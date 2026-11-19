Vicente Luis Moras Roman gewann den amerikanischen Literaturpreis, der in die englische Version von Rahul Bery übersetzt wurde. Eine französische Ausgabe, übersetzt von François-Michel Durazzo, wurde im Januar unter dem Titel Mitteleuropa veröffentlicht. Redos geheime Notizbücher.

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Der spanische Roman Vicente Luis Mora gewann am Mittwoch, den 18. November in New York den National Book Award für übersetzte Literatur. Die Jury zeichnet Centroeuropa in der englischen Version von Rahul Bery, veröffentlicht in den Vereinigten Staaten von Bellevue Literary Press. Das Buch existiert auch auf Französisch, unter einem anderen Titel: Mitteleuropa. Die geheimen Notizbücher von Redozusammen

Einhundertneunundfünfzig Bücher waren von Verlagen in der Kategorie übersetzte Literatur eingereicht worden, so die National Book Foundation. Der Preis hier unterscheidet den Roman und das Werk, das sich von Spanisch nach Englisch bewegt hat. Für Vicente Luis Mora, Schriftsteller, Dichter und Essayist aus Cordoba, kommt die Auszeichnung mit seinem ersten in Nordamerika veröffentlichten Roman.

Ein preußischer Roman, der sich weigert, die Toten in Frieden zu lassen

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam Redo Hauptshammer in ein Dorf in Preußen mit der Absicht, das Land zu bebauen. Als er ein Grab für seine Frau gräbt, findet er einen gefrorenen Soldaten. Andere Körper folgen. Die Uniformen beziehen sich nicht alle auf die gleiche Zeit, und die Entdeckungen stören das sehr gewöhnliche Projekt dieses Witwers, der hoffte, von seinen Kulturen zu leben.

Die Jury hob den Kontrast zwischen diesem Wunsch nach einem einfachen Leben und dem wiederholten Ausbruch von Kriegen auf dem Gebiet von Redo hervor. Die Erzählung nimmt die Form fiktiver Erinnerungen an: Die Toten entstehen, während der Erzähler versucht, seine eigene Vergangenheit zu etablieren. Aus einem historisch erkennbaren Setting lässt der Roman somit Konflikte verschiedener Perioden aufeinander zu, anstatt sie in der richtigen Reihenfolge zu erzählen.

Die französische Übersetzung trägt nicht den gleichen Titel

Der Roman wurde 2020 in Spanien von Galaxia Gutenberg veröffentlicht. Die Version von Rahul Bery wurde zuerst in Großbritannien von Peninsula Press im Jahr 2023, vor der US Spring 2026 Ausgabe veröffentlicht. Der New Yorker Preis belohnt daher keine spanische Neuheit oder eine Übersetzung für die amerikanische Ausgabe allein.

Auf Französisch veröffentlichten die Maurice Nadeau-Ausgaben das Buch am 9. Januar 2026 in einer spanischen Übersetzung von François-Michel Durazzo. Der Titel Mitteleuropa. Die geheimen Notizbücher von Redo bedeutet den gleichen Roman, aber es ist nicht die preisgekrönte englische Übersetzung. Der Untertitel lenkt die Aufmerksamkeit auf die Stimme des Charakters und die Form seiner Geschichte, wobei der ursprüngliche Titel zuerst Mitteleuropa hervorhob.

Die Charts unterscheiden auch den Roman Paradiso 17

Der Fiktionspreis, eine separate Kategorie, wurde an Hannah Lillith Assadi für Paradiso 17Sein Roman erzählt die Geschichte von Sufien, der einige Jahre vor Nakba in Palästina geboren wurde und sein Leben nach dem Exil verfolgt. Abdelrahman ElGendy gewann den Sachbuchpreis mit Huna: Eine Erinnerung an Revolution, Gefängnis und WerdenEine Geschichte von Erinnerung und Inhaftierung. Der Preis für übersetzte Literatur geht zurück auf das Tandem von Vicente Luis Mora und Rahul Bery.

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