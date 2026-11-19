Die Reform des Pachtbesitzes steht auf der britischen Agenda vom 19. November. Die Regierung will Landlizenzgebühren begrenzen und unbegrenztes Eigentum durch Gemeinwohl ermöglichen. Diese Vorschläge sind noch nicht in Kraft. Änderungen, die sich aus dem 2024 Act ergeben, folgen einem anderen Zeitplan, insbesondere in England für Gebühren und Rechtskosten. Das Verständnis dieser Schritte ermöglicht es, eine Werbung, ein bereits geltendes Recht und eine Maßnahme, die noch nicht verabschiedet wurde, zu unterscheiden.

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Die Leasingreform wurde am Donnerstag, dem 19. November, auf die Tagesordnung des Unterhauses gesetzt. London will den Zugang zu einer unbegrenzten Immobilie in England und Wales erleichtern. Aber das Projekt begrenzt die Gebühren heute nicht: Seine Annahme und Umsetzung steht noch bevor.

Der Commonhold and Leasehold Reform Bill ist einer der Texte, die für Donnerstag unter dem Namen Angela Rayner geplant sind. Diese Phase muss nach dem in der Tagesordnung festgelegten parlamentarischen Verfahren ohne Aussprache stattfinden. Es handelt sich nicht um eine Abstimmung über den Inhalt oder eine endgültige Annahme.

Die Regierung erläuterte ihre Absichten am 18. November. Er kündigte eine jährliche Obergrenze von 250 £ für Landlizenzgebühren im Jahr 2028 und eine erleichterte Umwandlung von Gebäuden in Gemeinbesitz an. Diese Änderungen betreffen ein Eigentumssystem, das etwa fünf Millionen Wohnungen in England und Wales betrifft. Sie erstrecken sich nicht automatisch auf Schottland oder Nordirland.

Leasing: Kauf eines begrenzten Rechts in der Zeit

Die Pacht entspricht nicht dem Kauf von Immobilien ohne zeitliche Begrenzung, die oft durch das Wort « Eigentümer » vorgeschlagen wird. Der Käufer kauft ein Recht in einer Wohnung für den Rest eines langen Mietvertrags. Dieser Vertrag kann über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte laufen. Sein Zähler geht während eines Wiederverkaufs nicht auf Null zurück.

Eine verkaufte Wohnung mit 99 verbleibenden Jahren behält somit diese Vertragslaufzeit nach dem Erwerb. Der Vertrag legt auch Verpflichtungen in Bezug auf Arbeit, Nutzung von Eigentum und Zahlungen fest. Der Freibesitzer hält normalerweise das Land und die Struktur des Gebäudes. Diese Trennung erklärt Streitigkeiten über Gebühren, Genehmigungen oder Verlängerungen von Mietverträgen.

Es müssen drei Positionen unterschieden werden. Die Grundmiete ist eine Pachtgebühr. Mit den Entgeltdiensten werden unter anderem Instandhaltungs- und gemeinsame Dienste finanziert. Verwaltungsgebühren decken bestimmte Verfahren oder Genehmigungen ab. Die Platzierung des ersten Postens begrenzt daher nicht die gesamte Immobilienrechnung.

250 pfund: eine vorgeschlagene maßnahme, keine sofortige senkung

Die Obergrenze von 250 Pfund deckt die Gebühren für Mietverträge, die von der künftigen Reform betroffen sind. Die Regierung plant dann nach 40 Jahren Null. Er kündigte eine Anwendung der Obergrenze im Jahr 2028 an, ohne in seiner Pressemitteilung vom 18. November einen bestimmten Tag des Inkrafttretens festzulegen.

Dieser Vorschlag sollte nicht mit den Regeln verwechselt werden, die für kürzliche Mietverträge gelten. Seit dem 30. Juni 2022 erheben die meisten der betreffenden neuen Mietverträge bereits eine symbolische Gebühr ohne finanziellen Wert. Für neue Wohnungen für Rentner gilt diese Regel in der Regel seit dem 1. April 2023. Die aktuelle Reform befasst sich insbesondere mit Situationen, die aus dem System ausgeschlossen sind.

Eine politische Ankündigung allein ändert keinen bestehenden Vertrag. Die endgültigen Modalitäten, Ausnahmen und die Auslösung der neuen Vorschriften werden vom angenommenen Text und seinen Durchführungsmaßnahmen abhängen.

Commonhold: Ihre Wohnung ohne Reife besitzen

Der Gemeinbesitz ermöglicht die individuelle Haltung einer Wohnung ohne zeitliche Begrenzung. Die Eigentümer nehmen an einer Vereinigung teil, die die gemeinsamen Teile besitzt und verwaltet. Das Gebäude ist nicht mehr von einem fremden Grundbesitzer unter den gleichen Bedingungen wie ein Pachtgebäude abhängig.

Diese Regelung besteht seit 2002. Es beseitigt keine Wartungskosten oder kollektive Verantwortlichkeiten. Dach, Aufzug, Versicherung und Reparaturen müssen noch finanziert werden. Der Verein kann Vorbehalte für wichtige Arbeiten darstellen. Eigentümer unterliegen nach wie vor gemeinsamen Regeln, z. B. in Bezug auf Transformationen oder Belästigungen.

London will es zum Maßstab für die meisten neuen Wohnungen machen. Für bestehende Gebäude schlägt die Regierung vor, die Unterstützung für den Umbau von 100% auf 50% zu reduzieren. Eigentümer, die sich der Änderung widersetzten, konnten geänderte Mietverträge bis zum Verkauf beibehalten. Dies ist das beworbene Gerät, kein bereits verwendbares Recht.

990-jährige Verlängerungen sind noch nicht umgesetzt

Der neue Gesetzentwurf muss auch technische Mängel im Gesetz 2024 beheben. Dazu gehören Standard-Mietvertragsverlängerungen von 990 Jahren und die Abschaffung des Ehewerts. Diese Komponente der Berechnung kann eine Verlängerung erhöhen, wenn der verbleibende Mietvertrag 80 Jahre oder weniger erreicht.

Das Gesetz erhielt am 24. Mai 2024 die königliche Zustimmung, aber mehrere Bestimmungen warten noch auf ihre Umsetzung. Zwei Änderungen haben bereits stattgefunden: die Aufhebung der zweijährigen Haftzeit, bevor bestimmte Schritte am 31. Januar 2025 unternommen wurden, und die Lockerung des kollektiven Managementrechts am 3. März 2025. Diese bestehenden Rechte machen die anderen Maßnahmen nicht sofort verfügbar.

Ein separater Zeitplan für Gebühren in England

Eine im Oktober veröffentlichte Verordnung legt parallele englische Fristen für Bestimmungen des 2024 Act fest. Seit dem 6. November 2026 wurden mehrere Befugnisse zur Vorbereitung der erforderlichen Vorschriften eingesetzt. Diese Ermächtigung bedeutet nicht, dass alle neuen individuellen Rechte bereits in Kraft getreten sind.

Der Zeitplan sieht den 1. April 2027 für verbesserte Informationsrechte und die Reform bestimmter Prozesskosten vor. Der 1. November 2027 muss der Standardisierung von Dokumenten über Ausgaben, Konten und Versicherungen folgen. Die Ausdehnung bestimmter Dokumentenpflichten auf Sozialspender wird für den 1. November 2028 festgelegt. Diese englischen Daten dürfen in Wales nicht mechanisch umgesetzt werden.

Der Minister für Wohnungswesen legte am 12. November fünf zusätzliche Dokumente vor. Drei unterliegen einem Verfahren, das der Zustimmung des Parlaments bedarf, bevor sie in Kraft treten. Die angekündigte Regelung würde die Einziehung von Rechtskosten durch die Spender regeln und die Informationen für die Eigentümer verbessern. Sie plant auch, bestimmte Versicherungsprovisionen durch genehmigte und transparente Zahlungen zu ersetzen.

Für das neue Commonhold and Leasehold Reform Bill bleibt die Bühne am Donnerstag eine parlamentarische Präsentation. Der endgültige Text, seine Überprüfung und die Zeitpunkte der Anwendung werden genau bestimmen, welche Eigentümer von jeder Änderung profitieren werden.

Bild der Illustration: Walthamstow Häuser, London, Februar 2008. ProfDEH/Wikimedia Commonsverzichten, CC BY-SA 3.0Reduziertes Gesamtbild, Libnanews Dressing. Composite Abdeckung unter der gleichen Lizenz; keine besondere rechtliche Regelung gewährt wird, um die Häuser fotografiert.

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