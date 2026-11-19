Die e-7531-Petition, in der Pete Hoekstras Abreise beantragt wurde, veröffentlichte 285.921 Unterschriften, die nach ihrem Abschluss am 18. November validiert wurden. Das Register erwähnt noch keine Präsentation bei den Commons. Dieser Schritt, der sich von der Sammlung unterscheidet, löst die Antwortzeit der kanadischen Regierung aus, ohne sicherzustellen, dass die Anfragen erfüllt werden.

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Die kanadische e-7531-Petition, die die Abreise des US-Botschafters Pete Hoekstra forderte, schloss ihre Sammlung am 18. November. Seine offizielle Karte zeigt 285.921 Unterschriften, die bei der Kontrolle vom 19. November validiert wurden. Es erwähnt noch keine Präsentation im Unterhaus oder eine Reaktion der Regierung. Die Schließung der Sammlung bedeutete daher keine Ottawa-Entscheidung über den Diplomaten.

Petition Hoekstra: Was das Register zeigt

Die am 21. Juli eröffnete Petition wurde von Elizabeth May, Mitglied des Parlaments der Golfinseln, gesponsert. Sie bat die Regierung, den Botschafter zur Persona non grata zu erklären und seine Abreise zu fordern. Dies sind die Bitten der Petenten und keine Stellungnahme des Parlaments. Die in ihrem Text enthaltenen Beschwerden sind keine parlamentarischen Feststellungen.

Das Register zeichnet nur validierte Signaturen auf. Er berichtete 123.386 in Ontario, 57.372 in British Columbia, 31.448 in Alberta und 30.709 in Quebec. Diese Erklärung betrifft e-7531: Sie sollte nicht mit einer anderen Petition oder einer Umfrage verwechselt werden, die die kanadische Bevölkerung vertritt.

Präsentation bleibt ein separater Schritt

Das kommunale Verfahren trennt Sammlung, Zertifizierung und Präsentation. Nachdem eine elektronische Petition abgeschlossen wurde, schließt der Petitionsschreiber die endgültige Validierung ab. Mindestens 500 gültige Unterschriften sind erforderlich, damit ein Zertifikat an das Mitglied ausgestellt wird, das seine Veröffentlichung online genehmigt hat. Ein Mitglied des Parlaments kann ihn dann dem Plenum vorlegen.

Die aufgezeichnete Zahl übersteigt dieses Minimum. Sie ersetzt jedoch nicht den Akt der Präsentation. Es muss in den Journals des Hauses erscheinen. Das Sponsoring einer Petition und ihre Anwesenheit auf der parlamentarischen Website stellen keine Abstimmung über ihren Inhalt dar.

Die Regeln erlauben es einem Abgeordneten auch, eine Petition einzureichen, ohne seine Forderungen zu teilen. Während dieser Präsentation sollte er nicht den gesamten Text lesen oder seine Ansichten dazu äußern. Dieses Verfahren übermittelt ein Ersuchen; es organisiert nicht automatisch eine Aussprache oder Untersuchung der behaupteten Tatsachen.

Wann beginnt die Reaktionszeit?

Die Regierung muss innerhalb von 45 Kalendertagen nach der Einreichung antworten. Die Zählung beginnt am Tag danach, nicht am Tag nach dem Schließen der Unterschrift. Ist der 45. Tag kein Sitzungstag, so ist die Antwort spätestens bei der nächsten Sitzung einzureichen.

Nach der Präsentation werden die Informationen an das Privy Council Office weitergeleitet, das die Vorbereitung der Antwort mit den zuständigen Abteilungen arrangiert. Jede Petition erhält eine individuelle Antwort, die nach ihrer Einreichung auf der Website veröffentlicht wird. Diese Verpflichtung zur Beantwortung erfordert nicht die Annahme von Anfragen.

In Bezug auf e-7531 lässt das Fehlen eines Datums für die Einreichung auf dem am 19. November eingesehenen Informationsblatt noch keine Antwortfrist der Regierung zu.

Illustration: Offizielles Porträt von Pete Hoekstra, 15. April 2025. US-Außenministerium, gemeinfrei. Ganzheitliche Fotografie erhalten, Verkleidung Libnanews ; Es ist keine Szene, die mit der Petition zusammenhängt.

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