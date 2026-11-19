Die Frist vom 15. Dezember betrifft die Korrektur von Bankrückgängen, nicht einen Steuererlass. Das genannte Rechtsgutachten betrifft Bestimmungen zu öffentlichen Wertpapieren. Deklaration, Steuerberechnung und Rückgriff müssen unterschieden bleiben: Jedes Institut hängt von den Aufzeichnungen, den Geschäftsjahren und den Verwaltungsakten ab, die es betreffen.

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Das Finanzministerium verlängerte die Frist für die Berichtigung beanstandeter Bankauszüge bis zum 15. Dezember. Diese Frist stellt keinen Steuererlass oder die Ankündigung einer einheitlichen Abgabe für alle Banken dar. Hinter dem Konflikt steht ein klares Rechtsgutachten zu den Bestimmungen zu Euro-Bonds des Staates.

Der 15. Dezember 2026 ist eine Meldefrist, nicht das angekündigte Datum einer kollektiven Pfändung auf Bankkonten. In seinem Kommuniqué vom 16. November erklärte das Finanzministerium, dass es auf Antrag des libanesischen Bankenverbands eine zusätzliche Frist zur Berichtigung der betreffenden Erklärungen eingeräumt habe. Sie stellt diesen Zeitraum als Arbeitszeit mit der Steuerverwaltung dar, um die technischen Beobachtungen der Betriebe zu prüfen.

Diese Klarstellung begrenzt die Meinungsverschiedenheit. Banken bitten, die Behandlung bestimmter Einträge in ihrem steuerpflichtigen Einkommen zu überprüfen; Die Abteilung fordert sie auf, ihre Auslegung der Regeln einzuhalten. Zwischen diesem Antrag, der Berechnung einer für jedes Institut spezifischen Steuer und ihrer möglichen Rückforderung, bleiben mehrere Schritte unterschiedlich.

Mitteilung vom Januar 2025, keine neue Steuer angekündigt im November

Bei dem von den Finanzen beschworenen Dokument handelt es sich um das Gutachten Nr. 11/2025 der Rechts- und Konsultationskommission des Justizministeriums vom 14. Januar 2025. Seine vollständige Kopie, die von der Nationalen Menschenrechtskommission veröffentlicht wurde, ermöglicht es, das Thema zu klären: die Abzugsfähigkeit von Bankrückstellungen für Verluste, die aus dem Ausfall des Staates bei seinen Fremdwährungspapieren resultieren können.

In der Stellungnahme wird Artikel 7 Absatz 8 des Einkommensteuergesetzes geprüft. Seine Argumentation unterscheidet Bankkredite von der Zeichnung von Schatzpapieren. Nach Auffassung der Kommission handelt es sich bei letzterem um eine Finanzinvestition und nicht um eine Kredittransaktion im Sinne der zu prüfenden Bestimmung. Das Panel stellt fest, dass dieser Abzug vom Nettogewinn den fraglichen Rückstellungen nicht zugute kommen kann.

Diese Konsultation bietet eine rechtliche Auslegung einer Kategorie von Gebühren. Es ist weder ein Gesetz, das eine zusätzliche Steuer schafft, noch ein Urteil, das den von jeder Bank geschuldeten Betrag bestimmt. Es reicht auch nicht aus, alle Devisenprobleme zu lösen, die die ABL jetzt mit ihrer Herausforderung verbindet.

Übungen und Beträge müssen getrennt bleiben

In ihrer Pressemitteilung vom 16. November verknüpft die ABL den Änderungsantrag mit den Geschäftsjahren 2020 bis 2024. Er stellt sowohl die Behandlung von Wechselkursdifferenzen als auch die Reintegration von Rückstellungen für Euro-Anleihen in Frage. Diese Grenze beschreibt den kollektiven Anspruch; es bietet keine Tabelle mit individuellen Anpassungen.

Am 3. November hatte Finance bereits mitgeteilt, dass es die Stellungnahme an den Verband weitergeleitet und die entsprechenden Korrekturen beantragt habe. Sie teilten dann mit, dass sie die Prüfung der Steuerunterlagen und die Ausgabe der betreffenden Steuern nicht eingeleitet hätten. Diese Aussage muss an ihrem Datum gelesen werden: Sie beweist nicht, dass sich jeder Fall einige Wochen später noch in der gleichen Phase befinden würde.

Vor allem ist eine Menge umstrittener Rückstellungen keine Steuer. Um von einem Jahr zum anderen zu wechseln, müssen Sie die Basis jedes Jahres, die vorgenommenen Korrekturen und die anwendbare Behandlung kennen. Addiert man die Buchhaltungsverluste und stellt diese Summe dann als unmittelbare Verbindlichkeit des Staates dar, würde sich die Art der Zahl ändern.

Eine Anfechtung muss sich auf eine identifizierte Handlung beziehen

Das offizielle Finanzportal beschreibt ein Beschwerdeverfahren gegen Steuern oder bestimmte Verwaltungsentscheidungen, bei denen der Steuerzahler der Ansicht ist, dass sie einen Fehler, eine Ungerechtigkeit oder einen Verstoß gegen das Gesetz beinhalten. Sie sieht einen vom Steuerpflichtigen oder seinem Vertreter unterzeichneten schriftlichen Antrag vor, in dem die angefochtene Handlung, die Gründe, der Antrag und die Belege dargelegt werden.

Dieser Rahmen verwandelt ein LBA-Kommuniqué nicht in eine individuelle Beschwerde. Eine Bank, die eine Berechnungsmethode diskutiert, eine Bank, die eine Erklärung korrigiert, und eine Bank, die eine angemeldete Besteuerung anfechtt, befinden sich nicht unbedingt in derselben Phase. Die Fristen und Wirkungen einer Maßnahme müssen daher auf der Grundlage des tatsächlich eingegangenen Rechtsakts geprüft und nicht allein vom 15. Dezember abgezogen werden.

Die angekündigte Frist lässt somit eine technische Diskussion offen, ohne ihr Ergebnis bekannt zu geben. Das entscheidende Dokument für jede Institution bleibt dasjenige, das die strittigen Einträge, das betreffende Geschäftsjahr und die verwendete Steuerberechnung verbindet. Der kollektive Kalender ersetzt diese ordnerweise Demonstration nicht.

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Institutionelle Illustration: Bank of Lebanon, Archive © François el Bacha / Libnanews. Datum der Schießerei unbekannt. Die dargestellte Zentralbank sollte nicht mit der Steuerverwaltung verwechselt werden. Redaktionelle Kleidung.

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