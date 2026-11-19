Glastonbury enthüllte sein erstes Poster für 2027 am 18. November. Harry Styles, Billie Eilish und Sam Fender werden die Abende der Pyramidenbühne leiten, während Cher die Nische der Sunday Legends besetzt. Das Festival kehrt vom 23. bis 27. Juni nach einer Pause im Jahr 2026 zur Worthy Farm zurück. Massive Attack, Kraftwerk, The xx, Christine und die Queens und Tinariwen gehören ebenfalls zu den angekündigten Namen. Diese erste Auswahl ist noch nicht der vollständige Zeitplan oder der detaillierte Zeitplan der Konzerte.

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Glastonbury 2027 enthüllte sein erstes Poster am Mittwoch, den 18. November. Harry Styles, Billie Eilish und Sam Fender werden das Pyramid Stage Programm leiten. Cher wird die Nische « Legends » am Sonntagnachmittag besetzen. Das britische Festival wird vom 23. bis 27. Juni 2027 nach einem Jahr Pause in Pilton, Somerset, zur Worthy Farm zurückkehren.

Glastonbury 2027: vier Namen, zwei Ernennungen

Die Ankündigung unterscheidet die großen Abende von der Hauptbühne des Sonntagstermins, der einer Figur der populären Musik gewidmet ist. Liebe ist daher unter den Hauptnamen angekündigt, aber nicht als vierter nächtlicher Headliner. Die Legends-Nische umfasste Diana Ross, Kylie Minogue und Rod Stewart.

Harry Styles wird sein Debüt auf dem Festival geben. Billie Eilish wird eine Szene finden, die sie bereits 2022 dominiert hatte. Sam Fender wurde auch während dieser Ausgabe vor dem Konzert der amerikanischen Sängerin produziert. Ihre Anwesenheit im Jahr 2027 wird jetzt angekündigt und fällt nicht mehr unter die Annahmen, die die Vorbereitung des Festivals begleiten.

Massive Attack, Kraftwerk und The xx angekündigt

Die erste Auswahl ist nicht auf diese vier Künstler beschränkt. Das offizielle Poster enthält Massive Attack, Little Simz, Chase & Status, The xx, Lily Allen und Ezra Collective. Kraftwerk, Underworld, Basement Jaxx und Bonobo sind neben Robyn, FKA Twigs und Blood Orange ebenfalls vertreten.

Christine und die Queens und Tinariwen sind ebenfalls bestätigt. Die Liste umfasst Kacey Musgraves, Leon Bridges, Lianne La Havas, Primal Scream, The War on Drugs und Young Fathers. Diese Namen bilden eine erste kollektive Ankündigung, nicht den vollen Konzertkalender.

Der Veranstalter präsentiert dieses Poster ausdrücklich als Schritt. Andere Künstler und Attraktionen müssen noch enthüllt werden. Das Dokument, unterzeichnet Stanley Donwood, erlaubt nicht jeder Gruppe, eine Stunde Passage oder eine bestimmte Szene zu haben.

Eine Rückkehr im Juni nach der Pause von 2026

Die offiziellen Daten umfassen fünf Tage, von Mittwoch, 23. bis Sonntag, 27. Juni. Sie bezeichnen den Zeitraum des Festivals und bedeuten nicht, dass jeder der angekündigten Künstler bei der Eröffnung auftreten wird. Die Seite bleibt Worthy Farm: Die Ausgabe 2027 markiert eine Erholung nach dem Jahr ohne Festival von 2026.

Allgemeines Ticketing wird bereits als erschöpft von der Organisation angekündigt. Es sieht einen Rabatt auf stornierte oder zurückgegebene Tickets im Frühjahr 2027 vor. Die Veröffentlichung der Programmplanung entspricht daher nicht einer neuen allgemeinen Eröffnung des Verkaufs.

Ab dem 19. November sind neue Informationen das erste Poster, das am Vortag veröffentlicht wurde. Vollständige Programmierung, detaillierte Zeitpläne und bevorstehende Ankündigungen werden erwartet.

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