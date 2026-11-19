Der Rat und das Europäische Parlament verhandeln über einen zweijährigen Aufschub der Methanverpflichtungen im Zusammenhang mit Energieimporten. Der Kompromiss setzt neue Fristen für Unternehmen, erfordert aber dennoch eine formelle Annahme. Es garantiert keine Reduzierung der Rechnungen für Haushalte oder Unternehmen.

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Am Donnerstag, den 19. November, haben der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament eine vorläufige Einigung erzielt, um bestimmte Verpflichtungen aus der Methanverordnung um zwei Jahre zu verschieben. Der Kompromiss betrifft insbesondere die Einfuhr von Rohöl, Erdgas und Kohle. Die neue Frist ist nicht in Kraft getreten.

Besiedlung von Methan: zwei gestaffelte Fristen

Der erste betrifft die Überwachungs-, Berichts- und Überprüfungspflichten, die den Einführern auferlegt werden. Der Kompromiss sieht ihre Anwendung am 1. Januar 2029 statt am 1. Januar 2027 vor. Der zweite betrifft die Angabe der Methanintensität sowohl für Importeure als auch für europäische Hersteller. Die Frist wäre der 5. August 2028 bis zum 5. August 2030.

Die Kommission sollte auch die Durchführung der Regelung vor dem 1. Januar 2028 überprüfen. Diese Bewertung würde die Verfügbarkeit unabhängiger Rechnungsprüfer und mögliche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit umfassen. Die Kontrolle der Informationen bleibt daher im Mittelpunkt des Mechanismus, auch wenn sich sein Timing verzögert.

Ein breiterer Kompromiss als das Mandat vom 6. November

Der Rat nahm seine Verhandlungsposition am 6. November auf der Grundlage eines Vorschlags an, den die Kommission am 14. Oktober vorgelegt hatte. Er verteidigte dann eine Verzögerung von einem Jahr: Januar 2028 für die Verpflichtungen der Importeure und August 2029 für die Erklärung der Intensität. Das mit dem Parlament ausgehandelte Abkommen hat für beide ein weiteres Jahr Zeit.

Das ursprüngliche Mandat bezog sich auch auf eine Verschiebung der Höchstgrenzen für die Methanintensität. Das Kommuniqué vom 19. November spezifiziert ihre Behandlung im Kompromiss nicht. Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Fristen der Verordnung automatisch um zwei Jahre fallen.

Der 2024 verabschiedete europäische Text organisiert die Messung und Verifizierung von Emissionen im Energiesektor. Seine Importkomponente muss für mehr Transparenz bei außerhalb der Union gekauften Kraftstoffen sorgen. Es ist nicht verwechselt mit einem generellen Importverbot von Gas oder Öl.

Eine Verzögerung für Unternehmen, kein Rückgang der Rechnung angekündigt

Für einen Importeur ist die unmittelbare Frage die verfügbare Zeit, um die Sammlung und Überprüfung von Informationen von seinen Lieferanten zu organisieren. Die Ratspräsidentschaft stellt diese Frist als Antwort auf die Spannungen auf den Energiemärkten vor. Er beruft sich auf die Notwendigkeit, zuverlässige Lieferungen in einem instabilen internationalen Kontext zu erhalten.

Für Haushalte und Unternehmen, die diese Energie nutzen, setzt der Kompromiss keine Tarife und keine Einsparungen fest. Sie garantiert weder eine Senkung des Gaspreises noch eine Senkung der Stromkosten. Der erwartete Nutzen für die Versorgungssicherheit bleibt ein politisches Ziel, kein gemessenes Ergebnis.

Beide Institutionen müssen nun den Änderungsantrag ratifizieren und formell annehmen. Der Rat beabsichtigt, vor Ende des Jahres in Kraft zu treten, während der erste derzeit vorgesehene Termin der 1. Januar 2027 ist.

Illustration: Das Berlaymont, Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto des Libnanews-Fonds, präsentiert seit März 2019; Drehdatum nicht festgelegt. Es zeigt nicht die Verhandlungen vom 19. November. Jai79 / Pixabay, Libnanews Fonds. Ganzes Bild, Libnanews Dressing.

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