China veröffentlicht die Erklärung des Treffens zwischen Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin in Shenzhen. Der Text legt gemeinsame Leitlinien fest, sieht jedoch keinen Waffenstillstand in der Ukraine oder im Iran vor. Sie spezifiziert nicht die Ölziele oder die Reduzierungen der Arsenale. Parallel dazu bereitet Berlin Sicherheitsgarantien für Kiew vor. Die am 16. November genehmigte europäische Finanzierung ist ein vorangegangener Prozess. Dieses Follow-up unterscheidet schriftliche Verpflichtungen von nationalen Erklärungen und noch erwarteten Sitzungen.

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China veröffentlichte am Donnerstag, den 19. November, die Erklärung von Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump nach ihrem Treffen in Shenzhen. Der Text behandelt die UNO, raffinierte Erdölprodukte, internationale Gerechtigkeit und nukleare Risiken. Es enthält keine Waffenruhen gegenüber der Ukraine oder dem Iran. In Berlin bereiten die Partner Kiews gesondert die Bedingungen für ihre Unterstützung und künftige Sicherheitsgarantien vor.

Was Shenzhens Erklärung enthält

Das von der chinesischen Diplomatie herausgegebene Papier sieht einen Dialog über nukleare Risikominderung und Nichtverbreitung vor. Es gibt keine Obergrenze für das Arsenal, den Zeitplan oder das Inspektionsgerät. Die drei Länder planen auch, die Produktion und Lieferung von raffinierten Erdölprodukten ohne Mengen oder Fristen zu erhöhen. Dies ist keine kalkulierte Ankündigung für Rohöl.

Sie unterstützen die Reform der Vereinten Nationen. Schließlich verteidigen sie die Zustimmung der Staaten und die Immunität der Verantwortlichen und sind der Ansicht, dass der Internationale Strafgerichtshof und ähnliche Gremien ihre Rechtsprechung nicht missbrauchen sollten. Dies ist ihre diplomatische Position, keine Erklärung des geltenden Rechts oder eine gerichtliche Entscheidung.

Von den nationalen Prioritäten zum kollektiven Text

Die Ankündigung des Kreml ging der Veröffentlichung des chinesischen Dokuments voraus. Dmitri Peskov hatte angedeutet, dass eine Erklärung angenommen worden war und bald veröffentlicht werden würde. Das Treffen dauerte laut einer russischen Nachrichtenagentur etwa anderthalb Stunden. Die Veröffentlichung ermöglicht es nun, die gemeinsam formulierten Verpflichtungen von den Themen zu unterscheiden, die von jedem Leiter angesprochen werden.

In seiner Rede vor den Trilateralen hatte Xi Jinping regelmäßige Gespräche auf dem Gipfel und Kommunikationsmechanismen zur Krisenprävention vorgeschlagen. Sie forderte auch eine bessere Koordinierung der Stabilität der Energiemärkte und der Lieferketten. Diese Leitlinien enthalten Informationen über chinesische Ziele; Nicht alle sollten als bereits geschaffene Mechanismen dargestellt werden.

Wladimir Putin schlug vor, den Wirtschaftshandel, die Ernährungs- und Energiesicherheit und regionale Konflikte anzugehen. Er hatte die Ukraine als ein Gebiet konvergierenden Interesses zwischen den drei Mächten dargestellt. Der russische Präsident hatte auch gesagt, dass er einen wesentlichen Teil seines vorherigen Treffens mit Donald Trump der Ukraine-Frage gewidmet habe. Diese russische Darstellung der Gespräche macht es unmöglich, einen von Kiew vereinbarten Kompromiss abzuleiten.

In Berlin die Bedingungen für eine Garantie vorbereiten

Die Bundesregierung bezeichnet das Treffen der Freiwilligenkoalition als Koordinierungsschritt zur Unterstützung weiterer direkter Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter Beteiligung der USA und Europas. Er kündigte Vertreter aus 37 Ländern sowie Vertreter der EU und der NATO an. Diese Zahl entspricht den erwarteten Delegationen und nicht der Anzahl der Teilnehmer.

Die deutsche Agenda verbindet die Hilfe für die Ukraine mit der Vorbereitung robuster und rechtsverbindlicher Sicherheitsgarantien, die nach einem Waffenstillstand in Kraft treten sollen. Er erwähnte eine multinationale Truppe und eine enge Koordinierung mit den Vereinigten Staaten. Es geht also nicht darum, den tatsächlichen Einsatz einer neuen Truppe oder bereits bestehende Garantien anzukündigen.

Kiew hatte diese Etappe vorbereitet. In seiner Rede am 16. November beschrieb Wolodymyr Selenskyj einen Austausch zwischen ukrainischen, amerikanischen und europäischen Teams, an dem Steve Witkoff und Jared Kushner aus der Ferne teilnahmen. Er nannte Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, Polen, die europäischen Institutionen und die NATO. Das Berliner Treffen wurde als konkretes Follow-up von Diskussionen dargestellt, die er als schwierig ansah.

Europa hat auch ein Finanzinstrument

Am 16. November genehmigte der Rat der Europäischen Union eine bevorstehende Zahlung von knapp 8 Mrd. EUR im Rahmen der Fazilität für die Ukraine. Etwa 5 Milliarden US-Dollar stammen aus dem im Jahr 2026 verfügbaren Unterstützungsdarlehen. Die Ermächtigung folgt auf den Abschluss von mehr als 20 Reformstufen und muss insbesondere die finanzielle Stabilität und das Funktionieren der ukrainischen Verwaltung unterstützen. Diese Finanzierung wurde vor Shenzhen genehmigt: Sie ist weder eine Folge des Gipfels noch ein Beweis für eine bereits ausgeführte Zahlung. Es zeigt jedoch, dass der europäische Beitrag zu diesem Prozess über die diplomatische Vertretung hinausgeht.

Französische Skepsis vor der Veröffentlichung

Am Donnerstagmorgen hatte Jean-Noël Barrot das Gefühl, dass die in China versammelten Führer zu gespalten waren, um Ergebnisse zu erzielen. Der französische Außenminister hat sich gegen die Vorbereitung von Friedensgarantien in Berlin ausgesprochen. Seine Erklärungen, die vor dem Abschluss der Trilateralen veröffentlicht wurden, drücken eine französische diplomatische Position aus: Sie stellen keine Bewertung eines bereits geprüften endgültigen Textes dar.

Auf dem Berliner Treffen sollten die nächsten Schritte in der Arbeit zwischen der Ukraine und ihren Partnern festgelegt werden. Sein Programm unterscheidet zwischen sofortiger Unterstützung und Garantien, die auf einen Waffenstillstand folgen sollten. Die Einzelheiten dieser Garantien bleiben daher eine separate Akte von den Börsen in Shenzhen.

Archivfoto: Wladimir Putin am 31. Mai 2024, nicht Shenzhen. Kremlin.ru / Wikimedia Commons,CC BY 4.0Ganzes Foto erhalten; Libnanews Dressing.

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