AlphaProof Code kombiniert menschliche Experten, künstliche Intelligenz Agenten und mathematische Verifikation. Bei der von DeepMind angekündigten Arbeit geht es um eine präzise Umsetzung des Signal-Protokolls. Sein Interesse beruht auf den nachgewiesenen Eigenschaften, aber auch auf den Annahmen und Komponenten, die außerhalb des verifizierten Umfangs bleiben.

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Künstliche Intelligenz, die einen Software-Safe beurteilt, liefert nicht allein einen Sicherheitsnachweis. AlphaProof Code versucht genau diesen Unterschied zu überwinden. Das am 10. November 2026 von Google DeepMind vorgestellte Gerät bringt menschliche Experten, Agenten der KI und einen mathematischen Auditor zusammen, um den Code des Signalprotokolls zu untersuchen. Das Interesse dieses Fortschritts liegt sowohl in dem, was er demonstriert, als auch in den expliziten Grenzen seiner Demonstration.

AlphaProof Code: Beweise, kein Vertrauenszeichen

In der von DeepMind beschriebenen Operation beteiligt sich der Mensch zunächst an der Definition der gesuchten Eigenschaften und der Validierung der Spezifikationen. Die Beamten legen dann die Beweise vor. Das Ergebnis hängt daher nicht nur von der Fähigkeit eines Modells ab, eine überzeugende Erklärung zu schreiben: Es muss ein formelles Audit durchlaufen.

Die verwendete Sprache, Lean, wird verwendet, um Theoreme und ihre Beweise in einer Form darzustellen, die von einer separaten Software kontrolliert wird. Die Dokumentation erklärt, dass Beweise unabhängig verifiziert werden können. Dies ist der Unterschied zwischen der Aufforderung an ein System, eine Schlussfolgerung zu verteidigen, und der Aufforderung, eine Begründung zu liefern, deren Phasen expliziten Regeln entsprechen.

Diese Rollentrennung ist zentral. Das Werkzeug, das Beweise liefert, ist nicht dasjenige, das gebeten wird, auf Wort zu glauben. Aber die logische Kontrolle entscheidet nicht anstelle von Forschern, ob die ursprüngliche Frage alle signifikanten Risiken für einen Benutzer abdeckt.

Der genaue Umfang des Ergebnisses auf Signal

Die Arbeit dreht sich um libsignal, die Protokollreferenzimplementierung, die für eine AArch64 Linux-Umgebung zusammengestellt wurde. Forscher kündigen etwa 6,5 Millionen Lean-Zeilen an. Sie basieren auf rund 26.000 Zeilen der Spezifikation und Beschreibung des Maschinenbetriebs, die als zuverlässig angesehen werden müssen.

Die Demonstrationen umfassen die erste Einrichtung der Verbindung mit PQXDH und dem Triple Ratchet, mit dem die Tasten gewechselt wurden. Sie betreffen Vertraulichkeits-, Authentifizierungs- und Schutzeigenschaften nach bestimmten Kompromissen. Niedrige kryptographische Komponenten bleiben durch Verträge und Annahmen vertreten.

Dieses Ergebnis ist daher keine Zertifizierung aller Signalanwendungen, jedes Telefons oder aller möglichen Konfigurationen. Um ihren Ansatz zu testen, führten die Forscher auch zwei alte, bereits korrigierte Defekte wieder ein: Die modifizierten Versionen verletzten die erwarteten Eigenschaften. Dies ist nicht die Ankündigung von zwei neuen Mängeln in der aktuellen Anwendung.

Warum sich Schlüssel während eines Gesprächs ändern

Die technische Dokumentation von Signal ermöglicht es, das Problem zu verstehen. Im Double Ratchet-Mechanismus verwendet jede Nachricht neu abgeleitete Schlüssel. Die alten Schlüssel dürfen nicht von den nächsten gefunden werden können. Neue kryptographische Austausche füttern auch den Mechanismus zum Schutz der zukünftigen Kommunikation.

Ziel ist es, das Ausmaß des Schadens zu begrenzen, wenn ein Schlüssel kompromittiert wird. Der Schutz vergangener Nachrichten und die Möglichkeit, Sicherheit für die nächste zu finden, reagieren auf zwei verschiedene Probleme. Der Triple Ratchet kombiniert Mechanismen für hybride Sicherheit und enthält eine Post-Quanten-Komponente.

Diese Architektur verwandelt ein anhaltendes Eindringen nicht in einen Vorfall ohne Folgen. Die Dokumentation unterscheidet die Wiederherstellung nach Kompromissen von Situationen, in denen der Angreifer Zugriff auf Geheimnisse behält. Die Erneuerung der Schlüssel muss daher unter den Bedingungen verstanden werden, unter denen sie ihre Rolle erfüllen kann.

« Postquantum » bedeutet nicht ohne Hypothese

PQXDH greift zu Beginn des Austauschs ein. Es ermöglicht zwei Personen, ein gemeinsames Geheimnis zu erstellen, auch wenn der Empfänger offline ist, aber die notwendigen Informationen auf einem Server hinterlegt hat. Die veröffentlichte Version ihrer Spezifikation unterscheidet eine anhaltende Post-Quanten-Vertraulichkeit und gegenseitige Authentifizierung, die immer noch von einer klassischen kryptographischen Hypothese abhängt.

Diese Unterscheidungen vermeiden es, die Sicherheit mit einem Etikett zusammenzufassen. Der Nachweis muss angeben, was ein Gegner tun kann, welche Funktionen als sicher gelten und welcher Teil des Systems untersucht wird. Der von DeepMind angekündigte Fortschritt betrifft die Überprüfung von Eigenschaften auf echtem Code. Sie nimmt weder die Wahl der Annahmen noch die Notwendigkeit, sie zu prüfen, weg.

Illustrationsfoto: Smartphone, Archiv 2017, Jonas Svidras / Pexels. Es stellt nicht das Suchgerät dar.

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