Zwei rumänische Lieferanten kündigten Transport- und Umschlagverträge für die Raffinerie Petrotel-Lukoil an. Ihr geschätzter Wert übersteigt 10,3 Millionen Lei. Diese Ankündigungen bestätigen keine Wiederaufnahme der Produktion oder Lieferung von Rohöl. Das US-Finanzministerium ersetzte die in beiden Börsenabschlüssen genannte Lizenz.

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Am 19. November kündigten zwei rumänische Lieferanten Verträge mit Petrotel-Lukoil für den Transport von importiertem Rohöl und den Umschlag von Erdölprodukten an. Die geschätzten Beträge der beiden Vorteile überschreiten zusammen 10,3 Millionen Lei. Mit diesen Verträgen wurde der Versorgungsrahmen für die Raffinerie Ploiești wiederhergestellt, aber die Unternehmen kündigten keine Wiederaufnahme der Produktion oder die tatsächliche Lieferung an.

Zwei Verträge für unterschiedliche Links

Oil Terminal hat der Börse von Bukarest einen geschätzten Servicevertrag von 4.334 Millionen Lei gemeldet, der ab dem 18. November gültig ist. Sie umfasst insbesondere das Entladen von Rohöl von Schiffen, seine Lieferung an das Unternehmen Conpet sowie die Lagerung und Handhabung von raffinierten Produkten. Conpet hat separat einen Vertrag über 5.993 Millionen Lei für den Transport von importiertem Rohöl zwischen dem Ölterminal und der Raffinerie ab dem 19. November angekündigt.

Die 10,327 Mio. Lei entsprechen der Addition von zwei vertraglichen Schätzungen. Sie sind weder eine tatsächliche Ausgabe noch eine angekündigte Investition in die Raffinerie. In beiden Bekanntmachungen sind weder die Lieferanten des Rohöls noch die tatsächlich versandten Mengen angegeben. In seiner am 12. November veröffentlichten vierteljährlichen Zusammenfassung wies Conpet darauf hin, dass die Stilllegung der Raffinerie, einem der Hauptabnehmer seines Einfuhrnetzes, die auf diesem Netz beförderten Mengen erheblich reduziert habe.

Washington ersetzt die in den Verträgen genannte Lizenz

Die beiden rumänischen Erklärungen erwähnen die US-Generallizenz 131K und eine Vertragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2026. Conpet erklärt, dass der Vertrag automatisch endet, wenn die Lizenz nicht mehr gültig ist und dass keine andere Genehmigung des US Foreign Assets Control Office, OFAC, seine weitere Ausführung erlaubt.

Am selben Tag ersetzte OFAC die Lizenz 131K durch 131L. Diese neuen Rechtsvorschriften erlauben bestimmte Tätigkeiten unter bestimmten Bedingungen, die für die Aufrechterhaltung oder geordnete Einstellung der Tätigkeiten der betreffenden Einrichtungen bis zum 20. Februar 2027 erforderlich sind. Es erlaubt auch bestimmte Veräußerungsverhandlungen bis zum 19. Dezember 2026, ohne den Verkauf selbst zuzulassen. Keiner der beiden Beschwerdeführer gab in seinem 19. November an, wie diese Änderung auf seinen Vertrag zutreffen würde. Der US-Kalender allein verlängert nicht die in Bukarest angegebenen Fristen.

Titelbild: Raffinerie Petrotel-Lukoil in Ploiești, 31. Mai 2009. Archiv, unabhängig vom aktuellen Zustand der Website.J Brew / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Vergrößertes Gesamtbild; Komposition Libnanews unter derselben Lizenz.

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