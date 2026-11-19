Im Libanon wird die Weihnachtsdekoration auch Profis anvertraut. François El Bacha bevorzugt Crossballs, launische Girlanden und Meinungsverschiedenheiten, die Familienerinnerungen hinterlassen.

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Im Libanon wird Ihnen sogar angeboten, nach Hause zu kommen, um den Weihnachtsbaum künstlich zu machen und all die Dekoration, die damit einhergeht. Sie wählen die Farben, lassen die Profis machen und Sie erhalten ein Wohnzimmer, in dem jeder Ball an seinem Platz ist, jede Girlande in der richtigen Höhe, jedes Licht weise verteilt.

Aber wo ist die Freude, mit der Familie zu schreien?

Wer wird sagen, dass der Baum zu nah am Fenster ist, dann zu weit, dann war es endlich besser, wo er letztes Jahr platziert wurde? Wer wird erklären, dass die roten Bälle nicht zu den goldenen passen, während jemand anderes mit besorgniserregender Präzision daran erinnert, dass sie 2008 sehr gut zusammen liefen?

Und derjenige, der nichts tut, auf der Couch sitzt, aber alles sieht?

« Ein bisschen mehr links. »

Bewegen.

« Nein, meine Linke. »

Wir bewegen uns zurück.

« Es war früher besser. »

Man muss eine Familie haben, um all die Gewalt zu verstehen, die in diesem letzten Satz enthalten ist.

Was ist mit der Krippe? Werden wir die Krippe jemandem übergeben? Bringen Sie eine Person, die entscheiden, ohne jemanden zu konsultieren, den Standort des Esels und Rindfleisch? Wer wird uns vielleicht erklären, dass der Hirte zu groß ist, dass das Schaf nicht im Maßstab ist und dass dieses kleine Haus keine Konsistenz mit dem Rest hat?

Aber wir wissen, dass die Schafe zu groß sind. Er ist seit dreißig Jahren größer als Joseph. Niemand hat ihn jemals gebeten, zu gehen.

Es gibt auch diese schreckliche Dekoration, die ein Kind in der Schule gemacht hat und an der wir weiter festhalten, während das Kind jetzt Kinder hat, den Ball, dessen Farbe schuppig ist, den es aber absolut verboten ist wegzuwerfen, diese Girlande, die nur funktioniert, wenn sie freundlich zu ihm spricht und den Faden in einer Position hält, die niemand bis Januar berühren muss.

Erklären Sie dies einem Dekorateur.

Geh und sage ihm, dass dieses Salzteig-Ding sehr sichtbar sein muss, auch wenn es seine Bemühungen ruiniert, weil jemand eines Tages mit dem Stolz desjenigen nach Hause gebracht hat, der gerade etwas Schönes getan hat.

Also ja, der Baum kann eleganter sein, wenn jemand kommt, um es zu tun. Es wird eine Kohärenz, eine Palette, ein Thema haben. Wir können es fotografieren, ohne den Boden mit den Geschenken verstecken zu müssen.

Aber wir haben den Nachmittag verpasst. Der, in dem wir die Kisten öffnen, wo wir finden, was wir für verloren hielten, wo wir uns beschweren, dass wir im vergangenen Jahr eine schlechte Ordnung haben, wo jemand droht, alles im Plan zu lassen, bevor er fünf Minuten später zurückkommt, weil wir es entschieden nicht alleine lassen können.

Und wenn wir endlich die Girlanden einschalten, wird er diese kleine kollektive Befriedigung vermissen, dass es ihm gelungen ist, etwas gemeinsam zu tun, trotz aller Meinungen, besonders der Meinungen aller.

Laßt sie auf den Baum kommen, wenn sie wollen.

Aber lassen Sie uns wenigstens den Crossball.

Wir haben noch einiges zu sagen.

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