. EUR. Die nach IFRS durchgeführte Bewertung umfasst Ausrüstungsgegenstände und sonstige Sachanlagen sowie Akquisitionsunterschiede im Bereich Karton und Papier. Die Haupterklärung dafür ist eine Abwärtskorrektur der erwarteten zukünftigen Cashflows.

Getrennte Buchführungs- und Betriebskosten

Die Abschreibung verringert den Wert der in den Konten erfassten Vermögenswerte. An sich entspricht sie nicht einer Auszahlung von 250-300 Mio. EUR. Sie belastet jedoch das Nettoergebnis, das die Gruppe für das Geschäftsjahr veröffentlichen will.

Die MM Group schließt diese Belastung von ihrem bereinigten EBITDA aus, einem Leistungsindikator vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Sie erwartet jedoch ein bereinigtes EBITDA von 300 bis 320 Millionen Euro im Jahr 2026, verglichen mit 395 Millionen im Jahr 2025 auf Pro-forma-Basis außerhalb von TANN, so die Präsentation des Konzerns. Das Unternehmen führte den Großteil dieses Rückgangs auf steigende Energiekosten in Karton und Papier zurück. Der Nettoverlust und das bereinigte EBITDA messen daher nicht die gleichen Effekte, und die Zahlen 2026 bleiben Prognosen.

Die Verpackung wird separat übergeben

Am 9. November, zehn Tage vor dieser finanziellen Offenlegung, gab die MM Group eine Vereinbarung zur Veräußerung ihres Verpackungsgeschäfts an ein neues Unternehmen bekannt, das von KPS Capital Partners kontrolliert wird. Nach Fertigstellung würde KPS 70% des Unternehmens und MM Group 30% halten. Der Umkreis umfasst hochwertige Lebensmittelverpackungen, ausgenommen Iran und Tunesien, sowie Arzneimittel- und Gesundheitsverpackungen. Karton und Papier würden im Mittelpunkt der Aktivitäten der MM Group bleiben. Eine langfristige Liefervereinbarung muss die beiden Aktivitäten nach der Veräußerung verbinden.

Die angekündigten 2,4 Milliarden Euro stellen den Unternehmenswert des Verpackungsgeschäfts dar, nicht die Summe, die die MM Group erwartet. Unter Berücksichtigung seiner geschätzten Investition von 400 Millionen, um eine Beteiligung zu behalten, plant der Verkäufer, von 1,8 auf 1,9 Milliarden zu kassieren, unter anderem unter Steuern, Preis- und Kalenderanpassungen. Das Vorhaben unterliegt weiterhin den erforderlichen Genehmigungen. Für die betreffenden französischen Tätigkeiten unterliegt sie auch der Konsultation der Personalvertreter.

Archivfoto: Website Mayr-Melnhof in Frohnleiten, Österreich, fotografiert am 8. September 2019. In der Pressemitteilung wird nicht angegeben, ob diese Website Teil der wertgeminderten Vermögenswerte ist.Griebi 01 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Vollformatiges Foto und Layout Libnanews unter derselben Lizenz.

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