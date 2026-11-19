Das Damaskus Forum startet europäische Verträge und technische Hilfe. Die zuvor angekündigte Finanzierung bleibt von neuen Verpflichtungen getrennt. Fünf Weltbank-Projekte insgesamt $ 491 Millionen in genehmigten Zuschüssen. Ihre Wirkung hängt nun von Auszahlungen, geleisteten Arbeiten und tatsächlich vor Ort erbrachten Dienstleistungen ab.

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Das Koordinierungsforum, das am 17. November 2026 in Damaskus stattfand, führte zur Einführung eines europäischen Pakets für technische Hilfe und neuer Verträge zur Unterstützung der syrischen Erholung. Die Herausforderung besteht nun darin, finanzielle Verpflichtungen in Dienstleistungen und wirtschaftliche Aktivitäten umzuwandeln. Aber nicht alle in diesem Fall zurückgerufenen Beträge stellen eine neue Beihilfe dar. Ebenso wenig sollten genehmigte Spenden mit bereits vor Ort ausgegebenen Beträgen verwechselt werden.

In Damaskus: Verträge statt eines neuen globalen Umschlags

Die EU-Kommissarin für den Mittelmeerraum, Dubravka Šuica, hat ein Zentrum für technische Hilfe für die syrischen Institutionen ins Leben gerufen. EU-finanzierte Verträge wurden auch für Rechtsstaatlichkeit, das Geschäftsumfeld und kleine Unternehmen unterzeichnet. Das europäische Kommuniqué sieht keinen gesonderten Gesamtbetrag vor.

Es erinnert jedoch an zwei frühere Ankündigungen: 175 Millionen Euro im Juni 2025 und etwa 620 Millionen in 2026-2027, die im Januar 2026 angekündigt wurden. Sie als neuen Zusatz vom 17. November hinzuzufügen, wäre irreführend. Das Forum konzentriert sich auf Koordination und Umsetzung, nicht nur auf Financial Signage.

Hilfe für Syrien Projekt für Projekt

Die Beschlüsse der Weltbank erlauben die Überwachung eines anderen Teils der internationalen Finanzierung. Fünf Projekte, die in ihren Ankündigungen identifiziert wurden, repräsentieren zusammen 491 Millionen Dollar an Spenden, die seit Juni 2025 genehmigt wurden. Diese Berechnung addiert ihre ursprünglichen Umschläge. Es beschreibt keine einzige Zahlung oder einen Saldo, der in den syrischen Caisses verfügbar ist.

Projekt Genehmigte Spende Datum der Genehmigung Elektrischer Notstand 146 millionen dollar 24. juni 2025 Öffentliche Finanzen 20 millionen dollar 5. märz 2026 Wassersicherheit 150 millionen dollar 23. april 2026 Wiederherstellung des Gesundheitssystems 75 millionen dollar 23. april 2026 Modernisierung des Finanzsektors 100 millionen dollar 6. august 2026

Diese Operationen liegen in der Verantwortung der International Development Association. Die Pressemitteilungen präsentieren sie als Geschenke, nicht als kommerzielle Kredite. Ihre Zustimmung eröffnet einen Finanzierungsrahmen. Die Durchführung der Arbeiten und die Erreichung der Ziele erfordern Verträge, Ausrüstung und Betriebsüberwachung.

Elektrizität, das erste Glied bei der Wiederherstellung von Dienstleistungen

Das $ 146 Millionen-Programm markierte die Rückkehr der Weltbank-Projektfinanzierung nach Syrien. Es zielt auf beschädigte Transportlinien und Bearbeitungsstationen. Sein Umfang umfasst zwei 400-Kilovolt-Hochspannungsverbindungen nach Jordanien und der Türkei.

Die Finanzierung muss auch Ersatzteile und Wartungsausrüstung bereitstellen. Es wird von technischer Unterstützung für die Institutionen des Sektors begleitet. Die Ziele betreffen daher sowohl die Anlagen als auch die Fähigkeit, sie nachhaltig zu betreiben.

Die Regelung bietet technische Unterstützung für die Verwaltung und Überwachung der Arbeiten sowie eine unabhängige Überwachung. Diese Architektur erlaubt es nicht, die aktuelle Anzahl der für jeden Haushalt verfügbaren Stromstunden abzuziehen. Sie legt die Ressourcen und Verantwortlichkeiten fest, nicht ein bereits erzieltes nationales Ergebnis.

Wasser und Gesundheit: zwei Programme für erwartete Begünstigte

Die im April genehmigten 225 Millionen Dollar deckten zwei separate Projekte ab. Die 150-Millionen-Wasserkomponente umfasst Aufbereitungs- und Abgabeeinrichtungen in Idlib, Homs und Hama. Dazu gehören auch Abwasserinterventionen in Damaskus.

Das 75-Millionen-Gesundheitsprogramm umfasst die Grundversorgung, die Gesundheit von Müttern und Kindern sowie die Ernährung. Sie plant die Wiederherstellung von Dienstleistungen in 150 Pflegezentren, die nach Bedürfnissen, Kapazität und Zugänglichkeitskriterien ausgewählt wurden.

Die Weltbank schätzt, dass die beiden Projekte voraussichtlich etwa 4,5 Millionen Syrern zugute kommen werden. Diese Zahl ist ein Ziel, das bei der Genehmigung bekannt gegeben wird. Es bedeutet nicht, dass 4,5 Millionen Menschen bereits einen neuen Nutzen erhalten haben. Die Überwachung muss bestimmen, welche Einrichtungen funktionieren, welche Bevölkerungsgruppen tatsächlich auf Dienstleistungen zugreifen und wie schnell die Arbeit voranschreitet.

Zwanzig Millionen für eine bessere Überwachung der öffentlichen Ausgaben

Das Finanzmanagement-Projekt reagiert auf eine weniger sichtbare Schwierigkeit als ein Kraftwerk oder ein Wassersystem. Sie muss die Haushaltsvorbereitung, -umsetzung, das öffentliche Auftragswesen und die Erstellung von Finanzinformationen stärken.

Der im März genehmigte Zuschuss in Höhe von 20 Millionen US-Dollar umfasst die Entwicklung eines integrierten Finanzberichterstattungssystems. Sie unterstützt auch die Ausbildung von Agenten und die Koordinierung von Reformen. Eine spezielle Struktur innerhalb des Finanzministeriums sollte zur Kontrolle der Außenhilfe beitragen.

Diese Instrumente sollten dazu beitragen, die Finanzierung über mehrere Kanäle zu verfolgen. Sie ersetzen keine projektspezifischen Kontrollen. Ihr Nutzen wird an der Qualität der Rechnungsführung, der Rückverfolgbarkeit der Ausgaben und der Fähigkeit der Verwaltungen gemessen, regelmäßig Bericht zu erstatten.

Zahlungen und Banken sind ein separates Projekt

Die im August genehmigte 100-Millionen-Dollar-Spende bezieht sich auf den Finanzsektor. Es umfasst Zahlungsinfrastruktur, Zentralbanksysteme, Cybersicherheit und Bankenaufsicht. Sie sieht auch unabhängige Überprüfungen der Qualität der Vermögenswerte öffentlicher und privater Banken vor.

Eines der angekündigten Ziele ist es, mindestens 15 Millionen elektronische Endkundenzahlungen pro Jahr zu ermöglichen. Das Programm zielt auch auf die aktive Nutzung dieser Zahlungsmittel durch mindestens 500.000 Menschen und Unternehmen ab. Diese Indikatoren beschreiben die Ergebnisse, die während der Umsetzung erzielt werden sollen.

Dieses Projekt ist keine direkte Verteilung von 100 Millionen Dollar an Haushalte. Seine Finanzierung muss die Kanäle verbessern, über die Löhne, Renten, Transfers und Handelstransaktionen fließen. Um die Hilfe für Syrien bewerten zu können, müssen Finanzierungsbeschlüsse, Auszahlungen und tatsächliche Dienstleistungen separat überwacht werden.

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